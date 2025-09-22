УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Жоден з російських дронів, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, - Туск

Жоден із російських безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, не становив загрози для населення.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Туска, пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч на 10 вересня, все ще триває.

"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені",- сказав глава польського уряду.

Він зазначив, що для пошуку дронів, які залетіли на територію Польщі, використовуються також цивільні безпілотники, які можуть бути помилково прийняті за російські об'єкти.

"Ми намагаємося бути дуже ретельними у цьому питанні та, перш за все, не створювати паніку. Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну",- сказав Туск.

Читайте також: Польща збиватиме об’єкти, що порушують її повітряний простір, - Туск

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Польща (8987) Туск Дональд (586) дрони (5660)
Топ коментарі
+5
злив ****** зараховано
кацапи вам в нуль країну розфігачять, а ви їх у дупу будете цьомати, млять..
показати весь коментар
22.09.2025 16:40 Відповісти
+3
А хату хто розвалив, ворона??!!
показати весь коментар
22.09.2025 16:42 Відповісти
+2
Ух як викручується як вуж на пательні , як вилизує очко москалеві .
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз пузо репне від цієї потужної заяви.
показати весь коментар
22.09.2025 16:39 Відповісти
злив ****** зараховано
кацапи вам в нуль країну розфігачять, а ви їх у дупу будете цьомати, млять..
показати весь коментар
22.09.2025 16:40 Відповісти
А хату хто розвалив, ворона??!!
показати весь коментар
22.09.2025 16:42 Відповісти
Ха!
На цей випадок в поляків знайшлося виправдання


Польща визнала, що будинок пошкодив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16

18-09-2025 19:58https://newformat.info/category/news/ Новини https://newformat.info/category/news/worldnews/ Новини у світі

Польща визнала, що будинок біля кордону країни пошкодив не російський дрон, а ракету, випущену з винищувача F-16.

Будинок у селі Вирики у східній Польщі, фото якого публікувалося після прольоту російських дронів через польське небо, виявився пошкодженим не безпілотником. Як заявив координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, все вказує на те, що до будівлі потрапила польська ракета AIM-120 AMRAAM, випущена винищувачем F-16 під час відбиття атаки.
показати весь коментар
22.09.2025 16:44 Відповісти
то був пезпечний вибух, і безпечний розвал, а пшеки сиділи в безпечному місці. потрійна безпека гарантована!
показати весь коментар
22.09.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 16:42 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 16:43 Відповісти
Ух як викручується як вуж на пательні , як вилизує очко москалеві .
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Пощастило що польські ракети нікого не вбили.
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Прийняти заспокійливе - найкращий засіб від вбивці.
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
І вопше. Пше-пше-пше... ))) А штани чого мокрі? ))) І якого біса ви їх пробували збивати? Хай би собі політали. Он в Естонії вже винищувачі літають. Теж жодної загрози...
показати весь коментар
22.09.2025 16:46 Відповісти
Тю, так нашо було аж 4 статтю активувати? Все ж норм було! І ті 3 міги що в 20 км від Талліна пролетіли теж нікому не загрожували, правда ж?
показати весь коментар
22.09.2025 16:50 Відповісти
ніякої загрози вони взагалі всі безпечні а якщо і небезпечні то вони були послані біндеровцямі а якщо все ж таки російські то мабуть їх маніпулювали не добжі бендировци і заслалі до польски цоби **** рольніков і втенгнучь польску у войну! курьва!
показати весь коментар
22.09.2025 16:50 Відповісти
В 2011 році всю польску еліту під смоленском вбили,і хай би що!Так що терпіли,боягузи,які будуть за спинами українців прятатись і про Волинську резню кіздити(
показати весь коментар
22.09.2025 16:50 Відповісти
Та звісно, можете йти шашлики готувати)
показати весь коментар
22.09.2025 16:52 Відповісти
а що можна було чекати від давнішного(з часів Смоленської трощі)"пшияцєля" куйла..." старі борги платежами прикрашає"
показати весь коментар
22.09.2025 16:53 Відповісти
О-йо! То може надасьте свій повітряний простір кацапам, щоб їм було зручніше атакувати об'єкти на території України з території польщі? Від них загрози для польщі не буде! А може бути загроза тільки від України - якщо українці зіб'ють ту штахету над територією польщі і уламки впадуть та нанесуть шкоди посполитим?
показати весь коментар
22.09.2025 16:55 Відповісти
Туск! Целуй в жопу кацапов и жидов! Гоняйте украинцев в Польше! Не забывайте куда вы убежали в восемнадцатом веке! У нас то же все ходы записаны!
показати весь коментар
22.09.2025 16:55 Відповісти
...і "волинську різню" не забудьте згадати.
показати весь коментар
22.09.2025 17:10 Відповісти
путен лошара, треба було спочатку йти на Європу
показати весь коментар
22.09.2025 16:57 Відповісти
А чого так розпинався, згадували якусь там статтю статтю нати? Навіть, о матка боска, якісь літаки піднімали в повітря. Нехай би собі літали...
показати весь коментар
22.09.2025 17:08 Відповісти
 
 