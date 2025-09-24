Украина держится благодаря народу, а не "погрязшей в старых пороках" команде Зеленского, - The Economist
Издание The Economist опубликовало материал, в котором высокопоставленный украинский чиновник критикует управление президента Владимира Зеленского и его команды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.
По словам чиновника, поддержка в начале войны "отправила его (Зеленского, - ред.) в космос", а сейчас решения принимаются узким кругом лиц вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, которого характеризуют как "грубияна, чья власть не оправдана ни опытом, ни мандатом".
Чиновник отмечает, что команда президента "погрязла в старых пороках Украины", в частности в борьбе со СМИ и оппозицией, а также в использовании обвинений в связях с РФ как инструмента влияния. В то же время издание отмечает, что страна устояла благодаря народу и независимым силам безопасности, а не благодаря слабой государственной системе.
The Economist также пишет о проблемах с мобилизацией и отсутствии демократической легитимности. "Доверие между властью и обществом подорвано", - цитирует издание чиновника. Перед Украиной, по его словам, стоят два "мрачных пути": шаткое перемирие или затяжная война.
Кроме того, издание отмечает финансовые трудности государства, дефицит бюджета и неуверенность в способности правительства обеспечить надлежащие ресурсы. Чиновники предполагают, что компромисс, предложенный Трампом, может быть "лучшим, на что можно надеяться".
Можна очікувати подоляковських з тезами про соросовські змі
НАРОД !
Благодаря народу
Точнее - ее ПАССИОНАРНОЙ ЧАСТИ
Вот только имеет ли смысл - гибнуть за ПОРОКИ ВЛАСТИ?
Все пафосные слова про патриотизм
Уместны там
Где ВСЕ живут одной патриотической идеей
Война - понятное дело
Когда- нибудь закончится
В Украине будут после войны
Огромные кладбища патриотов
Будут вдовы
Будут сироты
И будут те, кого война ОСЧАСТЛИВИЛА
СДЕЛАЛА БОГАЧЕ и УСПЕШНЕЕ
Зеленский нанёс Украине огромный урон
Он показал, что можно быть АМОРАЛЬНЫМ И УСПЕШНЫМ
Безыдейным и успешным
Можно быть успешным брехуном
И сверхуспешным КОРРУПЦИОНЕРОМ
Мы так долго идем к УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
А в итоге украинцы выбрали того
Кому ИДЕИ НЕ НУЖНЫ
Он идеи - ненавидит
Он любит только деньги и власть....
Я не хочу ТАКУЮ УКРАИНУ!!!!
И
Наочно можна порівняти з раннім ссср,коли ніби ленін керував,а фактично сталін,який шляхом підбору кадрів та системи компромату,створив абсолютну диктатуру.
Володимир Зеленський:
Потужний!(як гра Київського Динамо в Лізі чемпіонів);
Стійкий!(як запах перегару від алкоголіка);
Незламний!(як китайський ліхтарик).
Єрмак і Лєщенко підтвердять!🤭😆😂
А що за компроміс? Віддати території і надіятися, що тупін не піде далі? Смішно.