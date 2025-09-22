НАТО знову перехопило російський військовий літак над Балтійським морем
21 вересня два винищувачі ВПС Німеччини піднялися в небо для перехоплення розвідувального Іл-20М РФ, що пролетів над Балтійським морем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
За інформацією Військово-повітряних сил Німеччини, літак РФ з вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному просторі.
Для перехоплення було піднято два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге.
Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.
Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.
Топ коментарі
+5 Андрей Андрей #522211
показати весь коментар22.09.2025 08:02 Відповісти Посилання
+3 Сергій Малецький
показати весь коментар22.09.2025 08:01 Відповісти Посилання
+3 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.09.2025 08:14 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Малецький
показати весь коментар22.09.2025 08:01 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Charik
показати весь коментар22.09.2025 08:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Beloded Viktor
показати весь коментар22.09.2025 08:16 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Старый Котяра #387676
показати весь коментар22.09.2025 09:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Charik
показати весь коментар22.09.2025 08:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Андрей Андрей #522211
показати весь коментар22.09.2025 08:02 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.09.2025 08:14 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Charik
показати весь коментар22.09.2025 08:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олег #590959
показати весь коментар22.09.2025 08:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Georgi luckman
показати весь коментар22.09.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.09.2025 08:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bri Bri
показати весь коментар22.09.2025 08:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Иван Сулима
показати весь коментар22.09.2025 08:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар22.09.2025 08:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Иван Сулима
показати весь коментар22.09.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар22.09.2025 08:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ted Tchaplyuk
показати весь коментар22.09.2025 08:36 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.09.2025 08:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Михаил Макаренко #494225
показати весь коментар22.09.2025 08:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Фима Планшеткина
показати весь коментар22.09.2025 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрій Рижий
показати весь коментар22.09.2025 09:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар22.09.2025 09:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Olena Olena #512149
показати весь коментар22.09.2025 09:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Григорий #524521
показати весь коментар22.09.2025 09:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль