Новости Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Финляндии Шахеды залетели в Польшу
1 065 41

США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Трамп

Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что США помогут Польше и странам Балтии защититься, если Россия продолжит эскалацию.

Об этом он сказал во время общения с прессой, передает ZN.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты задали Трампу вопрос, будут ли США защищать Польшу и страны Балтии, если российский диктатор Владимир Путин продолжит эскалацию.

"Я сделаю это", - ответил президент США.

Также Трамп прокомментировал недавнее вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Американский лидер заявил, что "нам это не нравится".

Читайте также: Чем больше РФ будет провоцировать НАТО, тем выше риск серьезного конфликта, - Ринкевичс

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: Обломки российского дрона "Гербера" нашли на востоке Польши, - СМИ

Вторжение самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Автор: 

Польша (8828) Балтия (367) США (27941) Трамп Дональд (6651)
+7
Трамп завтра скаже, що він такого ніколи не казав.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:49 Ответить
+6
хоч би не збрехав знову.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:48 Ответить
+3
Гииии.
Так він скаже що "не ескалація" на будь яку дію.
Скаже не перебільшуйте
показать весь комментарий
21.09.2025 18:51 Ответить
А що, він може інакше?
Буде ж видумувати всіляку хуЗню накшталт: "Та то мабуть була помилка!" чи "Та вони ж випадково запустили 23 ракети. Я дуже, дуже, я дуже-дуже-дуже незадоволений цим. Але між мною і пуйлом, моїм другом, є якась теплота між нами..." ну і далі по тексту з кремля.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:03 Ответить
цікаво який же компромат ***** на трампа має?
показать весь комментарий
21.09.2025 19:05 Ответить
розсписку про добровільне співробітництва та підписи в платіжних документах
показать весь комментарий
21.09.2025 19:13 Ответить
Ні, мабуть засняли його перебування в номері готелю з якось хвойдою із КДБ.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:17 Ответить
ну 6 разів трамп був банкрутом. і ставав мільйонером. не слабо йому рашка допомогла.....
показать весь комментарий
21.09.2025 19:20 Ответить
А з Польщею та балтійськими країнами теж є будапештський меморандум?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:48 Ответить
Ні, там є договор НАТО. А це реальний і єдиний захист від таких потвор як кацапи.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:58 Ответить
То був сарказм...
показать весь комментарий
21.09.2025 19:16 Ответить
ви реально в це вірите? реальний і єдиний захист від таких потвор як кацапи це потужна армія та ядерна зброя, а НАТО це анахронізм 20го сторіч'я.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:27 Ответить
знов зустрінеться з ****** , але вже не на Алясці
показать весь комментарий
21.09.2025 18:50 Ответить
А якщо московія нападе без ескалації? 🤔 Та і взагалі, вже завтра він про це забуде.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:50 Ответить
Кацапи на все життя застрягли в Україні і ніколи не нападуть на країни НАТО. Що добре вміють кацапи, так це брехати і лякати, в цьому вони неперевершені майстри.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:00 Ответить
Чим? Своїми двома тижнями?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:51 Ответить
"а хіба я це казав? що за маяччня, не було такого. я помирив Камбоджу з Арменією, то було, а що там Польща і хто така Балтія я хєр його знаю...."
показать весь комментарий
21.09.2025 18:52 Ответить
Шо там прокукурікав старий пирдун Трампидло, начальник Білого дурдому? Захистить? І що воно зробить? Скаже ***** а-я-яй і дасть 60 днів, щоб фюрер свинорейху так не робив? Я не знаю досконально історію США, але такого ідіота і його команди дебілів у США ще не було.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:56 Ответить
Нам це не подобається - я зроблю кацапів - Трамп - може
показать весь комментарий
21.09.2025 18:56 Ответить
США хоче випробовувати нові наробки зброї хай-теку - підписана угода Британія та США , присутніми були пи створені угоди компанії

Алекс Карпа (Palantir з здобутками вже отриманими на полі бою
України проти рашки) та Пітер Тіль (Anduril, Founders Fund)

