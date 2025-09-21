США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что США помогут Польше и странам Балтии защититься, если Россия продолжит эскалацию.
Об этом он сказал во время общения с прессой, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии, если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.
"Я сделаю это", - ответил президент США.
Также Трамп прокомментировал недавнее вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Американский лидер заявил, что "нам это не нравится".
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.
В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Буде ж видумувати всіляку хуЗню накшталт: "Та то мабуть була помилка!" чи "Та вони ж випадково запустили 23 ракети. Я дуже, дуже, я дуже-дуже-дуже незадоволений цим. Але між мною і пуйлом, моїм другом, є якась теплота між нами..." ну і далі по тексту з кремля.
Так він скаже що "не ескалація" на будь яку дію.
Скаже не перебільшуйте
Алекс Карпа (Palantir з здобутками вже отриманими на полі бою
України проти рашки) та Пітер Тіль (Anduril, Founders Fund)
Досвід України цієї новітньої війни , вкладений в "генетику" ШІ . Саме це зараз дає надію на ефективний завершувальніийт етап літньо-осіннього сезону протистояння з рашистами.
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#massive-investment-and-job-creation Масові інвестиції та створення робочих місць
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#global-tech-giants-join-the-push Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#energy-independence-and-sustainability Енергетична незалежність та стійкість
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#innovation-in-ai-and-quantum-computing Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#regulatory-and-security-cooperation Співробітництво з регулювання та безпеки
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#ongoing-collaboration-and-future-outlook Постійна співпраця та перспективи на майбутнє
Називаючи це "перемогою для обох сторін", лідери оголосили, що угода може створити до 17 500 нових робочих місць у Сполучених Штатах та Великобританії. Ініціатива є частиною більш широких зусиль щодо зміцнення стратегічних зв'язків та використання спільних економічних сильних сторін у високотехнологічних секторах.
Масові інвестиції та створення робочих місць
створить приблизно 15 000 робочих місць у Великобританії та 2500 у США. Значна частина інвестицій Великої Британії піде на будівництво 12 передових ядерних реакторів на півночі Англії, спрямованих на посилення енергетичної незалежності та підтримку зростаючої технологічної інфраструктури країни.
Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push
Обидва уряди виділили великі інвестиції від лідерів галузі, таких як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce, які, як очікується, підтримають створення висококваліфікованих робочих місць та інновації у Великобританії в довгостроковій перспективі.
"У нас є величезні нові інвестиції, які підтримують передові британські робочі місця на довгі роки", - сказав Стармер, підкресливши важливість участі приватного сектора в ініціативі.
Енергетична незалежність та стійкість
Однією з ключових цілей угоди є задоволення енергетичних потреб по обидва боки Атлантики. Очікується, що цивільні ядерні проєкти в рамках угоди забезпечать електроенергією до 1,5 мільйона будинків, що є значним кроком до сталого виробництва енергії.
Білий дім також підтвердив, що Великобританія перейде до повної незалежності від російського ядерного палива до кінця 2028 року. Цей зсув призначений для підвищення енергетичної безпеки та зменшення залежності від іноземних джерел енергії на тлі глобальної геополітичної невизначеності.
Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень
Угода про процвітання технологій включає в себе сильний акцент на нових технологіях. Трамп зазначив, що співпраця сприятиме дослідженням та розробкам у таких сферах, як квантові обчислення, енергія синтезу та телекомунікації 6G. Очікується, що ці досягнення матимуть трансформаційний вплив на такі сектори, як оборона, охорона здоров'я та фінанси.
Угода окреслює плани спільних дослідницьких програм штучного інтелекту та створення космічного партнерства між двома країнами. Крім того, угода сприятиме експорту мікрочіпів та технологій центрів обробки даних, зміцнюючи трансатлантичний ланцюг поставок для критичних технологічних компонентів.
Співробітництво з регулювання та безпеки
Для підтримки швидкого зростання штучного інтелекту та інших нових технологій США та Великобританія посилять співпрацю між Центром стандартів та інновацій штучного інтелекту США та Інститутом безпеки штучного інтелекту Великобританії. Ці агентства спільно регулюватимуть та керуватимуть розвитком штучного інтелекту, щоб забезпечити дотримання етичних стандартів та протоколів безпеки.
Нова ядерна політика, включена до угоди, також призначена для посилення нерозповсюдження та загальних зусиль з безпеки, забезпечуючи баланс технологічного прогресу з проблемами глобальної безпеки.
Постійна співпраця та перспективи на майбутнє
Планується, що пакт набуде чинності до середини березня наступного року, а офіційні двосторонні дискусії розпочнуться у вересні 2026 року. Ці щорічні зустрічі надаватимуть оновлену інформацію про прогрес впровадження та вивчатимуть можливості розширення партнерства.
Експерти розцінають угоду як поворотний момент у міжнародній технологічній політиці. Метью Міттельстедт, дослідник технологічної політики Інституту Катона, прокоментував: "Підсилення міжнародних відносин матиме вирішальне значення для успіху американського штучного інтелекту. Щоб очолити цей простір, Сполученим Штатам потрібні ринки, капітал та дані - ресурси, які можуть надати взаємовигідні торговельні партнерства".
Міттельстедт також закликав США переглянути свою нинішню протекціоністську позицію, виступаючи за більшу відкритість для поглиблення зв'язків з такими союзниками, як Великобританія.
Ми також працюємо разом, щоб покласти край вбивству в Україні.
у той же час журналісти сприйняли зі сміхом запитання про бувшого посла Британії у США котрий приймав запрошення до вечірок Епштейна - Трамп проігнорував це запитання
https://www.nytimes.com/by/stephen-castle
18 вересня 2025 року, 10:15 ET18 вересня 2025 року
https://www.nytimes.com/by/stephen-castle Стівен Касл
Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розпочинає спільну прес-конференцію з президентом Трампом з оптимістичної заяви, підкреслюючи англо-американську співпрацю з питань безпеки, технологій та економіки. "Ми відновили наші особливі стосунки на нову еру", - каже він.
https://www.nytimes.com/by/enjoli-liston
Якби Трамп відповів "Ні", він перестав би бути президентом США
ну не може ж це бути росія і його друх *****