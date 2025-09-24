РУС
Украина держится благодаря народу, а не "погрязшей в старых пороках" команде Зеленского, - The Economist

Зеленский об ударах по российским НПЗ

Издание The Economist опубликовало материал, в котором высокопоставленный украинский чиновник критикует управление президента Владимира Зеленского и его команды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на статью издания.

По словам чиновника, поддержка в начале войны "отправила его (Зеленского, - ред.) в космос", а сейчас решения принимаются узким кругом лиц вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, которого характеризуют как "грубияна, чья власть не оправдана ни опытом, ни мандатом".

Чиновник отмечает, что команда президента "погрязла в старых пороках Украины", в частности в борьбе со СМИ и оппозицией, а также в использовании обвинений в связях с РФ как инструмента влияния. В то же время издание отмечает, что страна устояла благодаря народу и независимым силам безопасности, а не благодаря слабой государственной системе.

The Economist также пишет о проблемах с мобилизацией и отсутствии демократической легитимности. "Доверие между властью и обществом подорвано", - цитирует издание чиновника. Перед Украиной, по его словам, стоят два "мрачных пути": шаткое перемирие или затяжная война.

Кроме того, издание отмечает финансовые трудности государства, дефицит бюджета и неуверенность в способности правительства обеспечить надлежащие ресурсы. Чиновники предполагают, что компромисс, предложенный Трампом, может быть "лучшим, на что можно надеяться".

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) война в Украине (6239)
+15
Нарешті це прозвучало у західних ЗМІ.

Можна очікувати подоляковських з тезами про соросовські змі
24.09.2025 13:44 Ответить
+13
Ну тут прям влучання в яблучко. Це так і є. Нажаль, навіть більшість "народу" досить цього не розуміє
24.09.2025 13:46 Ответить
+9
Україна не тримається, а виграла війну завдяки народу України і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
24.09.2025 13:43 Ответить
Україна не тримається, а виграла війну завдяки народу України і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
24.09.2025 13:43 Ответить
24.09.2025 13:44 Ответить
Саме так , прибери за секунду всіх манкуртів , оп, каму, вру і т д Україна житиме !
НАРОД !
24.09.2025 13:44 Ответить
Україна тримається завдяки хлопцям на передку
24.09.2025 13:45 Ответить
24.09.2025 13:46 Ответить
Сьогодні в ОП згорить крісло під одним маленьким 47-річним хлопчиком-нелохом і вся опешна срань отримає терміновий наказ розшукати і покарати цього неназваного високопосадовця.
24.09.2025 13:46 Ответить
зеср@нь, фас! лідора ображають)))
24.09.2025 13:46 Ответить
Сподіваюсь цю статтю побачить замозакоханий лідор і піде у відставку .
24.09.2025 13:47 Ответить
Цікаво би знати ПІБ цього чиновника. Чи не Кличко часом?
24.09.2025 13:48 Ответить
Зараз буде оскарження з опи не ми в і ми теж без нас би не було чонгара і шатлів
24.09.2025 13:49 Ответить
Та це і так знає кожен українець.
24.09.2025 13:49 Ответить
Якщо це джерело є, його не здадуть, бо зразу ОПа на кинеться на нього, та звинуватить на роботу на кремль, та і саме джерело не зацікавлене в своїй публічності.
24.09.2025 13:56 Ответить
На заході, якщо виходить подібні матеріали, ніхто не оприлюднює джерело. Згадайте Глибоку Глотку.
24.09.2025 14:06 Ответить
Що ж ти так топиш за зеленського-єрмака? Подоляцькі гроші відпрацьовуєш? Стаття правдива, так що міняц орієнтацію, манкурт! 😁
24.09.2025 14:31 Ответить
Та ясно що то Порошенко
24.09.2025 13:58 Ответить
Чудова в нас тепер Україна :правдива і фахова як президент Зеленський; Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосійчук; розумна як кандидат наук Ківа і Бур'яна; патріотична як Бужанський та Арахамія і щедра, як Міндічі, Шурми та Чернишов. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
24.09.2025 13:51 Ответить
Які старі пороки? - хіба раніше такими темпами ******* грошенята
24.09.2025 13:51 Ответить
Так покращення ж. От і покращили... пороки.
24.09.2025 14:26 Ответить
24.09.2025 13:53 Ответить
І все одно вкінці не забули нагадати про "компроміс" імені Трампа. Тобто на заході вважають що після всіх звірств ***** Україні краще здатися на милість окупанту ніж продовжувати боротьбу, бо Зеленський поганий керівник. Мабуть думають що кацапи кращого поставлять. Ну дибіли
24.09.2025 13:54 Ответить
+
24.09.2025 13:55 Ответить
Так то воно так, але на чергових нових виборах цей героїчний український народ знову обере до влади чергових шахраїв, які уміють гарно локшину на вуха вішати. Чому? - тому, що память коротка і шкала цінностей не включає чесність, порядність, відповідальність... Чому зараз цей героїчний народ терпить самозванців: Єрмака, Татарова та інших - вони ж звичайні чиновники, що узурпували владу. Чому не вимагають у Зеленського змін, які він обіцяв? У тому й біда - все напевно буде як завжди.
24.09.2025 13:56 Ответить
Ви ще вірите, що в нього можна щось "вимагати"? Це як у лайна при дорозі вимагати, щоб воно иам не лежало.
24.09.2025 14:16 Ответить
Ні, не вірю, але просто тримаю себе в рамках закону, щоб не звинувачували в провокуванні антидержавного перевороту. Проте в рамках закону схоже на те, що це "глухий кут". Я давно вже говорю, що ця кровава війна вигідна Зеленському і Ко. - і красти можна, і продовжувати своє правління можна без кінця...
24.09.2025 14:27 Ответить
Да, Украина есть до сих пор
Благодаря народу
Точнее - ее ПАССИОНАРНОЙ ЧАСТИ
Вот только имеет ли смысл - гибнуть за ПОРОКИ ВЛАСТИ?
Все пафосные слова про патриотизм
Уместны там
Где ВСЕ живут одной патриотической идеей
Война - понятное дело
Когда- нибудь закончится
В Украине будут после войны
Огромные кладбища патриотов
Будут вдовы
Будут сироты
И будут те, кого война ОСЧАСТЛИВИЛА
СДЕЛАЛА БОГАЧЕ и УСПЕШНЕЕ
Зеленский нанёс Украине огромный урон
Он показал, что можно быть АМОРАЛЬНЫМ И УСПЕШНЫМ
Безыдейным и успешным
Можно быть успешным брехуном
И сверхуспешным КОРРУПЦИОНЕРОМ
Мы так долго идем к УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
А в итоге украинцы выбрали того
Кому ИДЕИ НЕ НУЖНЫ
Он идеи - ненавидит
Он любит только деньги и власть....
Я не хочу ТАКУЮ УКРАИНУ!!!!

