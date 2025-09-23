РУС
Некоторые страны Европы в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, это позорно, - глава МИД Литвы Будрис

В Литве поддерживают требования Трампа не покупать нефть в России

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что США правы, когда требуют у Европы прекратить закупки российских энергоносителей.

Об этом он заявил в интервью Reutres, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны посмотреть в зеркало. Тот факт, что некоторые европейские страны в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, не только позорный, но и опасный, потому что именно так мы финансируем военную машину России", - подчеркнул Будрис.

По словам министра, введение санкций против российских энергетических компаний, таких как "Газпром" и "Новатэк", сделает ЕС более авторитетным.

Читайте: ЕС нужен "план Б", чтобы обойти блокировку Венгрии по Украине, - глава МИД Литвы Будрис

Будрис считает, что если ЕС наведет порядок в своих рядах, это позволит выработать надлежащую скоординированную стратегию с США.

"Без Соединенных Штатов и без координации с Соединенными Штатами европейские санкции слабые. Когда Соединенные Штаты впереди и тянут весь поезд, это работает", - подытожил он.

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть в России.

Читайте: Украина должна участвовать в планах ЕС по созданию "стены дронов", - Будрис

Мабуть від шановного пана міністра бажано було б почути перелік згаданих країн ЄС, які купують нафту в РФ, дані про обсяги цих закупівель, а також про орієнтовну виручку і прибуток від продажу нафти цим країнам ЄС, який рашисти отримують і використовують для фінансування війни з Україною.
23.09.2025 10:03 Ответить
Він же дипломат, а не Єрмак, тому і прозоро натякає. Бо всі і так знають, що це Бельгія і Франція (переважно).
23.09.2025 10:21 Ответить
Мабуть також важливо, за якою ціною купують нафту. Санкції можуть передбачати граничні ціни закупівлі, зокрема (як приклад) не більше 10% націнки від собівартості. Якщо ціна 47,60 рубля за барель, який прибуток цього разу в рашистів?
23.09.2025 10:47 Ответить
це ж ЄС, своїх не підставляють. А то виявиться, що половина ЄС закуповує СПГ з росії, як не в себе, інші купують нафту як не в себе, а деякі продають електроніку і товари подвійного призначення...а там і Литва вийде сама на себе
23.09.2025 10:23 Ответить
Ракети санкцій від ЄС - це взагалі ніщо, бо за їх виконанням ніхто не слідкує.
