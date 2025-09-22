Уничтожено 132 дрона из 141, - Воздушные силы

В ночь на 22 сентября 2025 года войска РФ атаковали 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них -"шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Кроме того, с 4 по 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак - ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", - напоминают в Воздушных силах.