Досвід України цієї новітньої війни , вкладений в "генетику" ШІ . Саме це зараз дає надію на ефективний завершувальніийт етап літньо-осіннього сезону протистояння з рашистами.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:57 Ответить
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/ https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growthТрамп, Стармер підписують угоду на 350 мільйонів доларів на зростання штучного інтелекту та енергетики
показать весь комментарий
21.09.2025 19:04 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 19:06 Ответить
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#us-and-uk-leaders-sign-historic-350-billion-tech-pact Лідери США та Великої Британії підписують історичний технічний пакт на 350 мільярдів доларів

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#massive-investment-and-job-creation Масові інвестиції та створення робочих місць

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#global-tech-giants-join-the-push Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#energy-independence-and-sustainability Енергетична незалежність та стійкість

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#innovation-in-ai-and-quantum-computing Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#regulatory-and-security-cooperation Співробітництво з регулювання та безпеки

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#ongoing-collaboration-and-future-outlook Постійна співпраця та перспективи на майбутнє

Називаючи це "перемогою для обох сторін", лідери оголосили, що угода може створити до 17 500 нових робочих місць у Сполучених Штатах та Великобританії. Ініціатива є частиною більш широких зусиль щодо зміцнення стратегічних зв'язків та використання спільних економічних сильних сторін у високотехнологічних секторах.

Масові інвестиції та створення робочих місць

створить приблизно 15 000 робочих місць у Великобританії та 2500 у США. Значна частина інвестицій Великої Британії піде на будівництво 12 передових ядерних реакторів на півночі Англії, спрямованих на посилення енергетичної незалежності та підтримку зростаючої технологічної інфраструктури країни.
Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push

Обидва уряди виділили великі інвестиції від лідерів галузі, таких як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce, які, як очікується, підтримають створення висококваліфікованих робочих місць та інновації у Великобританії в довгостроковій перспективі.

"У нас є величезні нові інвестиції, які підтримують передові британські робочі місця на довгі роки", - сказав Стармер, підкресливши важливість участі приватного сектора в ініціативі.
Енергетична незалежність та стійкість

Однією з ключових цілей угоди є задоволення енергетичних потреб по обидва боки Атлантики. Очікується, що цивільні ядерні проєкти в рамках угоди забезпечать електроенергією до 1,5 мільйона будинків, що є значним кроком до сталого виробництва енергії.

Білий дім також підтвердив, що Великобританія перейде до повної незалежності від російського ядерного палива до кінця 2028 року. Цей зсув призначений для підвищення енергетичної безпеки та зменшення залежності від іноземних джерел енергії на тлі глобальної геополітичної невизначеності.
Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень

Угода про процвітання технологій включає в себе сильний акцент на нових технологіях. Трамп зазначив, що співпраця сприятиме дослідженням та розробкам у таких сферах, як квантові обчислення, енергія синтезу та телекомунікації 6G. Очікується, що ці досягнення матимуть трансформаційний вплив на такі сектори, як оборона, охорона здоров'я та фінанси.

Угода окреслює плани спільних дослідницьких програм штучного інтелекту та створення космічного партнерства між двома країнами. Крім того, угода сприятиме експорту мікрочіпів та технологій центрів обробки даних, зміцнюючи трансатлантичний ланцюг поставок для критичних технологічних компонентів.
Співробітництво з регулювання та безпеки

Для підтримки швидкого зростання штучного інтелекту та інших нових технологій США та Великобританія посилять співпрацю між Центром стандартів та інновацій штучного інтелекту США та Інститутом безпеки штучного інтелекту Великобританії. Ці агентства спільно регулюватимуть та керуватимуть розвитком штучного інтелекту, щоб забезпечити дотримання етичних стандартів та протоколів безпеки.

Нова ядерна політика, включена до угоди, також призначена для посилення нерозповсюдження та загальних зусиль з безпеки, забезпечуючи баланс технологічного прогресу з проблемами глобальної безпеки.
Постійна співпраця та перспективи на майбутнє

Планується, що пакт набуде чинності до середини березня наступного року, а офіційні двосторонні дискусії розпочнуться у вересні 2026 року. Ці щорічні зустрічі надаватимуть оновлену інформацію про прогрес впровадження та вивчатимуть можливості розширення партнерства.

