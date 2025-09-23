С начала суток на фронте произошло 140 боестолкновений, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 140 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Противник нанес один ракетный и 31 авиационный удар, применил две ракеты и сбросил 55 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес пять авиаударов, применив 14 управляемых авиабомб, и совершил 104 обстрела, два из которых - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска, Отрадного и Западного; украинские подразделения отбили девять атак, два боя продолжаются.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Купянска и Петропавловки. Одно боестолкновение не утихает до сих пор.

Читайте: Поражены линейно-производственные станции в Брянской и Самарской областях. Есть попадания по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" в Крыму, - Генштаб

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили десять атак захватчиков в районах Колодязей, Новоселовки, Торского и Шандриголово; шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении наши защитники успешно отбили попытку оккупантов продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться в районе Константиновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новопавловское направление остается одним из самых активных, - 37-я ОБрМП

На Торецком направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Яблоневки и Полтавки. Силы обороны стойко сдерживают натиск - отражено 22 штурмовых действия противника, два боя продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодязя, Новоэкономичного, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Проминя, Лисовки, Зоряного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного и в сторону Новоукраинки и Филии. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 105 оккупантов и ранили 67; обезврежен один танк, 31 беспилотный летательный аппарат, девять единиц автомобильной техники; повреждены четыре артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники противника.

Читайте также: На Лиманском направлении враг активно атакует пехотой, работает артиллерией, - 60-я ОМБр

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 21 атаку оккупантов в районах Поддубного, Сичневого, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки; в данное время продолжается шесть боестолкновений.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражали пять вражеских атак вблизи Полтавки: одна попытка противника продвинуться вперед потерпела неудачу, еще четыре боестолкновения продолжаются.

Также смотрите: Остались только "обожженные скелеты": дроны ВСУ уничтожают российскую технику. ВИДЕО

Сегодня следует отметить воинов 8-го Пограничного отряда, которые эффективно дают отпор противнику.