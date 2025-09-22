В течение выходных из Польши депортировали пятерых украинцев
Польские власти решили депортировать шестерых граждан Украины, которые совершали преступления. Сейчас пятеро из них уже покинули территорию страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.
Так, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые не соблюдали требования закона и "представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".
По данным правоохранителей, указанные граждане, в частности, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследования и психологическое или физическое насилие.
Пятерых украинцев в сопровождении сотрудников Пограничной службы уже доставили на польско-украинскую границу, где их передали местным службам, а один из задержанных будет находиться в центре для иностранцев.
Все шестеро получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.
Не хочеш жити по законам-звиздуй додомці
Варшава, Лодзь, Гданськ, Люблин та Краків кішать слимаками.
Шо там у вас, на Параші, самовари з родичів отримуєтє постійно? А дркзяк у чорних торбах отримуєш регулярно? Ти взагалі хто, улмурт, чуваш, мордва, нанпєць, інгуш, якут тощо?
Це не дивно, бо як шо ти магаданський то біля параші і мешкав.
Зараз всі ви, ********, кажите - та ви шо, я це не обирав.
Бо попривикали мудаки 🤬, ввечері набухатися, пальці віялом і творити ху🤬ню.
Чим затурканіше село, тим більший фраєр😂
Додому!!!
Розповідати родичам і сусідам, яка погана Польща, і як їм там не сподобалося, бо вдома краще 😆