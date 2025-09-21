Португалия признала государство Палестина, - СМИ

Португалия официально признала независимость Палестинского государства.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел на заседании постоянного представительства Португалии при ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Jornal Económico.

"Сегодня, 21 сентября 2025 года, Португальское государство официально признает государство Палестина... Португалия выступает за двугосударственное решение как единственный путь к миру", - отметил Ранжел.

В то же время он подчеркнул, что признание Палестины не отменяет "текущей катастрофы в секторе Газа" и "не стирает из памяти ужасные террористические атаки 7 октября".

"Мы призываем открыть луч света для мира. Пришло время принять необходимые меры для достижения мира", - резюмировал министр.

Он также отметил, что португальское правительство подтверждает право Израиля на существование и на настоящие потребности в безопасности.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 сентября, Великобритания, Канада и Австралия признали независимость Палестинского государства.

