Новости Финансовая помощь Интеграция Украины в оборонную систему ЕС
США и ЕС поддержали альтернативу вступления Украины в НАТО - инвестировать в оборонную промышленность, - WP

Западные страны, учитывая малую вероятность вступления Украины в НАТО, поддержали альтернативную стратегию: инвестировать миллиарды долларов в развитие украинской оборонной промышленности.

Об этом сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель - обеспечить страну современными вооружениями и технологиями для эффективного отражения российской агрессии.

По словам специального посланника США по вопросам Украины Кита Келлога, Украина лидирует в мире по технологиям дронов. Обмен опытом и технологиями между украинскими и западными специалистами позволяет быстро внедрять новые разработки на фронт.

Малые FPV-дроны уже отвечают за около 70% потерь российских сил в зоне до 15 км от линии фронта, а дальнобойные ударные дроны способны поражать объекты на более чем 1 000 км от фронта.

Кроме дронов, украинские производители модернизируют бронетехнику. НПЦ "Укр Армо Тех" выпустил бронетранспортер "Гюрза-1" с защитой от ударов дронов, а более маневренный "Гюрза-2" скоро поступит в серийное производство. Планируется производить не менее 30 млрд долларов вооружения в год, что втрое превышает нынешние показатели.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что благодаря финансовой поддержке Европы Украина может стать "стальным дикобразом" - страной с высоким уровнем обороноспособности и сниженной уязвимостью. Западные инвестиции предусматривают лицензирование и совместное производство, интегрируя украинские технологии в цепочки поставок армий союзников.

+6
В статут НАТО .ПІСЛЯ ЦЬОГО МОЖНА ДОПИСАТИ І ТАКИЙ ПУНУ--"БЕЗ ДОЗВОЛУ РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА, НАТО В СВОЇ ЧЛЕНИ НЕ ПРИЙМАЄ НІКОГО"""
19.09.2025 15:12 Ответить
+3
Іншими словами Україна постійно буде захищати ЄС від русні?
19.09.2025 15:13 Ответить
+3
У русні є і безпосередній (Латвія, Естонія, тепер вже Фінляндія), і опосередкований (Польща та Литва через БРСР) кордон з НАТО. Воюй не хочу.
19.09.2025 15:16 Ответить
19.09.2025 15:12 Ответить
Там скоріше "члена", на якого параша нападе, випхнуть з Альянсу "общім собранієм".
показать весь комментарий
19.09.2025 15:21 Ответить
19.09.2025 15:13 Ответить
19.09.2025 15:16 Ответить
В тому і проблема, що кордони у НАТи з рашкою є, а захищатися від кацапів бажання немає
19.09.2025 15:21 Ответить
Бажання є, сили духу - немає.
19.09.2025 15:22 Ответить
Литва С Польшей на прямую граничат с Кениксбергом, временно оккупированным русней)
19.09.2025 16:07 Ответить
Дозвольте поправити: не постійно, а один раз і назавжди.
19.09.2025 15:52 Ответить
З практичної точки зору - краще рішення.
Але рух до НАТО означав також покращення системи керування.
Багато наших провалів на фронті - через погане керування.
Он під Добропіллям чи не вперше русню зупинили і навіть майже повністю оточили.
Тому, що напрямок віддали адекватним командирам.
19.09.2025 15:14 Ответить
Ти впевнений в тому,що пишеш? Чи ти сам ******** стратєг??
19.09.2025 15:50 Ответить
Вперед, сталевий дикобраз, над твоїми голками інколи стоятимуть ельфійські принци зі скорботними обличчями. Доки голки не закінчаться, звісно, потім вже стояти не буде потреби.
19.09.2025 15:14 Ответить
Короче кажучі , Українці захищайте себе самі,а за одно і країни нато,а сам блок нато буде тількі кошти збирати з країн блоку.
19.09.2025 15:17 Ответить
Дивлячись на конвульсії паперового тигра під назвою НАТО, єдиною реальною гарантією безпеки є наявність ЯЗ.
19.09.2025 15:18 Ответить
Маячня
19.09.2025 15:54 Ответить
Украинцы хотели в НАТО, а не быть мясом против рашки,
19.09.2025 15:20 Ответить
закидаємо ворога баблом ?

без піхотинця все це шняга
19.09.2025 15:27 Ответить
Бахмутський Демон писав, що десь через рік піхота в обороні майже не відіграватиме ролі.
Абсолютну більшість боєзіткнень будуть у вигляді дронових атак.
Русня активно рухається в цьому напрямку.
Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.
19.09.2025 15:32 Ответить
я не певен що можна втримати лінію без піхотинця..дрон ще на 100% не замінив

де піхотинець - там ЛБЗ
19.09.2025 15:51 Ответить
якщо русня в тому напрямку рухається - то нахера вона байкерів запускає ?

Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.

а з волею - срака ))
19.09.2025 15:52 Ответить
А слово Коррупция их уже не беспокоит?
19.09.2025 15:37 Ответить
А ще 15 років тому українці крутили носом і казали "а навіщо нам те НАТО".
"Багатовекторність" вилізла боком і тепер "погане НАТО нас не бере".
Назвіть хоч одну причину блоку НАТО робити самому собі "трансплантацію гемороя"?
19.09.2025 15:51 Ответить
Єдині дієві гарантії-членство в єс та нато
19.09.2025 15:53 Ответить
 
 