Португалія визнала державу Палестина, - ЗМІ

Португалія офіційно визнала незалежність Палестинської держави.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел на засіданні постійного представництва Португалії при ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Jornal Económico.

"Сьогодні, 21 вересня 2025 року, Португальська держава офіційно визнає державу Палестина… Португалія виступає за дводержавне рішення як єдиний шлях до миру", — зазначив Ранжел.

Водночас він наголосив, що визнання Палестини не скасовує "поточної катастрофи в секторі Гази" та "не стирає з пам’яті жахливі терористичні атаки 7 жовтня".

"Ми закликаємо відкрити промінь світла для миру. Настав час вжити необхідних заходів для досягнення миру", — резюмував мінстр.

Він також наголосив, що португальський уряд підтверджує право Ізраїлю на існування та на справжні потреби в безпеці.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Топ коментарі
+6
длденеру щє визнайте - зовсім мізкі відказали...
21.09.2025 23:53 Відповісти
+6
Невдовзі - відкриття амбасади хамасу в ЄС. А ще з х/йла з талібаном сміялись...
21.09.2025 23:56 Відповісти
+5
Ага,ясно понятно,хитросраких хамасовців з рашкованськими автоматами через плече ми повинні шкодувати і лєлєяти.
22.09.2025 00:03 Відповісти
Фри Пластилина! Фри пластилинцам!
21.09.2025 23:50 Відповісти
Шо це в тебе там горить ззаду? Срака? Негайно сідай в калюжу інакше ми тебе втратимо! (та і хер з тобою)
21.09.2025 23:53 Відповісти
Угу - у фрітюрі...
22.09.2025 00:10 Відповісти
длденеру щє визнайте - зовсім мізкі відказали...
21.09.2025 23:53 Відповісти
Виходить, що лише в Трампа мізки залишились...
21.09.2025 23:57 Відповісти
Там з народження не було нічого, нема чому залишатись.
Срібна ложка в роті - щє при сралові в памперси,
вимогалово і слонячий тупий наїзд.
22.09.2025 00:05 Відповісти
Невдовзі - відкриття амбасади хамасу в ЄС. А ще з х/йла з талібаном сміялись...
21.09.2025 23:56 Відповісти
Это не наша игра! Похеру
21.09.2025 23:56 Відповісти
Це саме наша гра.
Коли визнають одну хамас?
визнають і длденеру-другу.
22.09.2025 00:01 Відповісти
Хитрожопый народ Израиля нас не должен волновать как и мы их не волнуем
21.09.2025 23:58 Відповісти
Ага,ясно понятно,хитросраких хамасовців з рашкованськими автоматами через плече ми повинні шкодувати і лєлєяти.
22.09.2025 00:03 Відповісти
сруязикий українцям похєр хто вас там за парєбрікам валнуєт
22.09.2025 00:50 Відповісти
Показились всі європейці.
22.09.2025 00:03 Відповісти
Світ втрачає розум.
22.09.2025 00:06 Відповісти
Це я де? На ізраїльському сайті? Мабуть щось з компом...
22.09.2025 00:09 Відповісти
ти точно цей форум з руснявим преплутав
22.09.2025 00:24 Відповісти
Боже, а ти хто?
22.09.2025 00:29 Відповісти
Тобі за преплутаний тобою форум, а ти за мене?
поважаю логіку!
22.09.2025 00:32 Відповісти
Ізраїль просто побачив, що таке хуцпа
22.09.2025 00:13 Відповісти
Коментаторам варто хоча б у Вікіпедії вивчи питання. Палестина це не Хамас. Уряд Палестини розташований на Західному березі річки Йордан. А Хамас контролює лише Сектор Гази і не підконтрольний уряду Палестини
22.09.2025 00:19 Відповісти
Навіть в Україні вже як 25 років є посольство Палестинської держави саме під керівництвом Палестинської адміністрації, а не Хамасу
22.09.2025 00:23 Відповісти
ага, тількі до до появи Ізраіля такої квазідержави не було, тай і створена ця палестина була щоб знищити євреїв
22.09.2025 00:32 Відповісти
До появи Держави Ізраїль та Держави Палестина існувала підмандатна Палестина під управлінням Сполученого Королівства. У першій половині 20 століття у наслідок кількох хвиль алій чисельність євреїв зросла з кілько тисяч до кількасот тисяч, тож ООН розділив територію для двох майбутніх держав: єврейської та палестинської
22.09.2025 00:45 Відповісти
в курсі, але при чим тут Брітанська колонія на теріторії яка, судячи за Біблією кілька тисяч літ тому була первинною теріторією Ізраіля?
22.09.2025 00:56 Відповісти
Жодні релігійні тексти не мають жодного стосунку до плану ООН щодо поділу Палестини
22.09.2025 01:26 Відповісти
Отак стається, коли спочатку впускають у країну тарганів, а потім політики починають перед ними плазувати бо вони стали частиною електорату.
22.09.2025 00:21 Відповісти
А з іншого боку, хай визнають. 😁 Ізраїль свою справу знає...
22.09.2025 00:24 Відповісти
Нині майже всі палестинці в ЄС (а це близько 200-300 тис) не з сектору Гази чи Західного берега річки Йордан, а нащадки тих палестинських біженців, які ще починаючи з 1920-х років тікали через ізраїльську агресію до Сирії, Лівану, Йорданії та Єгипту, тобто палестинська діаспора, яка через тривале проживання в різних країнах має подвійне, чи навіть потрійне громадянство. А от ті палестинці, що залишилися в секторі Гази та на західному березі Йордану вже понад пів століття ізольовані і мають обмежене право залишити територію Палестини, лише за дозволом влади Ізраїлю
22.09.2025 00:35 Відповісти
Будь ласка докладніше про ізраїльську агресію у 1920-х роках 😬
22.09.2025 00:47 Відповісти
Це в той же самий час було коли австрійський генштаб придумував українську мову.
22.09.2025 00:53 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Intercommunal_conflict_in_Mandatory_Palestine
22.09.2025 00:54 Відповісти
Ніяка Сірія чи Іорданія їм громадянство не надає. Вони живуть в цих країнах у лагерях за гроші міжнародних спонсорів. Власне, і в самих палестинських територіях також за чужі гроші. Це єдиний в світі народ які є спадковими біженцями. Вони вже давно відвикли працювати бо поколіннями живуть за гранти. Створять державу то залишаться голодними. Треба ж буде самім себе забезпечувати. Або як пухлий Кім. Той ядерною бомбою всіх лякає якщо не завезуть в країну палива та їжі. Ці будуть терактами. Бо вони на них спеціалізуються. Народ-паразит.
22.09.2025 00:59 Відповісти
Мова не про арабські країни, які принципово відмовляються надавати палестинцям своє громадянство, адже це стане прецедентом, який обовязково використає Ізраїль для депортації решти палестинців у їхні країни. Множинне громадянство палестинці мають у європейських країнах. І якщо б вони справді не могли себе самостійно забезпечувати, то б вже давно зникли як народ, але біжецями вони стали саме у наслідок ізраїльської окупації Палестини
22.09.2025 01:19 Відповісти
дякую, тут всьо супер, особливо звучить палестинська діаспра 😸
22.09.2025 01:01 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_diaspora
22.09.2025 01:05 Відповісти
Вітаю у клубі ліваків-довбойобів.
22.09.2025 01:30 Відповісти
Коли відкриють посольство у Газі?
22.09.2025 00:54 Відповісти
😹
22.09.2025 00:57 Відповісти
Яка дурня… фактично, визнали Хамаз з його катакомбами.
22.09.2025 01:24 Відповісти
 
 