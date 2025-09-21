Железняк о сливе в сеть данных украинцев: Не было логики закрывать реестры, это абсолютно идиотское решение

Принятие и подписание закона, ограничивающего доступ к публичным реестрам, является неправильным решением.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сильно. Мощно. Как всегда) P.S. Разница между подписанием закона о закрытии реестров для национальной безопасности и слиянием в сеть тех самых реестров на 20 млн строк - 3 дня Несокрушимая логика решений!", - прокомментировал сообщение Федиенко.

Позже он отметил, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк.

"Ничего нового здесь нет. Как и логики было закрывать реестры, что считаю абсолютно идиотским решением и голосовал красной", - добавил Железняк.

Как сообщалось, 21 сентября "слуга народа" Федиенко сообщил, что личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть.