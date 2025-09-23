На фронте зафиксировано 98 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Враг с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сеньковка, Ясная Поляна Черниговской области; Бачевск, Белая Береза, Бобылевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник 7 раз атаковал позиции Сил обороны, бои продолжаются. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 14 управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 7 боестолкновений. Враг атаковал районы населенных пунктов Волчанск, Отрадное и Западное.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Купянска и Петропавловки. Силы обороны успешно отбили две атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские защитники сегодня отражали пять наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Колодязи, Новоселовка, Торское и Шандриголово; три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении украинские военные отбили одну атаку противника в районе Константиновки.

На Торецком направлении захватчики восемь раз шли вперед на позиции наших подразделений вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Яблоневки и Полтавки. Силы обороны успешно остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.

На Покровском направлении в течение дня противник 38 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Золотой Колодязь, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Николаевка, Проминь, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка и Филия. Два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Поддубное, Сичневое, Камышеваха, Новониколаевка, Новоивановка. Четыре боестолкновения пока продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском и Приднепровском направлениях в настоящее время враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали три вражеские атаки вблизи населенного пункта Полтавка, одна попытка противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпела неудачу, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не произошло.