США и ЕС поддержали альтернативу вступления Украины в НАТО - инвестировать в оборонную промышленность, - WP
Западные страны, учитывая малую вероятность вступления Украины в НАТО, поддержали альтернативную стратегию: инвестировать миллиарды долларов в развитие украинской оборонной промышленности.
Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, цель - обеспечить страну современными вооружениями и технологиями для эффективного отражения российской агрессии.
По словам специального посланника США по вопросам Украины Кита Келлога, Украина лидирует в мире по технологиям дронов. Обмен опытом и технологиями между украинскими и западными специалистами позволяет быстро внедрять новые разработки на фронт.
Малые FPV-дроны уже отвечают за около 70% потерь российских сил в зоне до 15 км от линии фронта, а дальнобойные ударные дроны способны поражать объекты на более чем 1 000 км от фронта.
Кроме дронов, украинские производители модернизируют бронетехнику. НПЦ "Укр Армо Тех" выпустил бронетранспортер "Гюрза-1" с защитой от ударов дронов, а более маневренный "Гюрза-2" скоро поступит в серийное производство. Планируется производить не менее 30 млрд долларов вооружения в год, что втрое превышает нынешние показатели.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что благодаря финансовой поддержке Европы Украина может стать "стальным дикобразом" - страной с высоким уровнем обороноспособности и сниженной уязвимостью. Западные инвестиции предусматривают лицензирование и совместное производство, интегрируя украинские технологии в цепочки поставок армий союзников.
Але рух до НАТО означав також покращення системи керування.
Багато наших провалів на фронті - через погане керування.
Он під Добропіллям чи не вперше русню зупинили і навіть майже повністю оточили.
Тому, що напрямок віддали адекватним командирам.
без піхотинця все це шняга
Абсолютну більшість боєзіткнень будуть у вигляді дронових атак.
Русня активно рухається в цьому напрямку.
Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.
де піхотинець - там ЛБЗ
а з волею - срака ))
"Багатовекторність" вилізла боком і тепер "погане НАТО нас не бере".
Назвіть хоч одну причину блоку НАТО робити самому собі "трансплантацію гемороя"?