США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что США помогут Польше и странам Балтии защититься, если Россия продолжит эскалацию.

Об этом он сказал во время общения с прессой, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии, если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

"Я сделаю это", - ответил президент США.

Также Трамп прокомментировал недавнее вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Американский лидер заявил, что "нам это не нравится".

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

