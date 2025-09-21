США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що США допоможуть Польщі та країнам Балтії захиститися, якщо Росія продовжить ескалацію.

Про це він сказав під час спілкування з пресою, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

"Я зроблю це", – відповів президент США.

Також Трамп прокоментував нещодавнє вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Американський лідер заявив, що "нам це не подобається".

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

