Португалия признала государство Палестина, - СМИ

Португалия официально признала независимость Палестинского государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел на заседании постоянного представительства Португалии при ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jornal Económico.

"Сегодня, 21 сентября 2025 года, Португальское государство официально признает государство Палестина... Португалия выступает за двугосударственное решение как единственный путь к миру", - отметил Ранжел.

В то же время он подчеркнул, что признание Палестины не отменяет "текущей катастрофы в секторе Газа" и "не стирает из памяти ужасные террористические атаки 7 октября".

"Мы призываем открыть луч света для мира. Пришло время принять необходимые меры для достижения мира", - резюмировал министр.

Он также отметил, что португальское правительство подтверждает право Израиля на существование и на настоящие потребности в безопасности.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

Топ комментарии
+7
длденеру щє визнайте - зовсім мізкі відказали...
21.09.2025 23:53 Ответить
+7
Невдовзі - відкриття амбасади хамасу в ЄС. А ще з х/йла з талібаном сміялись...
21.09.2025 23:56 Ответить
+7
Ага,ясно понятно,хитросраких хамасовців з рашкованськими автоматами через плече ми повинні шкодувати і лєлєяти.
22.09.2025 00:03 Ответить
Фри Пластилина! Фри пластилинцам!
21.09.2025 23:50 Ответить
Шо це в тебе там горить ззаду? Срака? Негайно сідай в калюжу інакше ми тебе втратимо! (та і хер з тобою)
21.09.2025 23:53 Ответить
Угу - у фрітюрі...
22.09.2025 00:10 Ответить
длденеру щє визнайте - зовсім мізкі відказали...
21.09.2025 23:53 Ответить
Виходить, що лише в Трампа мізки залишились...
21.09.2025 23:57 Ответить
Там з народження не було нічого, нема чому залишатись.
Срібна ложка в роті - щє при сралові в памперси,
вимогалово і слонячий тупий наїзд.
22.09.2025 00:05 Ответить
Невдовзі - відкриття амбасади хамасу в ЄС. А ще з х/йла з талібаном сміялись...
21.09.2025 23:56 Ответить
Это не наша игра! Похеру
21.09.2025 23:56 Ответить
Це саме наша гра.
Коли визнають одну хамас?
визнають і длденеру-другу.
22.09.2025 00:01 Ответить
Хитрожопый народ Израиля нас не должен волновать как и мы их не волнуем
21.09.2025 23:58 Ответить
Ага,ясно понятно,хитросраких хамасовців з рашкованськими автоматами через плече ми повинні шкодувати і лєлєяти.
22.09.2025 00:03 Ответить
сруязикий українцям похєр хто вас там за парєбрікам валнуєт
22.09.2025 00:50 Ответить
Показились всі європейці.
22.09.2025 00:03 Ответить
Світ втрачає розум.
22.09.2025 00:06 Ответить
Це я де? На ізраїльському сайті? Мабуть щось з компом...
22.09.2025 00:09 Ответить
ти точно цей форум з руснявим преплутав
22.09.2025 00:24 Ответить
Боже, а ти хто?
22.09.2025 00:29 Ответить
Тобі за преплутаний тобою форум, а ти за мене?
поважаю логіку!
22.09.2025 00:32 Ответить
Ізраїль просто побачив, що таке хуцпа
22.09.2025 00:13 Ответить
Коментаторам варто хоча б у Вікіпедії вивчи питання. Палестина це не Хамас. Уряд Палестини розташований на Західному березі річки Йордан. А Хамас контролює лише Сектор Гази і не підконтрольний уряду Палестини
22.09.2025 00:19 Ответить
Навіть в Україні вже як 25 років є посольство Палестинської держави саме під керівництвом Палестинської адміністрації, а не Хамасу
22.09.2025 00:23 Ответить
ага, тількі до до появи Ізраіля такої квазідержави не було, тай і створена ця палестина була щоб знищити євреїв
22.09.2025 00:32 Ответить
До появи Держави Ізраїль та Держави Палестина існувала підмандатна Палестина під управлінням Сполученого Королівства. У першій половині 20 століття у наслідок кількох хвиль алій чисельність євреїв зросла з кілько тисяч до кількасот тисяч, тож ООН розділив територію для двох майбутніх держав: єврейської та палестинської
