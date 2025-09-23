Некоторые страны Европы в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, это позорно, - глава МИД Литвы Будрис

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что США правы, когда требуют у Европы прекратить закупки российских энергоносителей.

Об этом он заявил в интервью Reutres, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны посмотреть в зеркало. Тот факт, что некоторые европейские страны в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, не только позорный, но и опасный, потому что именно так мы финансируем военную машину России", - подчеркнул Будрис.

По словам министра, введение санкций против российских энергетических компаний, таких как "Газпром" и "Новатэк", сделает ЕС более авторитетным.

Читайте: ЕС нужен "план Б", чтобы обойти блокировку Венгрии по Украине, - глава МИД Литвы Будрис

Будрис считает, что если ЕС наведет порядок в своих рядах, это позволит выработать надлежащую скоординированную стратегию с США.

"Без Соединенных Штатов и без координации с Соединенными Штатами европейские санкции слабые. Когда Соединенные Штаты впереди и тянут весь поезд, это работает", - подытожил он.

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть в России.

Читайте: Украина должна участвовать в планах ЕС по созданию "стены дронов", - Будрис