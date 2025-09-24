Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist

Видання The Economist опублікувало матеріал, у якому високопоставлений український чиновник критикує управління президента Володимира Зеленського та його команди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю видання.

За словами високопосадовця, підтримка на початку війни "відправила його (Зеленського, - ред.) в космос", а нині рішення приймаються вузьким колом осіб разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого характеризують як "грубіяна, чия влада не виправдана ані досвідом, ані мандатом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вибори в Україні: Ми готові, коли буде припинення вогню

Чиновник зазначає, що команда президента "погрязла в старих пороках України", зокрема у боротьбі зі ЗМІ та опозицією, а також у використанні обвинувачень у зв’язках із РФ як інструменту впливу. Водночас видання наголошує, що країна встояла завдяки народу та незалежним силам безпеки, а не завдяки слабкій державній системі.

The Economist також пише про проблеми з мобілізацією та відсутність демократичної легітимності. "Довіра між владою і суспільством підірвана", - цитує видання чиновника. Перед Україною, за його словами, стоять два "похмурих шляхи": хитке перемир’я або затяжна війна.

Крім того, видання відзначає фінансові труднощі держави, дефіцит бюджету та невпевненість у здатності уряду забезпечити належні ресурси. Чиновники припускають, що компроміс, запропонований Трампом, може бути "кращим, на що можна надіятися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після війни