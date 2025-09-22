НАТО снова перехватило российский военный самолет над Балтийским морем

21 сентября два истребителя ВВС Германии поднялись в небо для перехвата разведывательного Ил-20М РФ, пролетевшего над Балтийским морем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

По информации Военно-воздушных сил Германии, самолет РФ с выключенными транспондерами проигнорировал попытки установить связь, когда летел в международном воздушном пространстве.

Для перехвата были подняты два Eurofighter с авиабазы Росток-Лааге.

Напомним, 19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.

Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский часовой" в ответ на рост активности России в Балтийском море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп