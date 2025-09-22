Ни один из российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, не представлял угрозы для населения, - Туск

Ни один из российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, не представлял угрозы для населения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает PAP.

По словам Туска, поиск и идентификация беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, все еще продолжается.

"Мы узнаем, сколько беспилотников упало, тогда, когда все они будут найдены",- сказал глава польского правительства.

Он отметил, что для поиска дронов, которые залетели на территорию Польши, используются также гражданские беспилотники, которые могут быть ошибочно приняты за российские объекты.

"Мы стараемся быть очень тщательными в этом вопросе и, прежде всего, не создавать панику. Пока нет оснований считать, что какие-то из этих находок представляли угрозу. Пока не было обнаружено ни одного случая вооруженного дрона, который мог бы взорваться или иным образом нанести вред жителям или их имуществу",- сказал Туск.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

