НАТО снова перехватило российский военный самолет над Балтийским морем
21 сентября два истребителя ВВС Германии поднялись в небо для перехвата разведывательного Ил-20М РФ, пролетевшего над Балтийским морем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
По информации Военно-воздушных сил Германии, самолет РФ с выключенными транспондерами проигнорировал попытки установить связь, когда летел в международном воздушном пространстве.
Для перехвата были подняты два Eurofighter с авиабазы Росток-Лааге.
Напомним, 19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.
Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский часовой" в ответ на рост активности России в Балтийском море.
Топ комментарии
+6 Андрей Андрей #522211
показать весь комментарий22.09.2025 08:02 Ответить Ссылка
+4 Сергій Малецький
показать весь комментарий22.09.2025 08:01 Ответить Ссылка
+4 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.09.2025 08:14 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Малецький
показать весь комментарий22.09.2025 08:01 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Charik
показать весь комментарий22.09.2025 08:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Beloded Viktor
показать весь комментарий22.09.2025 08:16 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Старый Котяра #387676
показать весь комментарий22.09.2025 09:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Charik
показать весь комментарий22.09.2025 08:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Андрей #522211
показать весь комментарий22.09.2025 08:02 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.09.2025 08:14 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Charik
показать весь комментарий22.09.2025 08:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег #590959
показать весь комментарий22.09.2025 08:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Georgi luckman
показать весь комментарий22.09.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Xeewaj Q.
показать весь комментарий22.09.2025 09:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.09.2025 08:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Bri Bri
показать весь комментарий22.09.2025 08:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий22.09.2025 08:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
віктор федорович #394174
показать весь комментарий22.09.2025 08:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий22.09.2025 08:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий22.09.2025 08:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ted Tchaplyuk
показать весь комментарий22.09.2025 08:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий22.09.2025 08:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий22.09.2025 08:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Фима Планшеткина
показать весь комментарий22.09.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Юрій Рижий
показать весь комментарий22.09.2025 09:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий22.09.2025 09:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Olena Olena #512149
показать весь комментарий22.09.2025 09:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Григорий #524521
показать весь комментарий22.09.2025 09:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль