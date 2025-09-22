Жоден з російських дронів, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, - Туск

Жоден із російських безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, не становив загрози для населення.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає PAP, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Туска, пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч на 10 вересня, все ще триває.

"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені",- сказав глава польського уряду.

Він зазначив, що для пошуку дронів, які залетіли на територію Польщі, використовуються також цивільні безпілотники, які можуть бути помилково прийняті за російські об'єкти.

"Ми намагаємося бути дуже ретельними у цьому питанні та, перш за все, не створювати паніку. Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну",- сказав Туск.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

