Истребители РФ нарушили зону безопасности буровой платформы в Балтийском море, - пограничная служба Польши
19 сентября российские истребители низко пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море, чем нарушили ее зону безопасности.
Об этом сообщила пограничная служба Польши в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что два российских истребителя совершили низкий пролет над буровой платформой компании Petrobaltic, принадлежащей Польше, в Балтийском море.
"Была нарушена зона безопасности платформы. Об этом были уведомлены Вооруженные силы Республики Польша и другие службы", - добавили там.
Как сообщил Interia пресс-секретарь Оперативного командования видов Вооруженных сил Яцек Горышевский, воздушное пространство Польши не было нарушено, реакции военных не понадобилось.
Неизвестно, связан ли этот инцидент с вторжением российских истребителей в воздушное пространство Эстонии вечером 19 сентября.
Petrobaltic является единственной польской компанией, занимающейся поиском и добычей нефти и газа в Балтийском море, используя собственные буровые платформы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"- іліа! ти дзвониш з мого телефону і не запитуєш у мене дозволу?
- ________________________________
- ну що ж, дзвони"
.
ці провокації на користь Україні - наше завдання втягнути в війну з рашкою НАТО.
.