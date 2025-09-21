УКР
США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Трамп

Американський лідер Дональд Трамп запевняє, що США допоможуть Польщі та країнам Балтії захиститися, якщо Росія продовжить ескалацію.

Про це він сказав під час спілкування з пресою, передає ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжить ескалацію.

"Я зроблю це", – відповів президент США.

Також Трамп прокоментував нещодавнє вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії. Американський лідер заявив, що "нам це не подобається".

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Вторгнення літаків РФ у повітряний простір Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю черною Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

+11
Трамп завтра скаже, що він такого ніколи не казав.
21.09.2025 18:49 Відповісти
+7
хоч би не збрехав знову.
21.09.2025 18:48 Відповісти
+5
Ні, там є договор НАТО. А це реальний і єдиний захист від таких потвор як кацапи.
21.09.2025 18:58 Відповісти
хоч би не збрехав знову.
21.09.2025 18:48 Відповісти
А що, він може інакше?
Буде ж видумувати всіляку хуЗню накшталт: "Та то мабуть була помилка!" чи "Та вони ж випадково запустили 23 ракети. Я дуже, дуже, я дуже-дуже-дуже незадоволений цим. Але між мною і пуйлом, моїм другом, є якась теплота між нами..." ну і далі по тексту з кремля.
21.09.2025 19:03 Відповісти
цікаво який же компромат ***** на трампа має?
21.09.2025 19:05 Відповісти
розсписку про добровільне співробітництва та підписи в платіжних документах
21.09.2025 19:13 Відповісти
Ні, мабуть засняли його перебування в номері готелю з якось хвойдою із КДБ.
21.09.2025 19:17 Відповісти
п'ятнадцятирічною
21.09.2025 19:30 Відповісти
Вже казав тут не один раз: там ціла купа усього, шо тягне на років 800...900 відсидки (і політична зрада, і фінансові махінації, і "файли епштейна"). КГБшні дівчатка в Інтуристі--просто квіточки у порівняння з його основними "заслугами".
21.09.2025 19:57 Відповісти
ну 6 разів трамп був банкрутом. і ставав мільйонером. не слабо йому рашка допомогла.....
21.09.2025 19:20 Відповісти
рашка йому платить за те, що він зара робить та вже зробив з 2016-го року та, навіть, ше раніше.
21.09.2025 19:49 Відповісти
Пригожин з орками, назбивав тих еропланів ************, більше ніж усе НАТО!! І ніякої «трєтьєй мірафой»!!! Ось така лякалка у ******!!
21.09.2025 19:51 Відповісти
Ваша наївність безмежна.
21.09.2025 19:59 Відповісти
надія. не наївність.
21.09.2025 20:02 Відповісти
А з Польщею та балтійськими країнами теж є будапештський меморандум?
21.09.2025 18:48 Відповісти
Ні, там є договор НАТО. А це реальний і єдиний захист від таких потвор як кацапи.
показати весь коментар
21.09.2025 18:58 Відповісти
То був сарказм...
21.09.2025 19:16 Відповісти
ви реально в це вірите? реальний і єдиний захист від таких потвор як кацапи це потужна армія та ядерна зброя, а НАТО це анахронізм 20го сторіч'я.
21.09.2025 19:27 Відповісти
Трамп завтра скаже, що він такого ніколи не казав.
показати весь коментар
21.09.2025 18:49 Відповісти
знов зустрінеться з ****** , але вже не на Алясці
21.09.2025 18:50 Відповісти
А якщо московія нападе без ескалації? 🤔 Та і взагалі, вже завтра він про це забуде.
21.09.2025 18:50 Відповісти
Кацапи на все життя застрягли в Україні і ніколи не нападуть на країни НАТО. Що добре вміють кацапи, так це брехати і лякати, в цьому вони неперевершені майстри.
21.09.2025 19:00 Відповісти
Здихати вони ще вміють, найкраще в Світі.
21.09.2025 19:44 Відповісти
Питання тільки - на наше життя, чи на їхнє? Щось у мене небагато оптимізму з цього приводу. Подивитись марахвон, чи що?
Так, кцпи - типова гопота, але... якщо нападати на НАТО то зараз (впродовж до 2-3 років максимум), або ніколи, бо Європа потрохи роздупляється. Навіщо тоді всі ці провокації? Щоб залякати? Та вони і так налякані, більше вже нікуди. Я не експерт по соціопатам-шизофренікам, але чекати від них можна що завгодно.
Така трохи наївна "геополітична" гіпотеза - китайскому ордлу вигідна війна московії з НАТО. Тоді можна буде спокійно поширити експансію (у тому числі воєнну) в південно-східну Азію. Навіть В'єтнам вже відчуває недобре і поїхав "дружити" з вініпухами, а там їх дуже не *******, і це ще м'яко сказано.
21.09.2025 20:02 Відповісти
Гииии.
Так він скаже що "не ескалація" на будь яку дію.
Скаже не перебільшуйте
21.09.2025 18:51 Відповісти
Чим? Своїми двома тижнями?
21.09.2025 18:51 Відповісти
"а хіба я це казав? що за маяччня, не було такого. я помирив Камбоджу з Арменією, то було, а що там Польща і хто така Балтія я хєр його знаю...."
21.09.2025 18:52 Відповісти
Шо там прокукурікав старий пирдун Трампидло, начальник Білого дурдому? Захистить? І що воно зробить? Скаже ***** а-я-яй і дасть 60 днів, щоб фюрер свинорейху так не робив? Я не знаю досконально історію США, але такого ідіота і його команди дебілів у США ще не було.
21.09.2025 18:56 Відповісти
Нам це не подобається - я зроблю кацапів - Трамп - може
21.09.2025 18:56 Відповісти
США хоче випробовувати нові наробки зброї хай-теку - підписана угода Британія та США , присутніми були пи створені угоди компанії

