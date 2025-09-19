Заради санкцій проти РФ Євросоюз розморозить 550 млн євро для Угорщини, - FT

Єврокомісія планує розморозити близько 550 млн євро із фондів ЄС для Угорщини, щоб подолати вето Віктора Орбана на додаткові санкції проти Росії.

Євросоюз може схвалити нові санкції лише одноголосно, але Угорщина та Словаччина погрожують блокувати ці обмеження.

Посли ЄС обговорили низку обмежувальних заходів, представлених комісією у п'ятницю. Комісія цього тижня заявила, що вони будуть спрямовані на "криптовалюти, банки та енергетику" та прискорять поступову відмову блоку від імпорту викопного палива з Росії, яка запланована на 2027 рік.

Угорський прем'єр Орбан, на якого наступного року чекають парламентські вибори, не раз відмовлявся зменшувати залежність своєї країни від дешевих енергоносіїв з Росії та відкладав схвалення санкції проти РФ.

Брюссель заморозив близько 22 млрд євро, призначених для Угорщини у 2022 році, оскільки там виникли занепокоєння щодо незалежності судової влади, права на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної незалежності.

Проте Єврокомісія поступово розморозила ці кошти, щоб заспокоїти Орбана, пише видання. У 2023 році було розморожено транш у розмірі 10 млрд євро, щоб Будапешт відмовився від вето на допомогу Україні.

Раніше цього року країна отримала ще 157 мільйонів євро, скориставшись лазівкою в законодавстві, яка дозволяє Угорщині перерозподіляти заморожені кошти на різні програми.

Цю лазівку Будапешт намагається використати знову. У травні Угорщина запросила 605 млн євро в рамках більш широкого "проміжного" перегляду того, як країни витрачають свою частку спільного бюджету ЄС.

Після місяців переговорів Брюссель готовий дозволити Будапешту отримати більшу частину запитуваних коштів, або близько 550 млн євро, за словами двох джерел, обізнаних з ходом обговорень.

