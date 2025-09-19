Истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы в Балтийском море, - пограничная служба Польши

19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.

Об этом сообщила пограничная служба Польши в соцсети Х.

Отмечается, что два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic, принадлежащей Польше, в Балтийском море.

"Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом были уведомлены Вооруженные силы Республики Польша и другие службы", - добавили там.

Как сообщил Interia пресс-секретарь Оперативного командования видов Вооруженных сил Яцек Горышевский, воздушное пространство Польши не было нарушено, реакции военных не понадобилось.

Неизвестно, связан ли этот инцидент с вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии вечером 19 сентября.

Petrobaltic является единственной польской компанией, занимающейся поиском и добычей нефти и газа в Балтийском море, используя собственные буровые платформы.

