Новини Провокації РФ над Балтією
НАТО знову перехопило російський військовий літак над Балтійським морем

Eurofighter ВПС Німеччини зупинили російський розвідник над Балтикою

21 вересня два винищувачі ВПС Німеччини піднялися в небо для перехоплення розвідувального Іл-20М РФ, що пролетів над Балтійським морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

За інформацією Військово-повітряних сил Німеччини, літак РФ з вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному просторі.

Для перехоплення було піднято два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Топ коментарі
+5
що значить "нато перехопило?" політали поруч? помахали ручкою? перехопили, це знищили над своєю територією!
показати весь коментар
22.09.2025 08:02 Відповісти
+3
І що далі , чому не збили ?
показати весь коментар
22.09.2025 08:01 Відповісти
+3
у нато перехопило дух
показати весь коментар
22.09.2025 08:14 Відповісти
Достатньо перехоплення,щоб кацапи зрозуміли,що їх корита можуть приземлити в любий момент
показати весь коментар
22.09.2025 08:03 Відповісти
Пока ру выполняла задачу разведки ПВО, летели рядышком. Нет?
показати весь коментар
22.09.2025 08:16 Відповісти
Бо сцикуни і слабаки.
показати весь коментар
22.09.2025 09:22 Відповісти
Перехопили-теоритично збили.
показати весь коментар
22.09.2025 08:01 Відповісти
Крім тік-тока багато хто нічого не знає про холодну війну.
показати весь коментар
22.09.2025 08:21 Відповісти
Не знаю как именно это происходит в воздухе, но например когда во времена холодной войны корабли США заходили в территориальные воды совка, то им на встречу плыли советские корабли и прибегали к различным маневрам по выдворению, например подрезали а один раз прям бортом навалились, повредив обшивку и вертолетную площадку, видео есть на ютубе. Но в основном перекрывая путь следования создавая опасность сближения вынуждали американцев изменить курс в нужном направлении, ну что за соплежуи и импотенты, нет что бы сразу открыть огонь на поражение как это сделала Турция.
показати весь коментар
22.09.2025 08:53 Відповісти
ні,подрочили на них,запропонували себе чпокнути
показати весь коментар
22.09.2025 08:59 Відповісти
вони ще на кукурузнику прилетіли
показати весь коментар
22.09.2025 08:13 Відповісти
нато воювати(захищати себе) не вміє, не хоче і не буде
показати весь коментар
22.09.2025 08:24 Відповісти
Можна арендувати у Ердогана пару пілотів. Ті коливатись не будуть
показати весь коментар
22.09.2025 08:31 Відповісти
Два турецьких пілоти, які брали участь у збитті російського літака Су-24 у 2015 році, були затримані у 2016 році за підозрою у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині.
показати весь коментар
22.09.2025 08:36 Відповісти
Тоді не підходить. Вони за свій вчинок фактично були покарані. А це вже щеплення від рішучості
показати весь коментар
22.09.2025 08:47 Відповісти
Перехопили - посадили нє? - тоді все шо йому було потрібно кацап сканував
показати весь коментар
22.09.2025 08:34 Відповісти
Може доручити перехоплювати Українським пілотам?
показати весь коментар
22.09.2025 08:36 Відповісти
рука не здригнеться
показати весь коментар
22.09.2025 08:37 Відповісти
Черговий "отсосалінг" НАТО.
показати весь коментар
22.09.2025 08:43 Відповісти
Починайте вже збивати!
показати весь коментар
22.09.2025 08:59 Відповісти
Пишіть грамотною мовою. Не перехопило , а супроводжувало. Чи для зебіків - Какая разніца ? ))))
показати весь коментар
22.09.2025 09:08 Відповісти
Кацапський військовий літак знищено? Ага. Розмріялися. Пілот літака НАТО жестами висловив кацапу глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
22.09.2025 09:10 Відповісти
Балтійський вартовий це, ну дуже круто, напевно таке круте буде і східний вартовий
показати весь коментар
22.09.2025 09:16 Відповісти
Хто їм сказав , що вони там щось перехопили ?
показати весь коментар
22.09.2025 09:27 Відповісти
 
 