Железняк про злив у мережу даних українців: Не було логіки закривати реєстри, це абсолютно ідіотське рішення
Ухвалення та підписання закону, що обмежує доступ до публічних реєстрів, є неправильним рішенням.
Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сильно. Потужно. Як завжди) P.S. Різниця між підписанням закону про закриття реєстрів для національної безпеки і злиттям у мережу тих самих реєстрів на 20 млн рядків - 3 дні Незламна логіка рішень!", - прокоментував допис Федієнка .
Пізніше він зазначив, що це старий злив, з старого витоку бази "Дія" на 3,5 млн рядків.
"Нічого нового тут немає. Як і логіки було закривати реєстри, що вважаю абсолютно ідіотським рішенням і голосував червоною", - додав Железняк.
Як повідомлялося, 21 вересня "слуга народу" Федієнко повідомив, що особисті дані близько 20 мільйонів українців злили в мережу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вороги і так мають 24/7 доступ через своїх агентів.
На жаль, вони не ідіоти, а прості зелені корупціонери.
это ошибочное и вредное утверждение. Даже не буду обьяснять почему.
PS странно что вы еще не упаомянули про "нет смысла закрывать" пароли к криптокошелькам или к банковским кабинетам....