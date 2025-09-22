Уничтожено 132 дрона из 141, - Воздушные силы
В ночь на 22 сентября 2025 года войска РФ атаковали 141-м ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них -"шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 132 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
"Кроме того, с 4 по 6 утра 22 сентября враг нанес авиаудар по инфраструктуре города Запорожье. Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак - ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", - напоминают в Воздушных силах.
А оті 3 дрони що чотири години кошмарили абсолютно вільно всю чернігівську область і обл.центр та м.Ніжин та Гончарівстк поки самі не впали в яку з цих цифр додані? Просто цікаво.
Якщо стільки збито начебто, то як можна не збити 3-4 дрони які вже 24/7 блокують життя в області?
Є спеціалісти які притомно пояснять, що саме відбувається з «захистом» неьа чернігівщини?
Всі ж знають, що форпост для захисту країни має бути саме в цих.областях, це ж.очевидно навіть сліпому.
То що відбувається насправді?
Де розпіарені перехоплювачі, на які люди і я в тому числі донатять, Стерненко, сподіваючись, що хоч він примусить їх застосовувати в небі Чернігівщини та Сумщини і тим рятувати Київщину в тому числі?
Де аст Мад'яра, який реально ас в цій справі? Чи ще не начасі поки всі міста винесуть?