РФ обвинила Европу и НАТО в планах "оккупировать Молдову": Кишинев назвал это "истерической реакцией"
Служба внешней разведки России распространила ряд заявлений с обвинениями в сторону Брюсселя о якобы намерении ввести войска НАТО, чтобы "фактически оккупировать" Молдову.
Об этом говорится в заявлении российской СВР, передает Цензор.НЕТ.
Там заявили о якобы "концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии" вблизи границы с Молдовой и якобы подготовке "натовского десанта" в Одесскую область Украины "для запугивания Приднестровья".
"Делать это планируется любой ценой, вплоть до ввода войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении службы внешней "разведки" России.
В Службе внешней разведки России заявляют, что "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в случае, если развитие ситуации сразу после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства".
"Для создания повода предусмотрена организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. Как возможный срок рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября", - говорится в заявлении СВР.
При этом российская "разведка" не подкрепляет свои заявления никакими доказательствами.
Реакция Молдовы
В правительстве Молдовы в категорической форме опровергли эти заявления, назвав их "грубыми фальсификациями".
"Так называемые "тревоги" о мнимых планах Европы оккупировать Молдову - это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами на вчерашнее обращение президента Майи Санду", - написал в своих соцсетях представитель молдавского правительства Даниэль Водэ.
По его словам, цель таких заявлений - запугать людей и подорвать доверие к европейскому пути развития Молдовы.
Насколько я понимаю Брюссель не командует НАТО Евросоюз не имеет отношения к НАТО, но росияне даже тут для своих пишут, что страшное НАТО, которое направил Брюссель???
Это, ***, как он мог направить? По моему, с таким успехом можно было написать, что Камбоджа направила войска совка в Афганистан.
Может кто поправит, и я ошибаюсь?
Знищини Московію це є першочергова задача усього людства, бо такого рівня брезні як вона генерує на цілий світ ніде немає.
Треба надійними силами посилити Молдову.... От чи згодяться румуни??
А ще краще превентивно знищити ПМС
Явно що лише в тому щоб і там створити прорассєйську владу що не втратити Придністров'я ...як бази в Сірії..)