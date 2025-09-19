РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9691 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
564 7

Каллас о 19-м пакете санкций: ЕС будет усиливать давление, пока Россия не согласится на настоящий мир

каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что новый - 19-й - пакет санкций имеет целью усилить давление на Россию до тех пор, пока она не согласится на "настоящий, справедливый и длительный мир".

Текст заявления обнародован на сайте Внешней дипломатической службы ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Каллас подчеркнула, что ограничения нацелены на ключевые сектора, которые поддерживают военные усилия Кремля. По ее словам, санкции "кусаются" и уже имеют ощутимое влияние на государственные финансы и экономический рост РФ.

ЕС предлагает полный запрет операций российских банков, в том числе работающих в третьих странах, и включение в список крупных экономических операторов, которые помогают обходить санкции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС запрещает импорт российского сжиженного газа, - фон дер Ляйен

Также речь идет о санкциях против российской системы кредитных карт и быстрых платежей, запрет инвестиций в специальные экономические зоны РФ, связанные с войной, и ограничения против китайских компаний, которые поставляют технологии для российской оборонной промышленности.

ЕС предлагает полный запрет импорта российского СПГ до января 2027 года, отмену остальных исключений для "Роснефти" и "Газпром нефти" и расширение санкций против теневого флота РФ - еще на 118 судов.

Санкции также ограничат доступ России к технологиям в сфере искусственного интеллекта, геопространственных данных и критически важных ресурсов для производства оружия. Кроме того, пакет предусматривает ограничения для лиц, причастных к похищению и депортации украинских детей в лагеря перевоспитания.

"Наше послание четкое: мы будем усиливать давление на Россию с помощью все более жестких санкций в сочетании с военной поддержкой Украины, пока Россия не согласится на настоящий, справедливый и длительный мир", - подчеркнула Каллас.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

Автор: 

санкции (11864) Евросоюз (17587) Каллас Кая (278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4 рік війни ..19 пакет "смертельних" санкцій

поки товстий похудіє - худий здохне.
показать весь комментарий
19.09.2025 16:10 Ответить
не 4й а 11й рік війни Україна після окупації Криму та Донбасу не то що дип відносини не розірвала з кацапстаном а вела взаємовигіну торгівлю до 2022го року. а ви вимагаєте смертельних санкцій від партнерів на якіх ніхто не нападав. тащо як говориться "не всьо так однозначно"
показать весь комментарий
19.09.2025 16:21 Ответить
Та в нас ще і зрадники були та є. А в Європі їх вже нема .
показать весь комментарий
19.09.2025 16:39 Ответить
Розтягуйте на подовше, відразу ж у 2022-му цих 19 і ще майбутніх кілька десятків ввести ж не можна було...
показать весь комментарий
19.09.2025 16:13 Ответить
Жалко, что эти ребята не жили во времена СССР, они бы сильно удивились.
показать весь комментарий
19.09.2025 16:23 Ответить
Я, я! Вундербар! Дас іст фантастіш!
показать весь комментарий
19.09.2025 16:43 Ответить
головне не посер..ться від натуги і тиску
показать весь комментарий
19.09.2025 17:32 Ответить
 
 