22.09.2025 00:45 Ответить
в курсі, але при чим тут Брітанська колонія на теріторії яка, судячи за Біблією кілька тисяч літ тому була первинною теріторією Ізраіля?
22.09.2025 00:56 Ответить
Жодні релігійні тексти не мають жодного стосунку до плану ООН щодо поділу Палестини
22.09.2025 01:26 Ответить
Отак стається, коли спочатку впускають у країну тарганів, а потім політики починають перед ними плазувати бо вони стали частиною електорату.
22.09.2025 00:21 Ответить
А з іншого боку, хай визнають. 😁 Ізраїль свою справу знає...
22.09.2025 00:24 Ответить
Нині майже всі палестинці в ЄС (а це близько 200-300 тис) не з сектору Гази чи Західного берега річки Йордан, а нащадки тих палестинських біженців, які ще починаючи з 1920-х років тікали через ізраїльську агресію до Сирії, Лівану, Йорданії та Єгипту, тобто палестинська діаспора, яка через тривале проживання в різних країнах має подвійне, чи навіть потрійне громадянство. А от ті палестинці, що залишилися в секторі Гази та на західному березі Йордану вже понад пів століття ізольовані і мають обмежене право залишити територію Палестини, лише за дозволом влади Ізраїлю
22.09.2025 00:35 Ответить
Будь ласка докладніше про ізраїльську агресію у 1920-х роках 😬
22.09.2025 00:47 Ответить
Це в той же самий час було коли австрійський генштаб придумував українську мову.
22.09.2025 00:53 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Intercommunal_conflict_in_Mandatory_Palestine
22.09.2025 00:54 Ответить
Ніяка Сірія чи Іорданія їм громадянство не надає. Вони живуть в цих країнах у лагерях за гроші міжнародних спонсорів. Власне, і в самих палестинських територіях також за чужі гроші. Це єдиний в світі народ які є спадковими біженцями. Вони вже давно відвикли працювати бо поколіннями живуть за гранти. Створять державу то залишаться голодними. Треба ж буде самім себе забезпечувати. Або як пухлий Кім. Той ядерною бомбою всіх лякає якщо не завезуть в країну палива та їжі. Ці будуть терактами. Бо вони на них спеціалізуються. Народ-паразит.
22.09.2025 00:59 Ответить
Мова не про арабські країни, які принципово відмовляються надавати палестинцям своє громадянство, адже це стане прецедентом, який обовязково використає Ізраїль для депортації решти палестинців у їхні країни. Множинне громадянство палестинці мають у європейських країнах. І якщо б вони справді не могли себе самостійно забезпечувати, то б вже давно зникли як народ, але біжецями вони стали саме у наслідок ізраїльської окупації Палестини
22.09.2025 01:19 Ответить
Їх забезпечують різноманітні фонди. У тому числі і ізраїльські. У тій же Газі немає роботи. Але житель анклаву- палестинець одержує набагато більше ніж зарплата в Україні. Просто так. Тому що колись його дідусь за безцінь продав свою землю. Вони не створили собі державу на виділеній їм підмандатній території. А євреї на своїй, виділеній їм, створили. Тож які проблеми, якщо люди просрали те що їм було надане. Вони захотіли ВСЮ землю. А не розділену між ними та іудеями. А в подальшому, після нападу на Ізраіль військ арабських країн, ще й залишились без куска землі. В якості покарання за напад.
22.09.2025 01:37 Ответить
дякую, тут всьо супер, особливо звучить палестинська діаспра 😸
22.09.2025 01:01 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_diaspora
22.09.2025 01:05 Ответить
Вітаю у клубі ліваків-довбойобів.
22.09.2025 01:30 Ответить
Коли відкриють посольство у Газі?
22.09.2025 00:54 Ответить
😹
22.09.2025 00:57 Ответить
Яка дурня… фактично, визнали Хамаз з його катакомбами.
22.09.2025 01:24 Ответить
 
 