РФ обвинила Европу и НАТО в планах "оккупировать Молдову": Кишинев назвал это "истерической реакцией"

Россия обвинила страны НАТО в подготовке оккупации Молдовы

Служба внешней разведки России распространила ряд заявлений с обвинениями в сторону Брюсселя о якобы намерении ввести войска НАТО, чтобы "фактически оккупировать" Молдову.

Об этом говорится в заявлении российской СВР, передает Цензор.НЕТ.

Там заявили о якобы "концентрации подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии" вблизи границы с Молдовой и якобы подготовке "натовского десанта" в Одесскую область Украины "для запугивания Приднестровья".

"Делать это планируется любой ценой, вплоть до ввода войск и фактической оккупации страны. На данном этапе осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ", - говорится в заявлении службы внешней "разведки" России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область, - Санду

В Службе внешней разведки России заявляют, что "Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдовы даже в случае, если развитие ситуации сразу после парламентских выборов в республике не потребует внешнего вмешательства".

"Для создания повода предусмотрена организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. Как возможный срок рассматривается период проведения выборов в Верховный совет Приднестровья 30 ноября", - говорится в заявлении СВР.

При этом российская "разведка" не подкрепляет свои заявления никакими доказательствами.

Также читайте: Задержали 74 человека, которые готовили беспорядки на выборах в Молдове

Реакция Молдовы

В правительстве Молдовы в категорической форме опровергли эти заявления, назвав их "грубыми фальсификациями".

"Так называемые "тревоги" о мнимых планах Европы оккупировать Молдову - это истерическая реакция, сфабрикованная российскими службами на вчерашнее обращение президента Майи Санду", - написал в своих соцсетях представитель молдавского правительства Даниэль Водэ.

По его словам, цель таких заявлений - запугать людей и подорвать доверие к европейскому пути развития Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует священников и ботов для вмешательства в выборы в Молдове, - Санду

Молдова (1926) НАТО (10343) россия (97335) Евросоюз (17603)
підігрує своїм молдавським підсмоктувачам щоб вони підігрівали ватне стадо баранів і гнали їх активніше на ділянки для "зощіти ат агрісівнай нати"
показать весь комментарий
23.09.2025 15:33 Ответить
Він їх згуртовує та фінансує. . Молдова - це його другий фронт на Україну. Він від Молдови мокрого місця не залишить заради Одеси.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:38 Ответить
***** переносить свої бажання на інших. Фрейд був би у захваті від такого пОцієнта.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:36 Ответить
Странно, какое отношение имеет Брюссель к НАТО? Точнее, Евросоюз к НАТО?
Насколько я понимаю Брюссель не командует НАТО Евросоюз не имеет отношения к НАТО, но росияне даже тут для своих пишут, что страшное НАТО, которое направил Брюссель???
Это, ***, как он мог направить? По моему, с таким успехом можно было написать, что Камбоджа направила войска совка в Афганистан.
Может кто поправит, и я ошибаюсь?
показать весь комментарий
23.09.2025 15:39 Ответить
Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:47 Ответить
***** треба срочно зАШіШать!
показать весь комментарий
23.09.2025 16:00 Ответить
❌уйло підігрує проросійським виборцям Молдови перед виборами.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:12 Ответить
Гебняве ***** гібридною війною хоче сама захопити Молдову, ось і маємо перед важкими виборами там *********** вкид - злобноє НАТО хочєт захватіть Молдову.
Знищини Московію це є першочергова задача усього людства, бо такого рівня брезні як вона генерує на цілий світ ніде немає.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:13 Ответить
Така сама хуцпа як проти нас у 2014.
Треба надійними силами посилити Молдову.... От чи згодяться румуни??
А ще краще превентивно знищити ПМС
показать весь комментарий
23.09.2025 16:14 Ответить
Коли рф бреше? Завжди.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:15 Ответить
А яке діло кацабам до незалежної Молдови..?!
Явно що лише в тому щоб і там створити прорассєйську владу що не втратити Придністров'я ...як бази в Сірії..)
показать весь комментарий
23.09.2025 16:22 Ответить
 
 