Експерти розцінають угоду як поворотний момент у міжнародній технологічній політиці. Метью Міттельстедт, дослідник технологічної політики Інституту Катона, прокоментував: "Підсилення міжнародних відносин матиме вирішальне значення для успіху американського штучного інтелекту. Щоб очолити цей простір, Сполученим Штатам потрібні ринки, капітал та дані - ресурси, які можуть надати взаємовигідні торговельні партнерства".

Міттельстедт також закликав США переглянути свою нинішню протекціоністську позицію, виступаючи за більшу відкритість для поглиблення зв'язків з такими союзниками, як Великобританія.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:10 Ответить
На початку прес-конференції прем'єр-міністр Кейр Стармер не соромиться критикувати президента Володимира В. Путін з Росії. Стоячи поруч з президентом Трампом і розмовляючи про підтримку України, Стармер каже, що Путін показав своє "справжнє обличчя".

Ми також працюємо разом, щоб покласти край вбивству в Україні.

у той же час журналісти сприйняли зі сміхом запитання про бувшого посла Британії у США котрий приймав запрошення до вечірок Епштейна - Трамп проігнорував це запитання

https://www.nytimes.com/by/stephen-castle

18 вересня 2025 року, 10:15 ET18 вересня 2025 року

https://www.nytimes.com/by/stephen-castle Стівен Касл

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розпочинає спільну прес-конференцію з президентом Трампом з оптимістичної заяви, підкреслюючи англо-американську співпрацю з питань безпеки, технологій та економіки. "Ми відновили наші особливі стосунки на нову еру", - каже він.

https://www.nytimes.com/by/enjoli-liston
показать весь комментарий
21.09.2025 19:26 Ответить
Ага і почне бомбити Албанію, яку нещодавно з Азербайджаном помирив
показать весь комментарий
21.09.2025 19:00 Ответить
Оце гумор, оце рівень (рівень дна). Браво!!! Так тримати!!!
показать весь комментарий
21.09.2025 19:09 Ответить
цей висер цілком характеризує рівень компентентності в поточних подіях типового трампіста-магашиста.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:17 Ответить
Хтось цьому обмудку ще вірить?
показать весь комментарий
21.09.2025 19:03 Ответить
Чого так всі накинулися на Трампа? Я його не захищаю, воно тупе, точно як наш Боневтік. Але в США так побудовані інститути влади, що йому утворити якусь дурню не дадуть ні Конгрес, ні Сенат. Це в Україні один ще тупіший приймає рішення і нарід цього не бачить та ще й підтримує. Хоронить найкращих, пів України в чорних хустках, але дозволяють красти з армії мільярди оточенню Боневтіка, їм муляє Трамп.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:04 Ответить
"Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії"
Якби Трамп відповів "Ні", він перестав би бути президентом США
показать весь комментарий
21.09.2025 19:04 Ответить
Україні можна не допомогати, а Польщі та країнам Балтії можна ?
показать весь комментарий
21.09.2025 19:05 Ответить
в на призедент бракований. ось і маємо....
показать весь комментарий
21.09.2025 19:07 Ответить
Нічого не змінюється. Що б там Трамп не сказав/зробив, а дурники з коментів на цензорі все одно виллють на нього відра помиїв.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:06 Ответить
можливо він переплутав Польщу та Парагвай.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:06 Ответить
Politicians, and people in general, say what they have to say, and then do what they have to do. Sometimes you have to do what you said you would, but most of the time, you do not.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:08 Ответить
Як там казав Черчіль, американці завжди виберуть правильне рішення....
показать весь комментарий
21.09.2025 19:08 Ответить
як в 39 союз допоміг? чи якось інакше будуть допомагати?
показать весь комментарий
21.09.2025 19:09 Ответить
Російські літаки помилково опинились в повітряному просторі Естонії. Як і безпілотники в Польщі
показать весь комментарий
21.09.2025 19:11 Ответить
Коли трапляється провокація зі сторони раіськи, Трамп завжди обвинувачує потерпілу сторону або Україну
ну не може ж це бути росія і його друх *****
показать весь комментарий
21.09.2025 19:11 Ответить
 
 