В течение выходных из Польши депортировали пятерых украинцев

Пятерых украинцев депортировали из Польши в течение выходных

Польские власти решили депортировать шестерых граждан Украины, которые совершали преступления. Сейчас пятеро из них уже покинули территорию страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Надоджанский отдел Пограничной службы Польши.

Так, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые не соблюдали требования закона и "представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

По данным правоохранителей, указанные граждане, в частности, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследования и психологическое или физическое насилие.

Читайте: Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Пятерых украинцев в сопровождении сотрудников Пограничной службы уже доставили на польско-украинскую границу, где их передали местным службам, а один из задержанных будет находиться в центре для иностранцев.

Все шестеро получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни один из российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, не представлял угрозы для населения, - Туск

депортация (703) Польша (8832) украинцы (3915)
Топ комментарии
+11
А оце правильно.
Не хочеш жити по законам-звиздуй додомці
показать весь комментарий
22.09.2025 17:19 Ответить
+7
Правильно й зробили. Не вмієш жити по людськи наюх ти там потрібен.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:30 Ответить
+5
Оце гарно👍
Бо попривикали мудаки 🤬, ввечері набухатися, пальці віялом і творити ху🤬ню.
Чим затурканіше село, тим більший фраєр😂
Додому!!!
Розповідати родичам і сусідам, яка погана Польща, і як їм там не сподобалося, бо вдома краще 😆
показать весь комментарий
22.09.2025 17:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А оце правильно.
Не хочеш жити по законам-звиздуй додомці
показать весь комментарий
22.09.2025 17:19 Ответить
а пщеки заборонити літати кацапським дронам та ракетам не хочуть? чи то інше? А взагалі тільки самий тупий сидить у поляндії - ці кацапські прихвостні скоро масово почнуть відсилати українців, треба ж щоб хтось їх дупу на Сході захищав.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:21 Ответить
Правильно й зробили. Не вмієш жити по людськи наюх ти там потрібен.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:30 Ответить
Мало депортували.
Варшава, Лодзь, Гданськ, Люблин та Краків кішать слимаками.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:39 Ответить
Люди,яких не захистив ішак,можливо декому нікуди повертатись по твоєму слимаки?Виродок ти тупий,тварь кончена.Ти хочеш,щоб хтось повернувся захищати тебе?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:01 Ответить
Тоб то, виродок "розумний" таким як ти захищати хату сусіда, який захищав твою хату покі ти, слимак, тікав піджав свій обдзюрений хвіст та обсираючи дорогу за кордон, повертатися не треба?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:12 Ответить
Навчись висловлюва свою думку зрозумілою мовою.Я нікого не звинувачую і не засуджую вибір людей на відміну від тебе гівнюка.Чому ти не під ОПою з плакатом проти визду 18-22р?Ходеш тут воняєш.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:19 Ответить
Ти де сраку свою пригрів під спідницею жинки чи мати, слимаче? І повчи своїх дітей, слимачат, як треба власну думку висловлювати, серло. У Польші чи ще десь сховався? І звідки та сам родом? Не донецкій часом?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:26 Ответить
Магаданський.Давай,вмикай свою дурість на повну потужність,цікаві речі говориш ,посміятись в на наш непростий час навіть корисно інколи.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:32 Ответить
Та ти ще і 3,14здобол на додачу до слимака-обдристана.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:35 Ответить
Аааа то ти ж блювотина людства з тавром "росіянін" яка вчора тут світ побачило визирнув з дірки Параши.
Шо там у вас, на Параші, самовари з родичів отримуєтє постійно? А дркзяк у чорних торбах отримуєш регулярно? Ти взагалі хто, улмурт, чуваш, мордва, нанпєць, інгуш, якут тощо?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:48 Ответить
Зраховано,даваай ще,більше потужності
показать весь комментарий
22.09.2025 18:54 Ответить
Підорахуй?
Це не дивно, бо як шо ти магаданський то біля параші і мешкав.
показать весь комментарий
22.09.2025 19:01 Ответить
І того ішака не ти обрав нам в президенти? Спочатку насрав у хати прибирати не став а сдристнуло чмо і зараз тут сраку свою обвсрану рвеш на прапор Британії?
показать весь комментарий
22.09.2025 18:14 Ответить
І ішак, якого ти з кумами обрав повинен тебе захищати? Ну ти і тупа совкова чувирла. Він же ж таким як ти прямо сказав - тупі барани та вівці, я вам ничого не винен.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:17 Ответить
Ну звісно я обрав,а хто ж ще?Ти ж типовий мудак,який всих звинувачує і розвішує ярлики.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:22 Ответить
А хто ж обрав?
Зараз всі ви, ********, кажите - та ви шо, я це не обирав.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:34 Ответить
Оце гарно👍
Бо попривикали мудаки 🤬, ввечері набухатися, пальці віялом і творити ху🤬ню.
Чим затурканіше село, тим більший фраєр😂
Додому!!!
Розповідати родичам і сусідам, яка погана Польща, і як їм там не сподобалося, бо вдома краще 😆
показать весь комментарий
22.09.2025 17:43 Ответить
І сюди потім байки про погану заграницю доходять.Старій пень Грицько Добрий не дасть збрехать .Вчора розповідав,як погано за кордоном і всі виїхавші повернуться,наче сам там побував
показать весь комментарий
22.09.2025 18:12 Ответить
шарік . ти таки дурніший від ..старого зольдата.. тупа чувирла це зольдат тебе ще м.яко назвав
показать весь комментарий
22.09.2025 18:25 Ответить
мені чхати на кучку тупої ботви,які себе по команді лайкають
показать весь комментарий
22.09.2025 18:27 Ответить
 
 