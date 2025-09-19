Каллас о 19-м пакете санкций: ЕС будет усиливать давление, пока Россия не согласится на настоящий мир

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новый - 19-й - пакет санкций имеет целью усилить давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на "настоящий, справедливый и длительный мир".

Текст заявления обнародован на сайте Внешней дипломатической службы ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что ограничения нацелены на ключевые сектора, которые поддерживают военные усилия Кремля. По ее словам, санкции "кусаются" и уже имеют ощутимое влияние на государственные финансы и экономический рост РФ.

ЕС предлагает полный запрет операций российских банков, в том числе работающих в третьих странах, и включение в список крупных экономических операторов, которые помогают обходить санкции.

Также речь идет о санкциях против российской системы кредитных карт и быстрых платежей, запрет инвестиций в специальные экономические зоны РФ, связанные с войной, и ограничения против китайских компаний, которые поставляют технологии для российской оборонной промышленности.

ЕС предлагает полный запрет импорта российского СПГ до января 2027 года, отмену остальных исключений для "Роснефти" и "Газпром нефти" и расширение санкций против теневого флота РФ - еще на 118 судов.

Санкции также ограничат доступ России к технологиям в сфере искусственного интеллекта, геопространственных данных и критически важных ресурсов для производства оружия. Кроме того, пакет предусматривает ограничения для лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в лагеря перевоспитания.

"Наше послание четкое: мы будем усиливать давление на Россию с помощью все более жестких санкций в сочетании с военной поддержкой Украины, пока Россия не согласится на настоящий, справедливый и длительный мир", - подчеркнула Каллас.

