Винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи в Балтійському морі, - прикордонна служба Польщі

19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

Зазначається, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою компанії Petrobaltic, що належить Польщі, в Балтійському морі.

"Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби", - додали там.

Як повідомив Interia прессекретар Оперативного командування видів Збройних сил Яцек Горишевський, повітряний простір Польщі не був порушений, реакції військових не знадобилося.

Невідомо, чи пов'язаний цей інцидент із вторгненням російських винищувачів у повітряний простір Естонії ввечері 19 вересня.

Petrobaltic є єдиною польською компанією, що займається пошуком і видобутком нафти та газу в Балтійському морі, використовуючи власні бурові платформи.

