США и ЕС поддержали альтернативу вступления Украины в НАТО - инвестировать в оборонную промышленность, - WP

Западные страны, учитывая малую вероятность вступления Украины в НАТО, поддержали альтернативную стратегию: инвестировать миллиарды долларов в развитие украинской оборонной промышленности.

Как отмечается, цель - обеспечить страну современными вооружениями и технологиями для эффективного отражения российской агрессии.

По словам специального посланника США по вопросам Украины Кита Келлога, Украина лидирует в мире по технологиям дронов. Обмен опытом и технологиями между украинскими и западными специалистами позволяет быстро внедрять новые разработки на фронт.

Малые FPV-дроны уже отвечают за около 70% потерь российских сил в зоне до 15 км от линии фронта, а дальнобойные ударные дроны способны поражать объекты на более чем 1 000 км от фронта.

Кроме дронов, украинские производители модернизируют бронетехнику. НПЦ "Укр Армо Тех" выпустил бронетранспортер "Гюрза-1" с защитой от ударов дронов, а более маневренный "Гюрза-2" скоро поступит в серийное производство. Планируется производить не менее 30 млрд долларов вооружения в год, что втрое превышает нынешние показатели.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что благодаря финансовой поддержке Европы Украина может стать "стальным дикобразом" - страной с высоким уровнем обороноспособности и сниженной уязвимостью. Западные инвестиции предусматривают лицензирование и совместное производство, интегрируя украинские технологии в цепочки поставок армий союзников.

