Ради санкций против РФ Евросоюз разморозит 550 млн евро для Венгрии, - FT

Еврокомиссия планирует разморозить около 550 млн евро из фондов ЕС для Венгрии, чтобы преодолеть вето Виктора Орбана на дополнительные санкции против России.

Евросоюз может одобрить новые санкции только единогласно, но Венгрия и Словакия угрожают блокировать эти ограничения.

Послы ЕС обсудили ряд ограничительных мер, представленных комиссией в пятницу. Комиссия на этой неделе заявила, что они будут направлены на "криптовалюты, банки и энергетику" и ускорят постепенный отказ блока от импорта ископаемого топлива из России, который запланирован на 2027 год.

Венгерский премьер Орбан, которого в следующем году ждут парламентские выборы, не раз отказывался уменьшать зависимость своей страны от дешевых энергоносителей из России и откладывал одобрение санкций против РФ.

Брюссель заморозил около 22 млрд евро, предназначенных для Венгрии в 2022 году, поскольку там возникли опасения относительно независимости судебной власти, права на убежище, дискриминации ЛГБТ+ и академической независимости.

Однако Еврокомиссия постепенно разморозила эти средства, чтобы успокоить Орбана, пишет издание. В 2023 году был разморожен транш в размере 10 млрд евро, чтобы Будапешт отказался от вето на помощь Украине.

Ранее в этом году страна получила еще 157 миллионов евро, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, которая позволяет Венгрии перераспределять замороженные средства на различные программы.

Эту лазейку Будапешт пытается использовать снова. В мае Венгрия запросила 605 млн евро в рамках более широкого "промежуточного" пересмотра того, как страны тратят свою долю общего бюджета ЕС.

После месяцев переговоров Брюссель готов позволить Будапешту получить большую часть запрашиваемых средств, или около 550 млн евро, по словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений.

