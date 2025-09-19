США та ЄС підтримали альтернативу вступу України до НАТО - інвестувати в оборонну промисловість, - WP
Західні країни, враховуючи малу ймовірність вступу України до НАТО, підтримали альтернативну стратегію: інвестувати мільярди доларів у розвиток української оборонної промисловості.
Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мета - забезпечити країну сучасними озброєннями та технологіями для ефективного відбиття російської агресії.
За словами спеціального посланця США з питань України Кіта Келлога, Україна лідирує у світі за технологіями дронів. Обмін досвідом і технологіями між українськими та західними фахівцями дозволяє швидко впроваджувати нові розробки на фронт.
Малі FPV-дрони вже відповідають за близько 70% втрат російських сил у зоні до 15 км від лінії фронту, а далекобійні ударні дрони здатні вражати об’єкти на понад 1 000 км від фронту.
Крім дронів, українські виробники модернізують бронетехніку. НВЦ "Укр Армо Тех" випустив бронетранспортер "Гюрза-1" із захистом від ударів дронів, а більш маневрений "Гюрза-2" скоро надійде у серійне виробництво. Планується виробляти щонайменше 30 млрд доларів озброєння на рік, що утричі перевищує нинішні показники.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що завдяки фінансовій підтримці Європи Україна може стати "сталевим дикобразом" - країною з високим рівнем обороноздатності та зниженою вразливістю. Західні інвестиції передбачають ліцензування та спільне виробництво, інтегруючи українські технології у ланцюжки постачання армій союзників.
Але рух до НАТО означав також покращення системи керування.
Багато наших провалів на фронті - через погане керування.
Он під Добропіллям чи не вперше русню зупинили і навіть майже повністю оточили.
Тому, що напрямок віддали адекватним командирам.
без піхотинця все це шняга
Абсолютну більшість боєзіткнень будуть у вигляді дронових атак.
Русня активно рухається в цьому напрямку.
Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.
де піхотинець - там ЛБЗ
а з волею - срака ))
"Багатовекторність" вилізла боком і тепер "погане НАТО нас не бере".
Назвіть хоч одну причину блоку НАТО робити самому собі "трансплантацію гемороя"?