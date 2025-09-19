Зеленский об утверждении Еврокомиссией 19-го пакета санкций против РФ: Это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину

Президент Владимир Зеленский приветствовал движение Европейского Союза к принятию 19-го пакета санкций против России.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Приветствуем движение Европейского Союза к принятию действительно сильного 19-го пакета санкций против России. Он направлен на основные двигатели военной экономики: доходы от энергоносителей, финансы, высокотехнологичные ресурсы и военно-промышленную базу. Это важный шаг, который усилит давление на российскую военную машину и обеспечит ощутимый эффект", - заявил глава государства.

Кроме этого, президент одобрительно отозвался о подготовке механизма использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Он отметил, что это очень важный шаг, который укрепит нашу оборону и устойчивость, а также будет способствовать восстановлению.

"Спасибо ЕС за лидерство и единство. Рассчитываем на быстрое принятие 19-го пакета и ожидаем, что другие партнеры синхронизируют и дополнят эти шаги. Постоянное давление необходимо, чтобы принудить Россию к миру и привлечь ее к ответственности", - добавил глава государства.

Напомним, что в пятницу, 19 сентября, Европейская комиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против России.

