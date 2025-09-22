В течение выходных из Польши депортировали пятерых украинцев

Польские власти решили депортировать шестерых граждан Украины, которые совершали преступления. Сейчас пятеро из них уже покинули территорию страны.

Так, в ночь на субботу пограничники задержали шестерых граждан Украины, которые не соблюдали требования закона и "представляли реальную угрозу безопасности и общественному порядку в Польше".

По данным правоохранителей, указанные граждане, в частности, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, совершили налоговые преступления, финансовые мошенничества и аферы, кражи, уничтожение имущества, преследования и психологическое или физическое насилие.

Пятерых украинцев в сопровождении сотрудников Пограничной службы уже доставили на польско-украинскую границу, где их передали местным службам, а один из задержанных будет находиться в центре для иностранцев.

Все шестеро получили многолетние запреты на повторный въезд в страны Шенгенской зоны.

