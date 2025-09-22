РУС
Уничтожено 132 дрона из 141, - Воздушные силы

В ночь на 22 сентября 2025 года войска РФ атаковали 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них -"шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Также читайте: Киевщина под атакой БпЛА, работает ПВО, - ОВА

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Кроме того, с 4 по 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак - ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", - напоминают в Воздушных силах.

ПВО (3129) Воздушные силы (2691) Шахед (1518)
Якщо порахувати,скільки прилетіло,то статистикою можно витерти дупу
22.09.2025 09:05 Ответить
ЗСУ - красавці!
22.09.2025 09:06 Ответить
Звідки ці цифри?
А оті 3 дрони що чотири години кошмарили абсолютно вільно всю чернігівську область і обл.центр та м.Ніжин та Гончарівстк поки самі не впали в яку з цих цифр додані? Просто цікаво.
Якщо стільки збито начебто, то як можна не збити 3-4 дрони які вже 24/7 блокують життя в області?
Є спеціалісти які притомно пояснять, що саме відбувається з «захистом» неьа чернігівщини?
22.09.2025 09:11 Ответить
вже краще -93% збито
22.09.2025 09:16 Ответить
9 дронів незбитих стільки лиха накоїли за ніч,якісь мабуть дроновози особливі.
22.09.2025 09:19 Ответить
все ж в мене цілком логічне питання : Чому дрони не збивають, застосувавши всі розпіарені технології, на підступах до наших кордонів, або при прольоті ними перших 5-10 км вглиб Чернігівської, Сумської областей, звідки вони потім стаями летять на Києв та інші міста України?
Всі ж знають, що форпост для захисту країни має бути саме в цих.областях, це ж.очевидно навіть сліпому.
То що відбувається насправді?
Де розпіарені перехоплювачі, на які люди і я в тому числі донатять, Стерненко, сподіваючись, що хоч він примусить їх застосовувати в небі Чернігівщини та Сумщини і тим рятувати Київщину в тому числі?
Де аст Мад'яра, який реально ас в цій справі? Чи ще не начасі поки всі міста винесуть?
22.09.2025 09:16 Ответить
 
 