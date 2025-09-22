РУС
Провокации рф над странами Балтии
2 196 25

НАТО снова перехватило российский военный самолет над Балтийским морем

Eurofighter ВВС Германии остановили российский разведчик над Балтикой

21 сентября два истребителя ВВС Германии поднялись в небо для перехвата разведывательного Ил-20М РФ, пролетевшего над Балтийским морем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

По информации Военно-воздушных сил Германии, самолет РФ с выключенными транспондерами проигнорировал попытки установить связь, когда летел в международном воздушном пространстве.

Для перехвата были подняты два Eurofighter с авиабазы Росток-Лааге.

Напомним, 19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.

Польша вместе с союзниками по НАТО провела операцию "Балтийский часовой" в ответ на рост активности России в Балтийском море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Автор: 

НАТО (10337) Балтия (367) самолет (3687)
Топ комментарии
+6
що значить "нато перехопило?" політали поруч? помахали ручкою? перехопили, це знищили над своєю територією!
показать весь комментарий
22.09.2025 08:02 Ответить
+4
І що далі , чому не збили ?
показать весь комментарий
22.09.2025 08:01 Ответить
+4
у нато перехопило дух
показать весь комментарий
22.09.2025 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
І що далі , чому не збили ?
показать весь комментарий
22.09.2025 08:01 Ответить
Достатньо перехоплення,щоб кацапи зрозуміли,що їх корита можуть приземлити в любий момент
показать весь комментарий
22.09.2025 08:03 Ответить
Пока ру выполняла задачу разведки ПВО, летели рядышком. Нет?
показать весь комментарий
22.09.2025 08:16 Ответить
Бо сцикуни і слабаки.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:22 Ответить
Перехопили-теоритично збили.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:01 Ответить
що значить "нато перехопило?" політали поруч? помахали ручкою? перехопили, це знищили над своєю територією!
показать весь комментарий
22.09.2025 08:02 Ответить
у нато перехопило дух
показать весь комментарий
22.09.2025 08:14 Ответить
Крім тік-тока багато хто нічого не знає про холодну війну.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:21 Ответить
Не знаю как именно это происходит в воздухе, но например когда во времена холодной войны корабли США заходили в территориальные воды совка, то им на встречу плыли советские корабли и прибегали к различным маневрам по выдворению, например подрезали а один раз прям бортом навалились, повредив обшивку и вертолетную площадку, видео есть на ютубе. Но в основном перекрывая путь следования создавая опасность сближения вынуждали американцев изменить курс в нужном направлении, ну что за соплежуи и импотенты, нет что бы сразу открыть огонь на поражение как это сделала Турция.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:53 Ответить
ні,подрочили на них,запропонували себе чпокнути
показать весь комментарий
22.09.2025 08:59 Ответить
Це такий "newspeak". У кцпів навчились з їх хлопками та задимленнями. В реальності - супроводили з честю шановних гостей.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:31 Ответить
вони ще на кукурузнику прилетіли
показать весь комментарий
22.09.2025 08:13 Ответить
нато воювати(захищати себе) не вміє, не хоче і не буде
показать весь комментарий
22.09.2025 08:24 Ответить
Можна арендувати у Ердогана пару пілотів. Ті коливатись не будуть
показать весь комментарий
22.09.2025 08:31 Ответить
Два турецьких пілоти, які брали участь у збитті російського літака Су-24 у 2015 році, були затримані у 2016 році за підозрою у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:36 Ответить
Тоді не підходить. Вони за свій вчинок фактично були покарані. А це вже щеплення від рішучості
показать весь комментарий
22.09.2025 08:47 Ответить
Перехопили - посадили нє? - тоді все шо йому було потрібно кацап сканував
показать весь комментарий
22.09.2025 08:34 Ответить
Може доручити перехоплювати Українським пілотам?
показать весь комментарий
22.09.2025 08:36 Ответить
рука не здригнеться
показать весь комментарий
22.09.2025 08:37 Ответить
Черговий "отсосалінг" НАТО.
показать весь комментарий
22.09.2025 08:43 Ответить
Починайте вже збивати!
показать весь комментарий
22.09.2025 08:59 Ответить
Пишіть грамотною мовою. Не перехопило , а супроводжувало. Чи для зебіків - Какая разніца ? ))))
показать весь комментарий
22.09.2025 09:08 Ответить
Кацапський військовий літак знищено? Ага. Розмріялися. Пілот літака НАТО жестами висловив кацапу глибоке занепокоєння.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:10 Ответить
Балтійський вартовий це, ну дуже круто, напевно таке круте буде і східний вартовий
показать весь комментарий
22.09.2025 09:16 Ответить
Хто їм сказав , що вони там щось перехопили ?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:27 Ответить
 
 