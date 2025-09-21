УКР
Новини
Железняк про злив у мережу даних українців: Не було логіки закривати реєстри, це абсолютно ідіотське рішення

Ухвалення та підписання закону, що обмежує доступ до публічних реєстрів, є неправильним рішенням.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сильно. Потужно. Як завжди) P.S. Різниця між підписанням закону про закриття реєстрів для національної безпеки і злиттям у мережу тих самих реєстрів на 20 млн рядків - 3 дні 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Незламна логіка рішень!", - прокоментував допис Федієнка .

Пізніше він зазначив, що це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків.

Також читайте: Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів

"Нічого нового тут немає. Як і логіки було закривати реєстри, що вважаю абсолютно ідіотським рішенням і голосував червоною", - додав Железняк.

Як повідомлялося, 21 вересня "слуга народу" Федієнко повідомив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу.

реєстр (878) зливання інформації (73)
Очевидно ж. Реєстри закрили від українців, щоб не бачили як збагачуються чиновники і депутати у війну.
А вороги і так мають 24/7 доступ через своїх агентів.
А за виток інформації з Дії когось посадили? Я щось не бачив повідомлень що судили і ув'язнили тих хто втратив особисті дані 3,5 млн. осіб?
Таких втручань+зливів особистих даних з реєстрів, було у Мін'юсті ще з перших днів формувань цих реєстрів!! Гешефт для тих осіб, які ці реєстри і охороняли!!
Так вже ж "відкрили" - як це Федієнко його з новиною обскакав" - непорядок
Все , що роблять зелені гниди на користь їх рашистським хузяйвам :мегамародерство паралельно з ліквідацією Держави з середени , саботаж Перемоги, знищення патріотів, пассіонаріев …
Цікава річ: до чого б не доторкнулася зелена влада, там все не в користь народу!
Навіть підконтрольний антикорупційний комітет сказав, що не було потреби закривати реєстри. Але корупціонерам вже ніщо не писано.
А які ще рішення, крім ідіотських, можуть приймати ідіоти?
На жаль, вони не ідіоти, а прості зелені корупціонери.
паспортные данные, платникiв податкiв, почта, телефон, кредитки, пароли, другие документы нет смысла закрывать. На вас могут столько всего на открывать и столько зла вам сделать. Начиная от кредитов и покупок и подписок и море услуг на вас оформить и море зла вам сделать. А эта фейковая власть - это идиоты и враги Украинского народа!!!
@паспортные данные, платникiв податкiв, почта, телефон, кредитки, пароли, другие документы нет смысла закрывать.@

это ошибочное и вредное утверждение. Даже не буду обьяснять почему.

PS странно что вы еще не упаомянули про "нет смысла закрывать" пароли к криптокошелькам или к банковским кабинетам....
Хто зайшов в різні дії-реєстри,має бути свідомим того,що його дані будуть знані не лише в рашці,а і по світу.Стосується особливо ветеранів війни,учасників війни.
Логіки не має тільки у тому що біля корита та при владі путінські zeмаріонетки, а отупіле населення України за них вмирає..
