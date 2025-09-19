УКР
Винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи в Балтійському морі, - прикордонна служба Польщі

Російські літаки над Балтійським морем

19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

Про це повідомила прикордонна служба Польщі в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою компанії Petrobaltic, що належить Польщі, в Балтійському морі.

"Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші служби", - додали там.

Як повідомив Interia прессекретар Оперативного командування видів Збройних сил Яцек Горишевський, повітряний простір Польщі не був порушений, реакції військових не знадобилося.

Невідомо, чи пов'язаний цей інцидент із вторгненням російських винищувачів у повітряний простір Естонії ввечері 19 вересня.

Petrobaltic є єдиною польською компанією, що займається пошуком і видобутком нафти та газу в Балтійському морі, використовуючи власні бурові платформи.

Топ коментарі
+7
Кацапи буріють с кожним новим дньом, бо нато обісралось по повній, починаючи з дронів в Польщі.
показати весь коментар
19.09.2025 21:06 Відповісти
+7
Низький проліт без дозволу над морською спорудою чи плавзасобом класифікується згідно міжнародних угод як намір до нападу.
показати весь коментар
19.09.2025 21:34 Відповісти
+5
"приборкання строптивого" :
"- іліа! ти дзвониш з мого телефону і не запитуєш у мене дозволу?
- ________________________________
- ну що ж, дзвони"
показати весь коментар
19.09.2025 21:05 Відповісти
"таваріщь хутін, проізошла очередная чудовіщная ошибка !"

.
показати весь коментар
19.09.2025 21:42 Відповісти
Ердоган в свій час на такі вибрики сруських показав їм що він має сталеві яйця,а ЄС показує що їх яйця давно протухли,а то іх і взагалі немає.
показати весь коментар
19.09.2025 21:10 Відповісти
Яйца Европы находятся в ящике у Соединённых Штатов Америки и иногда США их даёт в Европе
показати весь коментар
19.09.2025 21:21 Відповісти
вже відомо - ці літаки вивели з ладу.
показати весь коментар
19.09.2025 21:14 Відповісти
ознаки "виведень з ладу" трьох винищувачів РФ, які 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії, в деталях співпадають з ознаками "виведень з ладу" 21 дрону РФ, які діяли в повітряному просторі Польщі - країни НАТО.
показати весь коментар
19.09.2025 23:23 Відповісти
Бог в поміч.... !

ці провокації на користь Україні - наше завдання втягнути в війну з рашкою НАТО.

.
показати весь коментар
19.09.2025 21:46 Відповісти
Збивайте. І більше літати не будуть. Будьте готові до жорсткої «атвєткі» - перестануть купувати помідори.
показати весь коментар
19.09.2025 22:47 Відповісти
Тільки мені здалося, що рашка обнагліла з приходом трампакса в білий дім?
показати весь коментар
19.09.2025 23:27 Відповісти
Пусть поляки туда отправят навроцкого во главе хфермеров.
показати весь коментар
19.09.2025 23:50 Відповісти
 
 