Алекс Карпа (Palantir з здобутками вже отриманими на полі бою
України проти рашки) та Пітер Тіль (Anduril, Founders Fund)

Досвід України цієї новітньої війни , вкладений в "генетику" ШІ . Саме це зараз дає надію на ефективний завершувальніийт етап літньо-осіннього сезону протистояння з рашистами.
21.09.2025 18:57 Відповісти
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/ https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growthТрамп, Стармер підписують угоду на 350 мільйонів доларів на зростання штучного інтелекту та енергетики
21.09.2025 19:04 Відповісти
21.09.2025 19:06 Відповісти
https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#us-and-uk-leaders-sign-historic-350-billion-tech-pact Лідери США та Великої Британії підписують історичний технічний пакт на 350 мільярдів доларів

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#massive-investment-and-job-creation Масові інвестиції та створення робочих місць

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#global-tech-giants-join-the-push Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#energy-independence-and-sustainability Енергетична незалежність та стійкість

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#innovation-in-ai-and-quantum-computing Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#regulatory-and-security-cooperation Співробітництво з регулювання та безпеки

https://aitechtrend.com/trump-starmer-sign-350b-deal-for-ai-and-energy-growth/#ongoing-collaboration-and-future-outlook Постійна співпраця та перспективи на майбутнє

Називаючи це "перемогою для обох сторін", лідери оголосили, що угода може створити до 17 500 нових робочих місць у Сполучених Штатах та Великобританії. Ініціатива є частиною більш широких зусиль щодо зміцнення стратегічних зв'язків та використання спільних економічних сильних сторін у високотехнологічних секторах.

Масові інвестиції та створення робочих місць

створить приблизно 15 000 робочих місць у Великобританії та 2500 у США. Значна частина інвестицій Великої Британії піде на будівництво 12 передових ядерних реакторів на півночі Англії, спрямованих на посилення енергетичної незалежності та підтримку зростаючої технологічної інфраструктури країни.
Глобальні технологічні гіганти приєднуються до Push

Обидва уряди виділили великі інвестиції від лідерів галузі, таких як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce, які, як очікується, підтримають створення висококваліфікованих робочих місць та інновації у Великобританії в довгостроковій перспективі.

