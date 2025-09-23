УКР
Фейк РФ про окупацію Молдови
1 425 11

РФ звинуватила Європу та НАТО в планах "окупувати Молдову": Кишинів назвав це "істеричною реакцією"

Росія звинуватила країни НАТО у підготовці окупації Молдови

Служба зовнішньої розвідки Росії поширила низку заяв зі звинуваченнями у бік Брюсселя про нібито намір ввести війська НАТО, щоб "фактично окупувати" Молдову.

Про це йдеться в заяві російської СЗР, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили про нібито "концентрацію підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії" поблизу кордону з Молдовою та нібито підготовку "натівського десанту" в Одеську область України "для залякування Придністров'я".

"Робити це планується за будь-яку ціну, аж до введення військ та фактичної окупації країни. На даному етапі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів", - йдеться у заяві служби зовнішньої "розвідки" Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область, - Санду

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявляють, що "Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови навіть у разі, якщо розвиток ситуації одразу після парламентських виборів у республіці не потребуватиме зовнішнього втручання".

"Для створення приводу передбачено організацію збройних провокацій проти Придністров'я і розміщених у регіоні російських військ. Як можливий термін розглядають період проведення виборів до Верховної ради Придністров'я 30 листопада", - йдеться у заяві СЗР.

Водночас російська "розвідка" не підкріплює свої заяви жодними доказами.

Також читайте: Затримали 74 людей, які готували заворушення на виборах у Молдові

Реакція Молдови

В уряді Молдови в категоричній формі спростувала ці заяви, назвавши їх "грубими фальсифікаціями".

"Так звані "тривоги" про уявні плани Європи окупувати Молдову – це істерична реакція, сфабрикована російськими службами на вчорашнє звернення президентки Маї Санду", - написав у своїх соцмережах речник молдовського уряду Даніель Воде.

За його словами, мета таких заяв –– залякати людей і підірвати довіру до європейського шляху розвитку Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує священників та ботів для втручання у вибори в Молдові, - Санду

Молдова (2130) НАТО (6808) росія (67935) Євросоюз (14174)
+2
підігрує своїм молдавським підсмоктувачам щоб вони підігрівали ватне стадо баранів і гнали їх активніше на ділянки для "зощіти ат агрісівнай нати"
показати весь коментар
23.09.2025 15:33 Відповісти
+1
Він їх згуртовує та фінансує. . Молдова - це його другий фронт на Україну. Він від Молдови мокрого місця не залишить заради Одеси.
показати весь коментар
23.09.2025 15:38 Відповісти
+1
Странно, какое отношение имеет Брюссель к НАТО? Точнее, Евросоюз к НАТО?
Насколько я понимаю Брюссель не командует НАТО Евросоюз не имеет отношения к НАТО, но росияне даже тут для своих пишут, что страшное НАТО, которое направил Брюссель???
Это, ***, как он мог направить? По моему, с таким успехом можно было написать, что Камбоджа направила войска совка в Афганистан.
Может кто поправит, и я ошибаюсь?
показати весь коментар
23.09.2025 15:39 Відповісти
***** переносить свої бажання на інших. Фрейд був би у захваті від такого пОцієнта.
показати весь коментар
23.09.2025 15:36 Відповісти
Странно, какое отношение имеет Брюссель к НАТО? Точнее, Евросоюз к НАТО?
Насколько я понимаю Брюссель не командует НАТО Евросоюз не имеет отношения к НАТО, но росияне даже тут для своих пишут, что страшное НАТО, которое направил Брюссель???
Это, ***, как он мог направить? По моему, с таким успехом можно было написать, что Камбоджа направила войска совка в Афганистан.
Может кто поправит, и я ошибаюсь?
показати весь коментар
23.09.2025 15:39 Відповісти
Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі.
показати весь коментар
23.09.2025 15:47 Відповісти
***** треба срочно зАШіШать!
показати весь коментар
23.09.2025 16:00 Відповісти
❌уйло підігрує проросійським виборцям Молдови перед виборами.
показати весь коментар
23.09.2025 16:12 Відповісти
Гебняве ***** гібридною війною хоче сама захопити Молдову, ось і маємо перед важкими виборами там *********** вкид - злобноє НАТО хочєт захватіть Молдову.
Знищини Московію це є першочергова задача усього людства, бо такого рівня брезні як вона генерує на цілий світ ніде немає.
показати весь коментар
23.09.2025 16:13 Відповісти
Така сама хуцпа як проти нас у 2014.
Треба надійними силами посилити Молдову.... От чи згодяться румуни??
А ще краще превентивно знищити ПМС
показати весь коментар
23.09.2025 16:14 Відповісти
Коли рф бреше? Завжди.
показати весь коментар
23.09.2025 16:15 Відповісти
А яке діло кацабам до незалежної Молдови..?!
Явно що лише в тому щоб і там створити прорассєйську владу що не втратити Придністров'я ...як бази в Сірії..)
показати весь коментар
23.09.2025 16:22 Відповісти
 
 