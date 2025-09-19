На місце удару багато хто приходить у "пікселі", потім РФ каже, що били по військовому об’єкту, а не по житловому будинку, - ДСНС

Подекуди допомога цивільних дещо заважає рятувальникам під час ліквідації наслідків російських обстрілів.

Про це заявив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"На першому етапі нам це заважає. Бо ми десь не можемо під’їхати, намагаємось поставити техніку, готуємо собі місця для роботи. При цьому, до рятувальників підходять люди, які жили в будинку і які терміново хочуть туди зайти, вимагають дістати їм побутову техніку, яка нібито вціліла", - пояснив він.

За словами Качкана, цивільним небезпечно заходити на такі ділянки.

"Ми обстежуємо усі квартири разом з поліцією. А буває, що і поліцейських не пускаємо, якщо високий ризик. Бо в деяких ситуаціях немає під’їздів, заходити доводиться через колінчаті піднімачі. Але в квартирах залишаються живі люди, їх треба витягнути звідти.

Тому, якщо будь-які волонтерські організації хочуть допомогти, вони можуть працювати з Комітетом Червоного Хреста. І вони мають зареєструватися. Бо якщо усі одночасно приходять на ділянку, де працюють рятувальники, і з усіх сторін хочуть нам надати якусь допомогу, це відволікає від основних завдань", - додав він.

Також, за його словами, трапляються навіть конфліктні ситуації.

"Одного разу прибігли якісь молоді хлопці з лопатами, почали нам розповідати, що ми неправильно розбираємо завали. Поводились агресивно. Довелось поліції втрутитись. Ми ж не будемо на завалах з кимось влаштовувати "розборки".

Є ще один нюанс, на який хотів би звернути увагу. Багато, хто приходить у "пікселі". Ми не знаємо, що це за люди. Але потім ворог використовує фото, наголошуючи, що били по військовому об’єкту, хоч насправді зруйновано житловий будинок", - підсумував він.

