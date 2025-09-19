На місце удару багато хто приходить у "пікселі", потім РФ каже, що били по військовому об’єкту, а не по житловому будинку, - ДСНС
Подекуди допомога цивільних дещо заважає рятувальникам під час ліквідації наслідків російських обстрілів.
Про це заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"На першому етапі нам це заважає. Бо ми десь не можемо під’їхати, намагаємось поставити техніку, готуємо собі місця для роботи. При цьому, до рятувальників підходять люди, які жили в будинку і які терміново хочуть туди зайти, вимагають дістати їм побутову техніку, яка нібито вціліла", - пояснив він.
За словами Качкана, цивільним небезпечно заходити на такі ділянки.
"Ми обстежуємо усі квартири разом з поліцією. А буває, що і поліцейських не пускаємо, якщо високий ризик. Бо в деяких ситуаціях немає під’їздів, заходити доводиться через колінчаті піднімачі. Але в квартирах залишаються живі люди, їх треба витягнути звідти.
Тому, якщо будь-які волонтерські організації хочуть допомогти, вони можуть працювати з Комітетом Червоного Хреста. І вони мають зареєструватися. Бо якщо усі одночасно приходять на ділянку, де працюють рятувальники, і з усіх сторін хочуть нам надати якусь допомогу, це відволікає від основних завдань", - додав він.
Також, за його словами, трапляються навіть конфліктні ситуації.
"Одного разу прибігли якісь молоді хлопці з лопатами, почали нам розповідати, що ми неправильно розбираємо завали. Поводились агресивно. Довелось поліції втрутитись. Ми ж не будемо на завалах з кимось влаштовувати "розборки".
Є ще один нюанс, на який хотів би звернути увагу. Багато, хто приходить у "пікселі". Ми не знаємо, що це за люди. Але потім ворог використовує фото, наголошуючи, що били по військовому об’єкту, хоч насправді зруйновано житловий будинок", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
********** бреше, як дихає!! Це у них, ще від часів татаро-монгольських рюрікавічєй….
байка класна, але недоречна.
Не забивайте собі голову дурнею.
а, оті, що хочуть допомогти розбирати, взагалі кончені!
про тих, хто в пікселі, мовчу!!!
надумали отаке, ходити в пікселі?
війна? яка війна?
не треба злити кацапів, бо вони скажуть, що атакують військових.
а, ви знаєте, як нам не ***** на те що кажуть кацапи?
ми, дуже переймаємось, коли кацапи, щось таке кажуть!