"У нас є величезні нові інвестиції, які підтримують передові британські робочі місця на довгі роки", - сказав Стармер, підкресливши важливість участі приватного сектора в ініціативі.
Енергетична незалежність та стійкість

Однією з ключових цілей угоди є задоволення енергетичних потреб по обидва боки Атлантики. Очікується, що цивільні ядерні проєкти в рамках угоди забезпечать електроенергією до 1,5 мільйона будинків, що є значним кроком до сталого виробництва енергії.

Білий дім також підтвердив, що Великобританія перейде до повної незалежності від російського ядерного палива до кінця 2028 року. Цей зсув призначений для підвищення енергетичної безпеки та зменшення залежності від іноземних джерел енергії на тлі глобальної геополітичної невизначеності.
Інновації в галузі штучного інтелекту та квантових обчислень

Угода про процвітання технологій включає в себе сильний акцент на нових технологіях. Трамп зазначив, що співпраця сприятиме дослідженням та розробкам у таких сферах, як квантові обчислення, енергія синтезу та телекомунікації 6G. Очікується, що ці досягнення матимуть трансформаційний вплив на такі сектори, як оборона, охорона здоров'я та фінанси.

Угода окреслює плани спільних дослідницьких програм штучного інтелекту та створення космічного партнерства між двома країнами. Крім того, угода сприятиме експорту мікрочіпів та технологій центрів обробки даних, зміцнюючи трансатлантичний ланцюг поставок для критичних технологічних компонентів.
Співробітництво з регулювання та безпеки

Для підтримки швидкого зростання штучного інтелекту та інших нових технологій США та Великобританія посилять співпрацю між Центром стандартів та інновацій штучного інтелекту США та Інститутом безпеки штучного інтелекту Великобританії. Ці агентства спільно регулюватимуть та керуватимуть розвитком штучного інтелекту, щоб забезпечити дотримання етичних стандартів та протоколів безпеки.

Нова ядерна політика, включена до угоди, також призначена для посилення нерозповсюдження та загальних зусиль з безпеки, забезпечуючи баланс технологічного прогресу з проблемами глобальної безпеки.
Постійна співпраця та перспективи на майбутнє

Планується, що пакт набуде чинності до середини березня наступного року, а офіційні двосторонні дискусії розпочнуться у вересні 2026 року. Ці щорічні зустрічі надаватимуть оновлену інформацію про прогрес впровадження та вивчатимуть можливості розширення партнерства.

Експерти розцінають угоду як поворотний момент у міжнародній технологічній політиці. Метью Міттельстедт, дослідник технологічної політики Інституту Катона, прокоментував: "Підсилення міжнародних відносин матиме вирішальне значення для успіху американського штучного інтелекту. Щоб очолити цей простір, Сполученим Штатам потрібні ринки, капітал та дані - ресурси, які можуть надати взаємовигідні торговельні партнерства".

Міттельстедт також закликав США переглянути свою нинішню протекціоністську позицію, виступаючи за більшу відкритість для поглиблення зв'язків з такими союзниками, як Великобританія.
21.09.2025 19:10 Відповісти
На початку прес-конференції прем'єр-міністр Кейр Стармер не соромиться критикувати президента Володимира В. Путін з Росії. Стоячи поруч з президентом Трампом і розмовляючи про підтримку України, Стармер каже, що Путін показав своє "справжнє обличчя".

Ми також працюємо разом, щоб покласти край вбивству в Україні.

у той же час журналісти сприйняли зі сміхом запитання про бувшого посла Британії у США котрий приймав запрошення до вечірок Епштейна - Трамп проігнорував це запитання

https://www.nytimes.com/by/stephen-castle

18 вересня 2025 року, 10:15 ET18 вересня 2025 року

https://www.nytimes.com/by/stephen-castle Стівен Касл

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розпочинає спільну прес-конференцію з президентом Трампом з оптимістичної заяви, підкреслюючи англо-американську співпрацю з питань безпеки, технологій та економіки. "Ми відновили наші особливі стосунки на нову еру", - каже він.

