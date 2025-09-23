РФ звинуватила Європу та НАТО в планах "окупувати Молдову": Кишинів назвав це "істеричною реакцією"

Служба зовнішньої розвідки Росії поширила низку заяв зі звинуваченнями у бік Брюсселя про нібито намір ввести війська НАТО, щоб "фактично окупувати" Молдову.

Про це йдеться в заяві російської СЗР, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили про нібито "концентрацію підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії" поблизу кордону з Молдовою та нібито підготовку "натівського десанту" в Одеську область України "для залякування Придністров'я".

"Робити це планується за будь-яку ціну, аж до введення військ та фактичної окупації країни. На даному етапі здійснюється концентрація підрозділів збройних сил держав НАТО в Румунії поблизу молдавських кордонів", - йдеться у заяві служби зовнішньої "розвідки" Росії.

У Службі зовнішньої розвідки Росії заявляють, що "Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови навіть у разі, якщо розвиток ситуації одразу після парламентських виборів у республіці не потребуватиме зовнішнього втручання".

"Для створення приводу передбачено організацію збройних провокацій проти Придністров'я і розміщених у регіоні російських військ. Як можливий термін розглядають період проведення виборів до Верховної ради Придністров'я 30 листопада", - йдеться у заяві СЗР.

Водночас російська "розвідка" не підкріплює свої заяви жодними доказами.

Реакція Молдови

В уряді Молдови в категоричній формі спростувала ці заяви, назвавши їх "грубими фальсифікаціями".

"Так звані "тривоги" про уявні плани Європи окупувати Молдову – це істерична реакція, сфабрикована російськими службами на вчорашнє звернення президентки Маї Санду", - написав у своїх соцмережах речник молдовського уряду Даніель Воде.

За його словами, мета таких заяв –– залякати людей і підірвати довіру до європейського шляху розвитку Молдови.

