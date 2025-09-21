США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що США допоможуть Польщі та країнам Балтії захиститися, якщо Росія продовжить ескалацію.
Про це він сказав під час спілкування з пресою, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.
"Я зроблю це", – відповів президент США.
Також Трамп прокоментував нещодавнє вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Американський лідер заявив, що "нам це не подобається".
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.
Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.
Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.
Буде ж видумувати всіляку хуЗню накшталт: "Та то мабуть була помилка!" чи "Та вони ж випадково запустили 23 ракети. Я дуже, дуже, я дуже-дуже-дуже незадоволений цим. Але між мною і пуйлом, моїм другом, є якась теплота між нами..." ну і далі по тексту з кремля.
Так, кцпи - типова гопота, але... якщо нападати на НАТО то зараз (впродовж до 2-3 років максимум), або ніколи, бо Європа потрохи роздупляється. Навіщо тоді всі ці провокації? Щоб залякати? Та вони і так налякані, більше вже нікуди. Я не експерт по соціопатам-шизофренікам, але чекати від них можна що завгодно.
Така трохи наївна "геополітична" гіпотеза - китайскому ордлу вигідна війна московії з НАТО. Тоді можна буде спокійно поширити експансію (у тому числі воєнну) в південно-східну Азію. Навіть В'єтнам вже відчуває недобре і поїхав "дружити" з вініпухами, а там їх дуже не *******, і це ще м'яко сказано.
Так він скаже що "не ескалація" на будь яку дію.
Скаже не перебільшуйте
Алекс Карпа (Palantir з здобутками вже отриманими на полі бою
України проти рашки) та Пітер Тіль (Anduril, Founders Fund)
Досвід України цієї новітньої війни , вкладений в "генетику" ШІ . Саме це зараз дає надію на ефективний завершувальніийт етап літньо-осіннього сезону протистояння з рашистами.
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#massive-investment-and-job-creation Масові інвестиції та створення робочих місць
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#global-tech-giants-join-the-push Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#energy-independence-and-sustainability Енергетична незалежність та стійкість
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#innovation-in-ai-and-quantum-computing Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#regulatory-and-security-cooperation Співробітництво з регулювання та безпеки
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#ongoing-collaboration-and-future-outlook Постійна співпраця та перспективи на майбутнє
Називаючи це "перемогою для обох сторін", лідери оголосили, що угода може створити до 17 500 нових робочих місць у Сполучених Штатах та Великобританії. Ініціатива є частиною більш широких зусиль щодо зміцнення стратегічних зв'язків та використання спільних економічних сильних сторін у високотехнологічних секторах.
Масові інвестиції та створення робочих місць
створить приблизно 15 000 робочих місць у Великобританії та 2500 у США. Значна частина інвестицій Великої Британії піде на будівництво 12 передових ядерних реакторів на півночі Англії, спрямованих на посилення енергетичної незалежності та підтримку зростаючої технологічної інфраструктури країни.
Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push
Обидва уряди виділили великі інвестиції від лідерів галузі, таких як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce, які, як очікується, підтримають створення висококваліфікованих робочих місць та інновації у Великобританії в довгостроковій перспективі.
"У нас є величезні нові інвестиції, які підтримують передові британські робочі місця на довгі роки", - сказав Стармер, підкресливши важливість участі приватного сектора в ініціативі.
Енергетична незалежність та стійкість
Однією з ключових цілей угоди є задоволення енергетичних потреб по обидва боки Атлантики. Очікується, що цивільні ядерні проєкти в рамках угоди забезпечать електроенергією до 1,5 мільйона будинків, що є значним кроком до сталого виробництва енергії.
Білий дім також підтвердив, що Великобританія перейде до повної незалежності від російського ядерного палива до кінця 2028 року. Цей зсув призначений для підвищення енергетичної безпеки та зменшення залежності від іноземних джерел енергії на тлі глобальної геополітичної невизначеності.
Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень
Угода про процвітання технологій включає в себе сильний акцент на нових технологіях. Трамп зазначив, що співпраця сприятиме дослідженням та розробкам у таких сферах, як квантові обчислення, енергія синтезу та телекомунікації 6G. Очікується, що ці досягнення матимуть трансформаційний вплив на такі сектори, як оборона, охорона здоров'я та фінанси.
Угода окреслює плани спільних дослідницьких програм штучного інтелекту та створення космічного партнерства між двома країнами. Крім того, угода сприятиме експорту мікрочіпів та технологій центрів обробки даних, зміцнюючи трансатлантичний ланцюг поставок для критичних технологічних компонентів.
Співробітництво з регулювання та безпеки
Для підтримки швидкого зростання штучного інтелекту та інших нових технологій США та Великобританія посилять співпрацю між Центром стандартів та інновацій штучного інтелекту США та Інститутом безпеки штучного інтелекту Великобританії. Ці агентства спільно регулюватимуть та керуватимуть розвитком штучного інтелекту, щоб забезпечити дотримання етичних стандартів та протоколів безпеки.
Нова ядерна політика, включена до угоди, також призначена для посилення нерозповсюдження та загальних зусиль з безпеки, забезпечуючи баланс технологічного прогресу з проблемами глобальної безпеки.
Постійна співпраця та перспективи на майбутнє
Планується, що пакт набуде чинності до середини березня наступного року, а офіційні двосторонні дискусії розпочнуться у вересні 2026 року. Ці щорічні зустрічі надаватимуть оновлену інформацію про прогрес впровадження та вивчатимуть можливості розширення партнерства.
Експерти розцінають угоду як поворотний момент у міжнародній технологічній політиці. Метью Міттельстедт, дослідник технологічної політики Інституту Катона, прокоментував: "Підсилення міжнародних відносин матиме вирішальне значення для успіху американського штучного інтелекту. Щоб очолити цей простір, Сполученим Штатам потрібні ринки, капітал та дані - ресурси, які можуть надати взаємовигідні торговельні партнерства".
Міттельстедт також закликав США переглянути свою нинішню протекціоністську позицію, виступаючи за більшу відкритість для поглиблення зв'язків з такими союзниками, як Великобританія.
Ми також працюємо разом, щоб покласти край вбивству в Україні.
у той же час журналісти сприйняли зі сміхом запитання про бувшого посла Британії у США котрий приймав запрошення до вечірок Епштейна - Трамп проігнорував це запитання
https://www.nytimes.com/by/stephen-castle Стівен Касл
Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розпочинає спільну прес-конференцію з президентом Трампом з оптимістичної заяви, підкреслюючи англо-американську співпрацю з питань безпеки, технологій та економіки. "Ми відновили наші особливі стосунки на нову еру", - каже він.
Якби Трамп відповів "Ні", він перестав би бути президентом США
прези...вожди. Одно пока дает еще надежду, сенат и прочие институции пока еще не полностью легли под Трампа.
ну не може ж це бути росія і його друх *****