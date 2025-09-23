УКР
Деякі країни Європи минулого року збільшили імпорт СПГ з Росії, це ганебно, - глава МЗС Литви Будріс

У Литві підтримують вимоги Трампа не купувати нафту в Росії

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що США мають рацію, коли вимагають у Європи припинити закупки російських енергоносіїв.

Про це він заявив в інтерв'ю Reutres, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні подивитися в дзеркало. Той факт, що деякі європейські країни минулого року збільшили імпорт СПГ з Росії, не тільки ганебний, але й небезпечний, бо саме так ми фінансуємо військову машину Росії", - наголосив Будріс.

За словами міністра, запровадження санкцій проти російських енергетичних компаній, таких як "Газпром" і "Новатек", зробить ЄС авторитетнішим.

Читайте: ЄС потрібен "план Б", щоб обійти блокування Угорщини щодо України, - глава МЗС Литви Будріс

Будріс вважає, що якщо ЄС наведе лад у своїх лавах, це дозволить виробити належну скоординовану стратегію зі США.

"Без Сполучених Штатів та без координації зі Сполученими Штатами європейські санкції слабкі. Коли Сполучені Штати попереду та тягнуть весь потяг, це працює", - підсумував він.

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

Читайте: Україна повинна брати участь у планах ЄС зі створення "стіни дронів", - Будріс

Мабуть від шановного пана міністра бажано було б почути перелік згаданих країн ЄС, які купують нафту в РФ, дані про обсяги цих закупівель, а також про орієнтовну виручку і прибуток від продажу нафти цим країнам ЄС, який рашисти отримують і використовують для фінансування війни з Україною.
23.09.2025 10:03 Відповісти
Він же дипломат, а не Єрмак, тому і прозоро натякає. Бо всі і так знають, що це Бельгія і Франція (переважно).
23.09.2025 10:21 Відповісти
це ж ЄС, своїх не підставляють. А то виявиться, що половина ЄС закуповує СПГ з росії, як не в себе, інші купують нафту як не в себе, а деякі продають електроніку і товари подвійного призначення...а там і Литва вийде сама на себе
23.09.2025 10:23 Відповісти
Ракети санкцій від ЄС - це взагалі ніщо, бо за їх виконанням ніхто не слідкує.
23.09.2025 10:26 Відповісти
 
 