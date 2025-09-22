НАТО знову перехопило російський військовий літак над Балтійським морем

21 вересня два винищувачі ВПС Німеччини піднялися в небо для перехоплення розвідувального Іл-20М РФ, що пролетів над Балтійським морем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

За інформацією Військово-повітряних сил Німеччини, літак РФ з вимкненими транспондерами проігнорував спроби встановити зв'язок, коли летів у міжнародному повітряному просторі.

Для перехоплення було піднято два Eurofighter з авіабази Росток-Лааге.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі низько пролетіли над польською нафтовою платформою у Балтійському морі, чим порушили її зону безпеки.

Польща разом із союзниками по НАТО провела операцію "Балтійський вартовий" у відповідь на зростання активності Росії в Балтійському морі.

