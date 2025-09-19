На место удара многие приходят в "пикселях", затем РФ заявляет, что наносили удары по военному объекту, а не по жилому дому, - ГСЧС

Кое-где помощь гражданских несколько мешает спасателям при ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан в интервью Цензор.НЕТ.

"На первом этапе нам это мешает. Потому что мы где-то не можем подъехать, пытаемся поставить технику, готовим себе места для работы. При этом, к спасателям подходят люди, которые жили в доме и которые срочно хотят туда зайти, требуют достать им бытовую технику, которая якобы уцелела", - пояснил он.

Читайте: Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле на Киевщине. ФОТОрепортаж

По словам Качкана, гражданским опасно заходить на такие участки.

"Мы обследуем все квартиры вместе с полицией. А бывает, что и полицейских не пускаем, если высокий риск. Потому что в некоторых ситуациях нет подъездов, заходить приходится через коленчатые подъемники. Но в квартирах остаются живые люди, их надо вытащить оттуда.

Поэтому, если любые волонтерские организации хотят помочь, они могут работать с Комитетом Красного Креста. И они должны зарегистрироваться. Потому что если все одновременно приходят на участок, где работают спасатели, и со всех сторон хотят нам оказать какую-то помощь, это отвлекает от основных задач", - добавил он.

Также, по его словам, случаются даже конфликтные ситуации.

Читайте также: Во время одной из авиационный атак РФ по Херсону было выпущено несколько авиабомб - одна из них не сдетонировала. ФОТОрепортаж

"Однажды прибежали какие-то молодые ребята с лопатами, начали нам рассказывать, что мы неправильно разбираем завалы. Вели себя агрессивно. Пришлось полиции вмешаться. Мы же не будем на завалах с кем-то устраивать "разборки".

Есть еще один нюанс, на который хотел бы обратить внимание. Многие приходят в "пиксели". Мы не знаем, что это за люди. Но потом враг использует фото, подчеркивая, что били по военному объекту, хотя на самом деле разрушен жилой дом", - подытожил он.

Полный текст интервью с директором департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимиром Качканом читайте по ссылке.

Читайте: Россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения, - ГСЧС