И
24.09.2025 13:57 Ответить
Зеблан та його команда повинні сидіти
24.09.2025 13:57 Ответить
А ще краще - висіти....
24.09.2025 14:06 Ответить
Захід починає публічно висловлюватись про зекоманду,якою насправді керує ермак,який неофіційно вознісся над всіма структурами,завдяки системі компроматів та особистій розстановці кадрів на вищих щаблях.
Наочно можна порівняти з раннім ссср,коли ніби ленін керував,а фактично сталін,який шляхом підбору кадрів та системи компромату,створив абсолютну диктатуру.
24.09.2025 14:02 Ответить
Де золотий унітаз, там скоро і знайдуть золотий батон і вертоліт доставить небриту харю до Криму на підводний човен.
24.09.2025 14:05 Ответить
Не вірте The Economist!!!

Володимир Зеленський:
Потужний!(як гра Київського Динамо в Лізі чемпіонів);
Стійкий!(як запах перегару від алкоголіка);
Незламний!(як китайський ліхтарик).

Єрмак і Лєщенко підтвердять!🤭😆😂
24.09.2025 14:05 Ответить
компроміс, запропонований Трампом, може бути "кращим, на що можна надіятися"
А що за компроміс? Віддати території і надіятися, що тупін не піде далі? Смішно.
24.09.2025 14:08 Ответить
Так этот самый народ бегом бежал спотыкаясь и вопя про липецькухфабрику,свинарчуков,где-то посредине выбирать себе в начальники зелёных комсомольцев и царя из прастованариду,слугу простых и умных .
24.09.2025 14:16 Ответить
Однозначно! Десять вподобаєк!!!
24.09.2025 14:28 Ответить
Це все ІПСО, The Economist належить (переважно) сім'ї Аньєллі, а вони там всі мафія, судей підкупали, Інтеру 4 ввалили, нелюди. Не вірьте!
24.09.2025 14:29 Ответить
 
 