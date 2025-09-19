УКР
2 014 22

США та ЄС підтримали альтернативу вступу України до НАТО - інвестувати в оборонну промисловість, - WP

бтр,тероборона

Західні країни, враховуючи малу ймовірність вступу України до НАТО, підтримали альтернативну стратегію: інвестувати мільярди доларів у розвиток української оборонної промисловості.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мета - забезпечити країну сучасними озброєннями та технологіями для ефективного відбиття російської агресії. 

За словами спеціального посланця США з питань України Кіта Келлога, Україна лідирує у світі за технологіями дронів. Обмін досвідом і технологіями між українськими та західними фахівцями дозволяє швидко впроваджувати нові розробки на фронт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Від $150 мільярдів": Марченко назвав потребу у зовнішньому фінансуванні на наступні 4 роки

Малі FPV-дрони вже відповідають за близько 70% втрат російських сил у зоні до 15 км від лінії фронту, а далекобійні ударні дрони здатні вражати об’єкти на понад 1 000 км від фронту.

Крім дронів, українські виробники модернізують бронетехніку. НВЦ "Укр Армо Тех" випустив бронетранспортер "Гюрза-1" із захистом від ударів дронів, а більш маневрений "Гюрза-2" скоро надійде у серійне виробництво. Планується виробляти щонайменше 30 млрд доларів озброєння на рік, що утричі перевищує нинішні показники.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що завдяки фінансовій підтримці Європи Україна може стати "сталевим дикобразом" - країною з високим рівнем обороноздатності та зниженою вразливістю. Західні інвестиції передбачають ліцензування та спільне виробництво, інтегруючи українські технології у ланцюжки постачання армій союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Влада Києва оцінила вартість будівництва першої черги метро на Троєщину у 68 мільярдів. Гроші проситимуть у партнерів

В статут НАТО .ПІСЛЯ ЦЬОГО МОЖНА ДОПИСАТИ І ТАКИЙ ПУНУ--"БЕЗ ДОЗВОЛУ РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА, НАТО В СВОЇ ЧЛЕНИ НЕ ПРИЙМАЄ НІКОГО"""
19.09.2025 15:12 Відповісти
+3
Іншими словами Україна постійно буде захищати ЄС від русні?
19.09.2025 15:13 Відповісти
+3
З практичної точки зору - краще рішення.
Але рух до НАТО означав також покращення системи керування.
Багато наших провалів на фронті - через погане керування.
Он під Добропіллям чи не вперше русню зупинили і навіть майже повністю оточили.
Тому, що напрямок віддали адекватним командирам.
19.09.2025 15:14 Відповісти
Там скоріше "члена", на якого параша нападе, випхнуть з Альянсу "общім собранієм".
19.09.2025 15:21 Відповісти
показати весь коментар
У русні є і безпосередній (Латвія, Естонія, тепер вже Фінляндія), і опосередкований (Польща та Литва через БРСР) кордон з НАТО. Воюй не хочу.
19.09.2025 15:16 Відповісти
В тому і проблема, що кордони у НАТи з рашкою є, а захищатися від кацапів бажання немає
19.09.2025 15:21 Відповісти
Бажання є, сили духу - немає.
19.09.2025 15:22 Відповісти
Литва С Польшей на прямую граничат с Кениксбергом, временно оккупированным русней)
19.09.2025 16:07 Відповісти
Дозвольте поправити: не постійно, а один раз і назавжди.
19.09.2025 15:52 Відповісти
Ти впевнений в тому,що пишеш? Чи ти сам ******** стратєг??
19.09.2025 15:50 Відповісти
Вперед, сталевий дикобраз, над твоїми голками інколи стоятимуть ельфійські принци зі скорботними обличчями. Доки голки не закінчаться, звісно, потім вже стояти не буде потреби.
19.09.2025 15:14 Відповісти
Короче кажучі , Українці захищайте себе самі,а за одно і країни нато,а сам блок нато буде тількі кошти збирати з країн блоку.
19.09.2025 15:17 Відповісти
Дивлячись на конвульсії паперового тигра під назвою НАТО, єдиною реальною гарантією безпеки є наявність ЯЗ.
19.09.2025 15:18 Відповісти
Маячня
19.09.2025 15:54 Відповісти
Украинцы хотели в НАТО, а не быть мясом против рашки,
19.09.2025 15:20 Відповісти
закидаємо ворога баблом ?

без піхотинця все це шняга
19.09.2025 15:27 Відповісти
Бахмутський Демон писав, що десь через рік піхота в обороні майже не відіграватиме ролі.
Абсолютну більшість боєзіткнень будуть у вигляді дронових атак.
Русня активно рухається в цьому напрямку.
Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.
19.09.2025 15:32 Відповісти
я не певен що можна втримати лінію без піхотинця..дрон ще на 100% не замінив

де піхотинець - там ЛБЗ
19.09.2025 15:51 Відповісти
якщо русня в тому напрямку рухається - то нахера вона байкерів запускає ?

Але Європа має більше грошей та технологічних можливостей.
Була б тільки політична воля.

а з волею - срака ))
19.09.2025 15:52 Відповісти
А слово Коррупция их уже не беспокоит?
19.09.2025 15:37 Відповісти
А ще 15 років тому українці крутили носом і казали "а навіщо нам те НАТО".
"Багатовекторність" вилізла боком і тепер "погане НАТО нас не бере".
Назвіть хоч одну причину блоку НАТО робити самому собі "трансплантацію гемороя"?
19.09.2025 15:51 Відповісти
Єдині дієві гарантії-членство в єс та нато
19.09.2025 15:53 Відповісти
 
 