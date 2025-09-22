Протягом вихідних із Польщі депортували п’ятьох українців
Польська влада вирішила депортувати шістьох громадян України, які скоювали злочини. Наразі п'ятеро із них вже залишили територію країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Надоджанський відділ Прикордонної служби Польщі.
Так, у ніч на суботу прикордонники затримали шістьох громадян України, які не дотримувалися вимог закону та "становили реальну загрозу безпеці та громадському порядку в Польщі".
За даними правоохоронців, вказані громадяни, зокрема, керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння, вчинили податкові злочини, фінансові шахрайства та афери, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство.
П'ятьох українців у супроводі співробітників Прикордонної служби вже доставили на польсько-український кордон, де їх передали місцевим службам, а один із затриманих перебуватиме в центрі для іноземців.
Всі шестеро отримали багаторічні заборони на повторний в'їзд до країн Шенгенської зони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не хочеш жити по законам-звиздуй додомці
Варшава, Лодзь, Гданськ, Люблин та Краків кішать слимаками.
Шо там у вас, на Параші, самовари з родичів отримуєтє постійно? А дркзяк у чорних торбах отримуєш регулярно? Ти взагалі хто, улмурт, чуваш, мордва, нанпєць, інгуш, якут тощо?
Зараз всі ви, ********, кажите - та ви шо, я це не обирав.
Бо попривикали мудаки 🤬, ввечері набухатися, пальці віялом і творити ху🤬ню.
Чим затурканіше село, тим більший фраєр😂
Додому!!!
Розповідати родичам і сусідам, яка погана Польща, і як їм там не сподобалося, бо вдома краще 😆