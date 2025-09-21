РУС
Новости Слив данных украинцев
Железняк о сливе в сеть данных украинцев: Не было логики закрывать реестры, это абсолютно идиотское решение

Принятие и подписание закона, ограничивающего доступ к публичным реестрам, является неправильным решением.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сильно. Мощно. Как всегда) P.S. Разница между подписанием закона о закрытии реестров для национальной безопасности и слиянием в сеть тех самых реестров на 20 млн строк - 3 дня 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Несокрушимая логика решений!", - прокомментировал сообщение Федиенко.

Позже он отметил, что это старый слив, из старой утечки базы "Дія" на 3,5 млн строк.

Также читайте: Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам

"Ничего нового здесь нет. Как и логики было закрывать реестры, что считаю абсолютно идиотским решением и голосовал красной", - добавил Железняк.

Как сообщалось, 21 сентября "слуга народа" Федиенко сообщил, что личные данные около 20 миллионов украинцев слили в сеть.

Очевидно ж. Реєстри закрили від українців, щоб не бачили як збагачуються чиновники і депутати у війну.
А вороги і так мають 24/7 доступ через своїх агентів.
21.09.2025 10:28 Ответить
А за виток інформації з Дії когось посадили? Я щось не бачив повідомлень що судили і ув'язнили тих хто втратив особисті дані 3,5 млн. осіб?
21.09.2025 10:34 Ответить
Таких втручань+зливів особистих даних з реєстрів, було у Мін'юсті ще з перших днів формувань цих реєстрів!! Гешефт для тих осіб, які ці реєстри і охороняли!!
21.09.2025 10:24 Ответить
Так вже ж "відкрили" - як це Федієнко його з новиною обскакав" - непорядок
21.09.2025 10:19 Ответить
21.09.2025 10:34 Ответить
21.09.2025 10:24 Ответить
21.09.2025 10:28 Ответить
Цікава річ: до чого б не доторкнулася зелена влада, там все не в користь народу!
21.09.2025 11:02 Ответить
Навіть підконтрольний антикорупційний комітет сказав, що не було потреби закривати реєстри. Але корупціонерам вже ніщо не писано.
21.09.2025 11:13 Ответить
А які ще рішення, крім ідіотських, можуть приймати ідіоти?
На жаль, вони не ідіоти, а прості зелені корупціонери.
21.09.2025 11:15 Ответить
паспортные данные, платникiв податкiв, почта, телефон, кредитки, пароли, другие документы нет смысла закрывать. На вас могут столько всего на открывать и столько зла вам сделать. Начиная от кредитов и покупок и подписок и море услуг на вас оформить и море зла вам сделать. А эта фейковая власть - это идиоты и враги Украинского народа!!!
21.09.2025 11:24 Ответить
 
 