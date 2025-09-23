Деякі країни Європи минулого року збільшили імпорт СПГ з Росії, це ганебно, - глава МЗС Литви Будріс

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс вважає, що США мають рацію, коли вимагають у Європи припинити закупки російських енергоносіїв.

Про це він заявив в інтерв'ю Reutres, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні подивитися в дзеркало. Той факт, що деякі європейські країни минулого року збільшили імпорт СПГ з Росії, не тільки ганебний, але й небезпечний, бо саме так ми фінансуємо військову машину Росії", - наголосив Будріс.

За словами міністра, запровадження санкцій проти російських енергетичних компаній, таких як "Газпром" і "Новатек", зробить ЄС авторитетнішим.

Будріс вважає, що якщо ЄС наведе лад у своїх лавах, це дозволить виробити належну скоординовану стратегію зі США.

"Без Сполучених Штатів та без координації зі Сполученими Штатами європейські санкції слабкі. Коли Сполучені Штати попереду та тягнуть весь потяг, це працює", - підсумував він.

Відомо, що раніше президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

