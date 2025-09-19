РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9946 посетителей онлайн
Новости Спасательньіе операции
885 8

На место удара многие приходят в "пикселях", затем РФ заявляет, что наносили удары по военному объекту, а не по жилому дому, - ГСЧС

Чего не стоит делать гражданским на местах российских ударов?

Кое-где помощь гражданских несколько мешает спасателям при ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом заявил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС, генерал-майор службы гражданской защиты Владимир Качкан в интервью Цензор.НЕТ.

"На первом этапе нам это мешает. Потому что мы где-то не можем подъехать, пытаемся поставить технику, готовим себе места для работы. При этом, к спасателям подходят люди, которые жили в доме и которые срочно хотят туда зайти, требуют достать им бытовую технику, которая якобы уцелела", - пояснил он.

Читайте: Остатки российской ракеты Х-69 с боевой частью нашли в поле на Киевщине. ФОТОрепортаж

По словам Качкана, гражданским опасно заходить на такие участки.

"Мы обследуем все квартиры вместе с полицией. А бывает, что и полицейских не пускаем, если высокий риск. Потому что в некоторых ситуациях нет подъездов, заходить приходится через коленчатые подъемники. Но в квартирах остаются живые люди, их надо вытащить оттуда.

Поэтому, если любые волонтерские организации хотят помочь, они могут работать с Комитетом Красного Креста. И они должны зарегистрироваться. Потому что если все одновременно приходят на участок, где работают спасатели, и со всех сторон хотят нам оказать какую-то помощь, это отвлекает от основных задач", - добавил он.

Также, по его словам, случаются даже конфликтные ситуации.

Читайте также: Во время одной из авиационный атак РФ по Херсону было выпущено несколько авиабомб - одна из них не сдетонировала. ФОТОрепортаж

"Однажды прибежали какие-то молодые ребята с лопатами, начали нам рассказывать, что мы неправильно разбираем завалы. Вели себя агрессивно. Пришлось полиции вмешаться. Мы же не будем на завалах с кем-то устраивать "разборки".

Есть еще один нюанс, на который хотел бы обратить внимание. Многие приходят в "пиксели". Мы не знаем, что это за люди. Но потом враг использует фото, подчеркивая, что били по военному объекту, хотя на самом деле разрушен жилой дом", - подытожил он.

Полный текст интервью с директором департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимиром Качканом читайте по ссылке.

Читайте: Россияне пытаются бить по старым домам, чтобы были как можно большие разрушения, - ГСЧС

Автор: 

обстрел (29597) ГСЧС (5139)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слушне інтерв'ю. Дякую.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:32 Ответить
Московити, можуть і не таке лайно ротом викидати, за 11 років їх війни проти Мирної України!!
********** бреше, як дихає!! Це у них, ще від часів татаро-монгольських рюрікавічєй….
показать весь комментарий
19.09.2025 12:35 Ответить
у нас всі генерали дебіли чи кожен другий ? я голими руками 40 хвилин відкопував родину з дитиною 2,5 роки після удару кацапським КАБом ! рятувальники і поліція приїхали через годину бо боялись повторного удару . за годину дитина просто загинула так як лежала на спині і в рот та ніс сипалось будівельне сміття !
показать весь комментарий
19.09.2025 12:36 Ответить
нуу......
байка класна, але недоречна.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:40 Ответить
Кацапчик розкажи казочки іншим .
показать весь комментарий
19.09.2025 12:41 Ответить
Навіть якшо всі туди прийдуть в рожевих платтячках з надувними кульками у вигляді райдужних поні, то кацапи всеодно скажуть, шо вразили чкрговий штаб найманців з НАТО.
Не забивайте собі голову дурнею.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:36 Ответить
от, ****, невдячні українці, хочуть знати, що сталося з їхнею хатою! так і лізуть, так і лізуть!
а, оті, що хочуть допомогти розбирати, взагалі кончені!
про тих, хто в пікселі, мовчу!!!
надумали отаке, ходити в пікселі?
війна? яка війна?
не треба злити кацапів, бо вони скажуть, що атакують військових.
а, ви знаєте, як нам не ***** на те що кажуть кацапи?
ми, дуже переймаємось, коли кацапи, щось таке кажуть!
показать весь комментарий
19.09.2025 12:39 Ответить
А є якийсь сенс слухати, що кажуть кцпи? Вони завжди кажуть, що то був військовий об'єкт, неважливо були там люди в пікселі чи ні.
показать весь комментарий
19.09.2025 12:39 Ответить
 
 