https://www.nytimes.com/by/enjoli-liston
21.09.2025 19:26 Відповісти
Ага і почне бомбити Албанію, яку нещодавно з Азербайджаном помирив
21.09.2025 19:00 Відповісти
цей висер цілком характеризує рівень компентентності в поточних подіях типового трампіста-магашиста.
21.09.2025 19:17 Відповісти
Хтось цьому обмудку ще вірить?
21.09.2025 19:03 Відповісти
Чого так всі накинулися на Трампа? Я його не захищаю, воно тупе, точно як наш Боневтік. Але в США так побудовані інститути влади, що йому утворити якусь дурню не дадуть ні Конгрес, ні Сенат. Це в Україні один ще тупіший приймає рішення і нарід цього не бачить та ще й підтримує. Хоронить найкращих, пів України в чорних хустках, але дозволяють красти з армії мільярди оточенню Боневтіка, їм муляє Трамп.
21.09.2025 19:04 Відповісти
Він ВЖЕ вчворив велику дурню. І не одну. І конгрес, і сенат при цьому язики до дуп[и] засунули.
21.09.2025 19:43 Відповісти
"Журналісти задали Трампу питання, чи будуть США захищати Польщу та країни Балтії"
Якби Трамп відповів "Ні", він перестав би бути президентом США
21.09.2025 19:04 Відповісти
Україні можна не допомогати, а Польщі та країнам Балтії можна ?
21.09.2025 19:05 Відповісти
в на призедент бракований. ось і маємо....
21.09.2025 19:07 Відповісти
краще б ця зелена казявка ніколи не народжувалася.
21.09.2025 19:35 Відповісти
Нічого не змінюється. Що б там Трамп не сказав/зробив, а дурники з коментів на цензорі все одно виллють на нього відра помиїв.
21.09.2025 19:06 Відповісти
можливо він переплутав Польщу та Парагвай.
21.09.2025 19:06 Відповісти
Politicians, and people in general, say what they have to say, and then do what they have to do. Sometimes you have to do what you said you would, but most of the time, you do not.
21.09.2025 19:08 Відповісти
Як там казав Черчіль, американці завжди виберуть правильне рішення....
21.09.2025 19:08 Відповісти
возможно, но сначала как он говорил, перепробуют все неправильные, за которые Украина уже немало натерпелась... а еще, когда Черчилль это говорил, едва ли он мог представить во что через 70 лет превратится США и какую примитивную гамадрилу, шестикратного чемпиона по банкротству, титулованного чикенаута по прозвищу две недели через 50, выберут себе в прези... вожди. Одно пока дает еще надежду, сенат и прочие институции пока еще не полностью легли под Трампа.
21.09.2025 19:52 Відповісти
як в 39 союз допоміг? чи якось інакше будуть допомагати?
21.09.2025 19:09 Відповісти
Російські літаки помилково опинились в повітряному просторі Естонії. Як і безпілотники в Польщі
21.09.2025 19:11 Відповісти
а також помилково у Молдові, Грузії, Сирії, Україні... помилково збили 3 (ТРИ !!!) пасажирські літаки... Але у пуйла багато друзів в оон та по усьому світі, котрі йому ці помилки пробачають...
21.09.2025 19:38 Відповісти
Коли трапляється провокація зі сторони раіськи, Трамп завжди обвинувачує потерпілу сторону або Україну
ну не може ж це бути росія і його друх *****
21.09.2025 19:11 Відповісти
Руде брехло усе на Нобеля миру сподівається?
21.09.2025 19:33 Відповісти
Хоть бы до утра не забыл..
21.09.2025 19:33 Відповісти
Поки що на форумі, на цій гілці лише два два трампіста захищають свого ідола: User User #593789 та Basil Cook
21.09.2025 19:37 Відповісти
..Трумп - пустопорожня балаболка - це кацапи натепер знають як факт..
21.09.2025 19:54 Відповісти
А дозволу у пуйла спитає?
21.09.2025 19:54 Відповісти
Допомога США буде полягати у вільному продажі американської зброї європейцям. Але не всієї, лише джавелінів і хаймарсів )
21.09.2025 20:11 Відповісти
як тільки "трамбон" відкриває свою "хліборізку" із неї .що з помийного відра льється брехня."3,14здіти б не мішки носити" оббере і поляків і прибалтів , як липу ,і видасть це за "мериканську окуєнну допомогу"...
21.09.2025 20:12 Відповісти
 
 