Протягом вихідних із Польщі депортували п’ятьох українців

Польська влада вирішила депортувати шістьох громадян України, які скоювали злочини. Наразі п'ятеро із них вже залишили територію країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.

Так, у ніч на суботу прикордонники затримали шістьох громадян України, які не дотримувалися вимог закону та "становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі".

За даними правоохоронців, вказані громадяни, зокрема, керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, вчинили податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.

П'ятьох українців у супроводі співробітників Прикордонної служби вже доставили на польсько-український кордон, де їх передали місцевим службам, а один із затриманих перебуватиме в центрі для іноземців.

Всі шестеро отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.

Топ коментарі
+11
А оце правильно.
Не хочеш жити по законам-звиздуй додомці
показати весь коментар
22.09.2025 17:19 Відповісти
+7
Правильно й зробили. Не вмієш жити по людськи наюх ти там потрібен.
показати весь коментар
22.09.2025 17:30 Відповісти
+5
Оце гарно👍
Бо попривикали мудаки 🤬, ввечері набухатися, пальці віялом і творити ху🤬ню.
Чим затурканіше село, тим більший фраєр😂
Додому!!!
Розповідати родичам і сусідам, яка погана Польща, і як їм там не сподобалося, бо вдома краще 😆
показати весь коментар
22.09.2025 17:43 Відповісти
а пщеки заборонити літати кацапським дронам та ракетам не хочуть? чи то інше? А взагалі тільки самий тупий сидить у поляндії - ці кацапські прихвостні скоро масово почнуть відсилати українців, треба ж щоб хтось їх дупу на Сході захищав.
показати весь коментар
22.09.2025 17:21 Відповісти
Мало депортували.
Варшава, Лодзь, Гданськ, Люблин та Краків кішать слимаками.
показати весь коментар
22.09.2025 17:39 Відповісти
Люди,яких не захистив ішак,можливо декому нікуди повертатись по твоєму слимаки?Виродок ти тупий,тварь кончена.Ти хочеш,щоб хтось повернувся захищати тебе?
показати весь коментар
22.09.2025 18:01 Відповісти
Тоб то, виродок "розумний" таким як ти захищати хату сусіда, який захищав твою хату покі ти, слимак, тікав піджав свій обдзюрений хвіст та обсираючи дорогу за кордон, повертатися не треба?
показати весь коментар
22.09.2025 18:12 Відповісти
Навчись висловлюва свою думку зрозумілою мовою.Я нікого не звинувачую і не засуджую вибір людей на відміну від тебе гівнюка.Чому ти не під ОПою з плакатом проти визду 18-22р?Ходеш тут воняєш.
показати весь коментар
22.09.2025 18:19 Відповісти
Ти де сраку свою пригрів під спідницею жинки чи мати, слимаче? І повчи своїх дітей, слимачат, як треба власну думку висловлювати, серло. У Польші чи ще десь сховався? І звідки та сам родом? Не донецкій часом?
показати весь коментар
22.09.2025 18:26 Відповісти
Магаданський.Давай,вмикай свою дурість на повну потужність,цікаві речі говориш ,посміятись в на наш непростий час навіть корисно інколи.
показати весь коментар
22.09.2025 18:32 Відповісти
Та ти ще і 3,14здобол на додачу до слимака-обдристана.
показати весь коментар
22.09.2025 18:35 Відповісти
Аааа то ти ж блювотина людства з тавром "росіянін" яка вчора тут світ побачило визирнув з дірки Параши.
Шо там у вас, на Параші, самовари з родичів отримуєтє постійно? А дркзяк у чорних торбах отримуєш регулярно? Ти взагалі хто, улмурт, чуваш, мордва, нанпєць, інгуш, якут тощо?
показати весь коментар
22.09.2025 18:48 Відповісти
Зраховано,даваай ще,більше потужності
показати весь коментар
22.09.2025 18:54 Відповісти
І того ішака не ти обрав нам в президенти? Спочатку насрав у хати прибирати не став а сдристнуло чмо і зараз тут сраку свою обвсрану рвеш на прапор Британії?
показати весь коментар
22.09.2025 18:14 Відповісти
І ішак, якого ти з кумами обрав повинен тебе захищати? Ну ти і тупа совкова чувирла. Він же ж таким як ти прямо сказав - тупі барани та вівці, я вам ничого не винен.
показати весь коментар
22.09.2025 18:17 Відповісти
Ну звісно я обрав,а хто ж ще?Ти ж типовий мудак,який всих звинувачує і розвішує ярлики.
показати весь коментар
22.09.2025 18:22 Відповісти
А хто ж обрав?
Зараз всі ви, ********, кажите - та ви шо, я це не обирав.
показати весь коментар
22.09.2025 18:34 Відповісти
І сюди потім байки про погану заграницю доходять.Старій пень Грицько Добрий не дасть збрехать .Вчора розповідав,як погано за кордоном і всі виїхавші повернуться,наче сам там побував
показати весь коментар
22.09.2025 18:12 Відповісти
шарік . ти таки дурніший від ..старого зольдата.. тупа чувирла це зольдат тебе ще м.яко назвав
показати весь коментар
22.09.2025 18:25 Відповісти
мені чхати на кучку тупої ботви,які себе по команді лайкають
показати весь коментар
22.09.2025 18:27 Відповісти
 
 