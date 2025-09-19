УКР
Новини Орбан висунув вимоги від Угорщини до ЄС
Заради санкцій проти РФ Євросоюз розморозить 550 млн євро для Угорщини, - FT

Нові санкції ЄС проти РФ. Як вмовлять Орбана?

Єврокомісія планує розморозити близько 550 млн євро із фондів ЄС для Угорщини, щоб подолати вето Віктора Орбана на додаткові санкції проти Росії.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Євросоюз може схвалити нові санкції лише одноголосно, але Угорщина та Словаччина погрожують блокувати ці обмеження.

Також читайте: Орбан про заліт дронів РФ до Польщі: Угорщина зберігає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки в ній по вуха"

Посли ЄС обговорили низку обмежувальних заходів, представлених комісією у п'ятницю. Комісія цього тижня заявила, що вони будуть спрямовані на "криптовалюти, банки та енергетику" та прискорять поступову відмову блоку від імпорту викопного палива з Росії, яка запланована на 2027 рік.

Угорський прем'єр Орбан, на якого наступного року чекають парламентські вибори, не раз відмовлявся зменшувати залежність своєї країни від дешевих енергоносіїв з Росії та відкладав схвалення санкції проти РФ.

Брюссель заморозив близько 22 млрд євро, призначених для Угорщини у 2022 році, оскільки там виникли занепокоєння щодо незалежності судової влади, права на притулок, дискримінації ЛГБТ+ та академічної незалежності.

Проте Єврокомісія поступово розморозила ці кошти, щоб заспокоїти Орбана, пише видання. У 2023 році було розморожено транш у розмірі 10 млрд євро, щоб Будапешт відмовився від вето на допомогу Україні.

Також читайте: Орбан звинуватив фон дер Ляєн у намаганні "втягнути" ЄС у війну

Раніше цього року країна отримала ще 157 мільйонів євро, скориставшись лазівкою в законодавстві, яка дозволяє Угорщині перерозподіляти заморожені кошти на різні програми.

Цю лазівку Будапешт намагається використати знову. У травні Угорщина запросила 605 млн євро в рамках більш широкого "проміжного" перегляду того, як країни витрачають свою частку спільного бюджету ЄС.

Після місяців переговорів Брюссель готовий дозволити Будапешту отримати більшу частину запитуваних коштів, або близько 550 млн євро, за словами двох джерел, обізнаних з ходом обговорень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан "застряг" між Трампом та Путіним, - The Telegraph

Угорщина (2477) санкції (12734) Євросоюз (14148) Орбан Віктор (633)
Вбийтє цього Підара за 1млн, !!!!
Видок - наче хоче квакнути
Вето Орбана стоит немало, принципы за дешево не продает.
Вбийтє цього Підара за 1млн, !!!!
Видок - наче хоче квакнути
Вето Орбана стоит немало, принципы за дешево не продает.
Піддайся на шантаж один раз і... ти вже ніколи нічому не навчишся.
Вітьок молодець, поставив рачки це імпотентне ЄС ще й у Ху...лика цицьку має.
Непогано можна кави попити...
Годують гадину на грудях. Для чого?
Вирішили підкупити.
"Хочу його побачить на параші, за грою в півника з неголеним убивцей..." (с)
От жаба угорська.
Таки жаба выдавала у гадюк либерастических бабло! Теперь выборы скорее всего будут удачными. Кинет косточку народу, мадьяры схавают конфетку, и опять у власти будет жаброн и остальные . Даже чуть завидно. Хотя и у нас за даже не гречку, а за прелое пшено комуняк и урок с восторгом выбирали.
Україна ще не отримала з цих активів не копійки.
А не дешевше вигнати Угорщину з ЄС
*****, таки додушив
Оце і є ті шляхи обходу вето **********, про які ви талдичите вже роки підряд? Не густо. Або нема політичної волі, бо за потреби дуже вигідно ховатися за тими ветами.
