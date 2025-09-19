Каллас про 19-й пакет санкцій: ЄС посилюватиме тиск, поки Росія не погодиться на справжній мир

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що новий - 19-й - пакет санкцій має на меті посилити тиск на Росію доти, доки вона не погодиться на "справжній, справедливий і тривалий мир".

Текст заяви оприлюднений на сайті Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Каллас підкреслила, що обмеження націлені на ключові сектори, які підтримують воєнні зусилля Кремля. За її словами, санкції "кусаються" і вже мають відчутний вплив на державні фінанси та економічне зростання РФ.

ЄС пропонує повну заборону операцій російських банків, у тому числі тих, що працюють у третіх країнах, та включення до списку великих економічних операторів, які допомагають обходити санкції.

Також йдеться про санкції проти російської системи кредитних карток і швидких платежів, заборону інвестицій у спеціальні економічні зони РФ, що пов’язані з війною, та обмеження проти китайських компаній, які постачають технології для російської оборонної промисловості.

ЄС пропонує повну заборону імпорту російського ЗПГ до січня 2027 року, скасування решти винятків для "Роснефти" й "Газпром нафти" та розширення санкцій проти тіньового флоту РФ - ще на 118 суден.

Санкції також обмежать доступ Росії до технологій у сфері штучного інтелекту, геопросторових даних та критично важливих ресурсів для виробництва зброї. Крім того, пакет передбачає обмеження для осіб, причетних до викрадення й депортації українських дітей до таборів перевиховання.

"Наше послання чітке: ми посилюватимемо тиск на Росію за допомогою дедалі жорсткіших санкцій у поєднанні з військовою підтримкою України, доки Росія не погодиться на справжній, справедливий та тривалий мир", - наголосила Каллас.

