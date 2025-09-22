РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
847 26

Ни один из российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, не представлял угрозы для населения, - Туск

Туск

Ни один из российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября, не представлял угрозы для населения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает PAP, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Туска, поиск и идентификация беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября, все еще продолжается.

"Мы узнаем, сколько беспилотников упало, тогда, когда все они будут найдены",- сказал глава польского правительства.

Он отметил, что для поиска дронов, которые залетели на территорию Польши, используются также гражданские беспилотники, которые могут быть ошибочно приняты за российские объекты.

"Мы стараемся быть очень тщательными в этом вопросе и, прежде всего, не создавать панику. Пока нет оснований считать, что какие-то из этих находок представляли угрозу. Пока не было обнаружено ни одного случая вооруженного дрона, который мог бы взорваться или иным образом нанести вред жителям или их имуществу",- сказал Туск.

Читайте также: Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Польша (8832) Туск Дональд (805) дроны (4743)
Топ комментарии
+6
злив ****** зараховано
кацапи вам в нуль країну розфігачять, а ви їх у дупу будете цьомати, млять..
показать весь комментарий
22.09.2025 16:40 Ответить
+5
А хату хто розвалив, ворона??!!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:42 Ответить
+4
Ух як викручується як вуж на пательні , як вилизує очко москалеві .
показать весь комментарий
22.09.2025 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Зараз пузо репне від цієї потужної заяви.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:39 Ответить
Пане Туск , а якби той шахед пиз@анув вам по голові ,
не скажете що з Вами було б?😕
показать весь комментарий
22.09.2025 17:13 Ответить
злив ****** зараховано
кацапи вам в нуль країну розфігачять, а ви їх у дупу будете цьомати, млять..
показать весь комментарий
22.09.2025 16:40 Ответить
А хату хто розвалив, ворона??!!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:42 Ответить
Ха!
На цей випадок в поляків знайшлося виправдання


Польща визнала, що будинок пошкодив не російський дрон, а ракета з винищувача F-16

18-09-2025 19:58https://newformat.info/category/news/ Новини https://newformat.info/category/news/worldnews/ Новини у світі

Польща визнала, що будинок біля кордону країни пошкодив не російський дрон, а ракету, випущену з винищувача F-16.

Будинок у селі Вирики у східній Польщі, фото якого публікувалося після прольоту російських дронів через польське небо, виявився пошкодженим не безпілотником. Як заявив координатор польських спецслужб Томаш Семоняк, все вказує на те, що до будівлі потрапила польська ракета AIM-120 AMRAAM, випущена винищувачем F-16 під час відбиття атаки.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:44 Ответить
то був пезпечний вибух, і безпечний розвал, а пшеки сиділи в безпечному місці. потрійна безпека гарантована!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:44 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 16:42 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 16:43 Ответить
Ух як викручується як вуж на пательні , як вилизує очко москалеві .
показать весь комментарий
22.09.2025 16:46 Ответить
Пощастило що польські ракети нікого не вбили.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:46 Ответить
Прийняти заспокійливе - найкращий засіб від вбивці.
показать весь комментарий
22.09.2025 16:46 Ответить
І вопше. Пше-пше-пше... ))) А штани чого мокрі? ))) І якого біса ви їх пробували збивати? Хай би собі політали. Он в Естонії вже винищувачі літають. Теж жодної загрози...
показать весь комментарий
22.09.2025 16:46 Ответить
Тю, так нашо було аж 4 статтю активувати? Все ж норм було! І ті 3 міги що в 20 км від Талліна пролетіли теж нікому не загрожували, правда ж?
показать весь комментарий
22.09.2025 16:50 Ответить
ніякої загрози вони взагалі всі безпечні а якщо і небезпечні то вони були послані біндеровцямі а якщо все ж таки російські то мабуть їх маніпулювали не добжі бендировци і заслалі до польски цоби **** рольніков і втенгнучь польску у войну! курьва!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:50 Ответить
В 2011 році всю польску еліту під смоленском вбили,і хай би що!Так що терпіли,боягузи,які будуть за спинами українців прятатись і про Волинську резню кіздити(
показать весь комментарий
22.09.2025 16:50 Ответить
Та звісно, можете йти шашлики готувати)
показать весь комментарий
22.09.2025 16:52 Ответить
а що можна було чекати від давнішного(з часів Смоленської трощі)"пшияцєля" куйла..." старі борги платежами прикрашає"
показать весь комментарий
22.09.2025 16:53 Ответить
О-йо! То може надасьте свій повітряний простір кацапам, щоб їм було зручніше атакувати об'єкти на території України з території польщі? Від них загрози для польщі не буде! А може бути загроза тільки від України - якщо українці зіб'ють ту штахету над територією польщі і уламки впадуть та нанесуть шкоди посполитим?
показать весь комментарий
22.09.2025 16:55 Ответить
Туск! Целуй в жопу кацапов и жидов! Гоняйте украинцев в Польше! Не забывайте куда вы убежали в восемнадцатом веке! У нас то же все ходы записаны!
показать весь комментарий
22.09.2025 16:55 Ответить
...і "волинську різню" не забудьте згадати.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:10 Ответить
путен лошара, треба було спочатку йти на Європу
показать весь комментарий
22.09.2025 16:57 Ответить
А чого так розпинався, згадували якусь там статтю статтю нати? Навіть, о матка боска, якісь літаки піднімали в повітря. Нехай би собі літали...
показать весь комментарий
22.09.2025 17:08 Ответить
О, я ж казав, що загрози не буде. Не здивуюсь, якщо ті 4 мопеда збили нідерландці.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:19 Ответить
Та пусть себе летают, они же неопасны..... Така логіка у Туска.
показать весь комментарий
22.09.2025 17:22 Ответить
Ну то нехай собі і дальше залітають,вилітають,скидають торби з гімном на голови пшеків.Чого підняли гевалт на весь світ боброкурви...???)))
показать весь комментарий
22.09.2025 17:24 Ответить
Поляки просто позорят своих предков, ничтожные трусы, даже сказать:" что чёрное - это чёрное не могут". Бесконтрольно летящие 200 кг и возгорающийся при падении конечно же не представляют никакой угрозы
показать весь комментарий
22.09.2025 17:28 Ответить
 
 