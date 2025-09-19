УКР
На місце удару багато хто приходить у "пікселі", потім РФ каже, що били по військовому об’єкту, а не по житловому будинку, - ДСНС

Чого не варто робити цивільним на місцях російських ударів?

Подекуди допомога цивільних дещо заважає рятувальникам під час ліквідації наслідків російських обстрілів.

Про це заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На першому етапі нам це заважає. Бо ми десь не можемо під’їхати, намагаємось поставити техніку, готуємо собі місця для роботи. При цьому, до рятувальників підходять люди, які жили в будинку і які терміново хочуть туди зайти, вимагають дістати їм побутову техніку, яка нібито вціліла", - пояснив він.

За словами Качкана, цивільним небезпечно заходити на такі ділянки.

"Ми обстежуємо усі квартири разом з поліцією. А буває, що і поліцейських не пускаємо, якщо високий ризик. Бо в деяких ситуаціях немає під’їздів, заходити доводиться через колінчаті піднімачі. Але в квартирах залишаються живі люди, їх треба витягнути звідти.

Тому, якщо будь-які волонтерські організації хочуть допомогти, вони можуть працювати з Комітетом Червоного Хреста. І вони мають зареєструватися. Бо якщо усі одночасно приходять на ділянку, де працюють рятувальники, і з усіх сторін хочуть нам надати якусь допомогу, це відволікає від основних завдань", - додав він.

Також, за його словами, трапляються навіть конфліктні ситуації.

"Одного разу прибігли якісь молоді хлопці з лопатами, почали нам розповідати, що ми неправильно розбираємо завали. Поводились агресивно. Довелось поліції втрутитись. Ми ж не будемо на завалах з кимось влаштовувати "розборки".

Є ще один нюанс, на який хотів би звернути увагу. Багато, хто приходить у "пікселі". Ми не знаємо, що це за люди. Але потім ворог використовує фото, наголошуючи, що били по військовому об’єкту, хоч насправді зруйновано житловий будинок", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю із директором департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимиром Качканом читайте за посиланням.

Топ коментарі
+6
Навіть якшо всі туди прийдуть в рожевих платтячках з надувними кульками у вигляді райдужних поні, то кацапи всеодно скажуть, шо вразили чкрговий штаб найманців з НАТО.
Не забивайте собі голову дурнею.
19.09.2025 12:36 Відповісти
19.09.2025 12:36 Відповісти
+6
А є якийсь сенс слухати, що кажуть кцпи? Вони завжди кажуть, що то був військовий об'єкт, неважливо були там люди в пікселі чи ні.
19.09.2025 12:39 Відповісти
19.09.2025 12:39 Відповісти
+3
нуу......
байка класна, але недоречна.
19.09.2025 12:40 Відповісти
19.09.2025 12:40 Відповісти
Слушне інтерв'ю. Дякую.
19.09.2025 12:32 Відповісти
19.09.2025 12:32 Відповісти
Московити, можуть і не таке лайно ротом викидати, за 11 років їх війни проти Мирної України!!
********** бреше, як дихає!! Це у них, ще від часів татаро-монгольських рюрікавічєй….
19.09.2025 12:35 Відповісти
19.09.2025 12:35 Відповісти
у нас всі генерали дебіли чи кожен другий ? я голими руками 40 хвилин відкопував родину з дитиною 2,5 роки після удару кацапським КАБом ! рятувальники і поліція приїхали через годину бо боялись повторного удару . за годину дитина просто загинула так як лежала на спині і в рот та ніс сипалось будівельне сміття !
показати весь коментар
19.09.2025 12:36 Відповісти
нуу......
байка класна, але недоречна.
19.09.2025 12:40 Відповісти
19.09.2025 12:40 Відповісти
Кацапчик розкажи казочки іншим .
19.09.2025 12:41 Відповісти
19.09.2025 12:41 Відповісти
вася набери Суспільне Суми за 5 січня 2025 року , а потім ***** як трамп !
показати весь коментар
19.09.2025 13:27 Відповісти
Навіть якшо всі туди прийдуть в рожевих платтячках з надувними кульками у вигляді райдужних поні, то кацапи всеодно скажуть, шо вразили чкрговий штаб найманців з НАТО.
Не забивайте собі голову дурнею.
19.09.2025 12:36 Відповісти
19.09.2025 12:36 Відповісти
от, ****, невдячні українці, хочуть знати, що сталося з їхнею хатою! так і лізуть, так і лізуть!
а, оті, що хочуть допомогти розбирати, взагалі кончені!
про тих, хто в пікселі, мовчу!!!
надумали отаке, ходити в пікселі?
війна? яка війна?
не треба злити кацапів, бо вони скажуть, що атакують військових.
а, ви знаєте, як нам не ***** на те що кажуть кацапи?
ми, дуже переймаємось, коли кацапи, щось таке кажуть!
показати весь коментар
19.09.2025 12:39 Відповісти
А є якийсь сенс слухати, що кажуть кцпи? Вони завжди кажуть, що то був військовий об'єкт, неважливо були там люди в пікселі чи ні.
19.09.2025 12:39 Відповісти
19.09.2025 12:39 Відповісти
Менше звертайте увагу що мелят касапи
19.09.2025 13:12 Відповісти
19.09.2025 13:12 Відповісти
 
 