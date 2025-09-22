УКР
Знешкоджено 132 дрони зі 141, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 22 вересня 2025 року війська РФ атакували 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Також читайте: Київщина під атакою БпЛА, працює ППО, - ОВА

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Крім того, з 4 по 6 ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення", - нагадують у Повітряних силах.

ППО (3575) Повітряні сили (3032) Шахед (1523)
Якщо порахувати,скільки прилетіло,то статистикою можно витерти дупу
показати весь коментар
22.09.2025 09:05 Відповісти
ЗСУ - красавці!
показати весь коментар
22.09.2025 09:06 Відповісти
Звідки ці цифри?
А оті 3 дрони що чотири години кошмарили абсолютно вільно всю чернігівську область і обл.центр та м.Ніжин та Гончарівстк поки самі не впали в яку з цих цифр додані? Просто цікаво.
Якщо стільки збито начебто, то як можна не збити 3-4 дрони які вже 24/7 блокують життя в області?
Є спеціалісти які притомно пояснять, що саме відбувається з «захистом» неьа чернігівщини?
показати весь коментар
22.09.2025 09:11 Відповісти
вже краще -93% збито
показати весь коментар
22.09.2025 09:16 Відповісти
9 дронів незбитих стільки лиха накоїли за ніч,якісь мабуть дроновози особливі.
показати весь коментар
22.09.2025 09:19 Відповісти
все ж в мене цілком логічне питання : Чому дрони не збивають, застосувавши всі розпіарені технології, на підступах до наших кордонів, або при прольоті ними перших 5-10 км вглиб Чернігівської, Сумської областей, звідки вони потім стаями летять на Києв та інші міста України?
Всі ж знають, що форпост для захисту країни має бути саме в цих.областях, це ж.очевидно навіть сліпому.
То що відбувається насправді?
Де розпіарені перехоплювачі, на які люди і я в тому числі донатять, Стерненко, сподіваючись, що хоч він примусить їх застосовувати в небі Чернігівщини та Сумщини і тим рятувати Київщину в тому числі?
Де аст Мад'яра, який реально ас в цій справі? Чи ще не начасі поки всі міста винесуть?
показати весь коментар
22.09.2025 09:16 Відповісти
 
 