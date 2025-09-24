Украина держится благодаря народу, а не "погрязшей в старых пороках" команде Зеленского, - The Economist

Издание The Economist опубликовало материал, в котором высокопоставленный украинский чиновник критикует управление президента Владимира Зеленского и его команды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.

По словам чиновника, поддержка в начале войны "отправила его (Зеленского, - ред.) в космос", а сейчас решения принимаются узким кругом лиц вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, которого характеризуют как "грубияна, чья власть не оправдана ни опытом, ни мандатом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выборах в Украине: Мы готовы, когда будет прекращение огня

Чиновник отмечает, что команда президента "погрязла в старых пороках Украины", в частности в борьбе со СМИ и оппозицией, а также в использовании обвинений в связях с РФ как инструмента влияния. В то же время издание отмечает, что страна устояла благодаря народу и независимым силам безопасности, а не благодаря слабой государственной системе.

The Economist также пишет о проблемах с мобилизацией и отсутствии демократической легитимности. "Доверие между властью и обществом подорвано", - цитирует издание чиновника. Перед Украиной, по его словам, стоят два "мрачных пути": шаткое перемирие или затяжная война.

Кроме того, издание отмечает финансовые трудности государства, дефицит бюджета и неуверенность в способности правительства обеспечить надлежащие ресурсы. Чиновники предполагают, что компромисс, предложенный Трампом, может быть "лучшим, на что можно надеяться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после войны