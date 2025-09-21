Железняк про злив у мережу даних українців: Не було логіки закривати реєстри, це абсолютно ідіотське рішення

Ухвалення та підписання закону, що обмежує доступ до публічних реєстрів, є неправильним рішенням.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сильно. Потужно. Як завжди) P.S. Різниця між підписанням закону про закриття реєстрів для національної безпеки і злиттям у мережу тих самих реєстрів на 20 млн рядків - 3 дні Незламна логіка рішень!", - прокоментував допис Федієнка .

Пізніше він зазначив, що це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків.

"Нічого нового тут немає. Як і логіки було закривати реєстри, що вважаю абсолютно ідіотським рішенням і голосував червоною", - додав Железняк.

Як повідомлялося, 21 вересня "слуга народу" Федієнко повідомив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу.