РФ обвинила Европу и НАТО в планах "оккупировать Молдову": Кишинев назвал это "истерической реакцией"

Служба внешней разведки России распространила ряд заявлений с обвинениями в сторону Брюсселя о якобы намерении ввести войска НАТО, чтобы "фактически оккупировать" Молдову.

Об этом говорится в заявлении российской СВР, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили о якобы "концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии" вблизи границы с Молдовой и якобы подготовке "натовского десанта" в Одесскую область Украины "для запугивания Приднестровья".

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до ввода войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении службы внешней "разведки" России.

В Службе внешней разведки России заявляют, что "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в случае, если развитие ситуации сразу после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства".

"Для создания повода предусмотрена организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. Как возможный срок рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября", - говорится в заявлении СВР.

При этом российская "разведка" не подкрепляет свои заявления никакими доказательствами.

Реакция Молдовы

В правительстве Молдовы в категорической форме опровергли эти заявления, назвав их "грубыми фальсификациями".

"Так называемые "тревоги" о мнимых планах Европы оккупировать Молдову - это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами на вчерашнее обращение президента Майи Санду", - написал в своих соцсетях представитель молдавского правительства Даниэль Водэ.

По его словам, цель таких заявлений - запугать людей и подорвать доверие к европейскому пути развития Молдовы.

