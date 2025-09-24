Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist
Видання The Economist опублікувало матеріал, у якому високопоставлений український чиновник критикує управління президента Володимира Зеленського та його команди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю видання.
За словами високопосадовця, підтримка на початку війни "відправила його (Зеленського, - ред.) в космос", а нині рішення приймаються вузьким колом осіб разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого характеризують як "грубіяна, чия влада не виправдана ані досвідом, ані мандатом".
Чиновник зазначає, що команда президента "погрязла в старих пороках України", зокрема у боротьбі зі ЗМІ та опозицією, а також у використанні обвинувачень у зв’язках із РФ як інструменту впливу. Водночас видання наголошує, що країна встояла завдяки народу та незалежним силам безпеки, а не завдяки слабкій державній системі.
The Economist також пише про проблеми з мобілізацією та відсутність демократичної легітимності. "Довіра між владою і суспільством підірвана", - цитує видання чиновника. Перед Україною, за його словами, стоять два "похмурих шляхи": хитке перемир’я або затяжна війна.
Крім того, видання відзначає фінансові труднощі держави, дефіцит бюджету та невпевненість у здатності уряду забезпечити належні ресурси. Чиновники припускають, що компроміс, запропонований Трампом, може бути "кращим, на що можна надіятися".
Можна очікувати подоляковських з тезами про соросовські змі
НАРОД !
Благодаря народу
Точнее - ее ПАССИОНАРНОЙ ЧАСТИ
Вот только имеет ли смысл - гибнуть за ПОРОКИ ВЛАСТИ?
Все пафосные слова про патриотизм
Уместны там
Где ВСЕ живут одной патриотической идеей
Война - понятное дело
Когда- нибудь закончится
В Украине будут после войны
Огромные кладбища патриотов
Будут вдовы
Будут сироты
И будут те, кого война ОСЧАСТЛИВИЛА
СДЕЛАЛА БОГАЧЕ и УСПЕШНЕЕ
Зеленский нанёс Украине огромный урон
Он показал, что можно быть АМОРАЛЬНЫМ И УСПЕШНЫМ
Безыдейным и успешным
Можно быть успешным брехуном
И сверхуспешным КОРРУПЦИОНЕРОМ
Мы так долго идем к УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
А в итоге украинцы выбрали того
Кому ИДЕИ НЕ НУЖНЫ
Он идеи - ненавидит
Он любит только деньги и власть....
Я не хочу ТАКУЮ УКРАИНУ!!!!
И
Наочно можна порівняти з раннім ссср,коли ніби ленін керував,а фактично сталін,який шляхом підбору кадрів та системи компромату,створив абсолютну диктатуру.
Володимир Зеленський:
Потужний!(як гра Київського Динамо в Лізі чемпіонів);
Стійкий!(як запах перегару від алкоголіка);
Незламний!(як китайський ліхтарик).
Єрмак і Лєщенко підтвердять!🤭😆😂
А що за компроміс? Віддати території і надіятися, що тупін не піде далі? Смішно.
Усі меблі на Банковій розтрощив, увесь посуд перебив - кричить - матюкається - піна з рота йде.
Єрмак пробував заспокоїти - покусав Єрмака.
Лєнку скумбрію позвали - фінгал в Лєнки під оком.
По старій пам'яті - визвали Мендельшу - ніс розквашений - кров тече.
Вже головою об стінку б'ється Зєля, діарея, енурез - весь офіс президента засраний.
Ніхто не знає що робити - всі в шоці...