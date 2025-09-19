Зеленський про ухвалення Єврокомісією 19-го пакету санкцій проти РФ: Це важливий крок, який посилить тиск на російську воєнну машину
Президент Володимир Зеленський привітав рух Європейського Союзу до ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії.
"Вітаємо рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакету санкцій проти Росії. Він спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу. Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект", - заявив глава держави.
Окрім цього, президент схвально відгукнувся про підготовку механізму використання доходів від заморожених російських активів на користь України.
Він наголосив, що це надзвичайно важливий крок, який зміцнить нашу оборону та стійкість, а також сприятиме відновленню.
"Дякуємо ЄС за лідерство та єдність. Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру й притягнути її до відповідальності", - додав очільник держави.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 19 вересня, Європейська комісія офіційно затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії.
