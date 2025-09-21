Португалія визнала державу Палестина, - ЗМІ

Португалія офіційно визнала незалежність Палестинської держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел на засіданні постійного представництва Португалії при ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Jornal Económico.

"Сьогодні, 21 вересня 2025 року, Португальська держава офіційно визнає державу Палестина… Португалія виступає за дводержавне рішення як єдиний шлях до миру", — зазначив Ранжел.

Водночас він наголосив, що визнання Палестини не скасовує "поточної катастрофи в секторі Гази" та "не стирає з пам’яті жахливі терористичні атаки 7 жовтня".

"Ми закликаємо відкрити промінь світла для миру. Настав час вжити необхідних заходів для досягнення миру", — резюмував мінстр.

Він також наголосив, що португальський уряд підтверджує право Ізраїлю на існування та на справжні потреби в безпеці.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

