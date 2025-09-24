УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Критика Зеленського
4 357 43

Україна тримається завдяки народу, а не "погрязлій в старих пороках" команді Зеленського, - The Economist

Зеленський про удари по російських НПЗ

Видання The Economist опублікувало матеріал, у якому високопоставлений український чиновник критикує управління президента Володимира Зеленського та його команди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю видання. 

За словами високопосадовця, підтримка на початку війни "відправила його (Зеленського, - ред.) в космос", а нині рішення приймаються вузьким колом осіб разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого характеризують як "грубіяна, чия влада не виправдана ані досвідом, ані мандатом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вибори в Україні: Ми готові, коли буде припинення вогню

Чиновник зазначає, що команда президента "погрязла в старих пороках України", зокрема у боротьбі зі ЗМІ та опозицією, а також у використанні обвинувачень у зв’язках із РФ як інструменту впливу. Водночас видання наголошує, що країна встояла завдяки народу та незалежним силам безпеки, а не завдяки слабкій державній системі.

The Economist також пише про проблеми з мобілізацією та відсутність демократичної легітимності. "Довіра між владою і суспільством підірвана", - цитує видання чиновника. Перед Україною, за його словами, стоять два "похмурих шляхи": хитке перемир’я або затяжна війна.

Крім того, видання відзначає фінансові труднощі держави, дефіцит бюджету та невпевненість у здатності уряду забезпечити належні ресурси. Чиновники припускають, що компроміс, запропонований Трампом, може бути "кращим, на що можна надіятися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після війни

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) війна в Україні (6319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Нарешті це прозвучало у західних ЗМІ.

Можна очікувати подоляковських з тезами про соросовські змі
показати весь коментар
24.09.2025 13:44 Відповісти
+21
Сьогодні в ОП згорить крісло під одним маленьким 47-річним хлопчиком-нелохом і вся опешна срань отримає терміновий наказ розшукати і покарати цього неназваного високопосадовця.
показати весь коментар
24.09.2025 13:46 Відповісти
+20
Ну тут прям влучання в яблучко. Це так і є. Нажаль, навіть більшість "народу" досить цього не розуміє
показати весь коментар
24.09.2025 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна не тримається, а виграла війну завдяки народу України і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показати весь коментар
24.09.2025 13:43 Відповісти
Нарешті це прозвучало у західних ЗМІ.

Можна очікувати подоляковських з тезами про соросовські змі
показати весь коментар
24.09.2025 13:44 Відповісти
Це не просто "старі пороки", це "стародавні пороки", бо поставити керувати країною свого фаворита - таке в Європі дозволяли собі тільки в середньовіччі!
показати весь коментар
24.09.2025 14:59 Відповісти
Саме так , прибери за секунду всіх манкуртів , оп, каму, вру і т д Україна житиме !
НАРОД !
показати весь коментар
24.09.2025 13:44 Відповісти
Україна тримається завдяки хлопцям на передку
показати весь коментар
24.09.2025 13:45 Відповісти
Ну тут прям влучання в яблучко. Це так і є. Нажаль, навіть більшість "народу" досить цього не розуміє
показати весь коментар
24.09.2025 13:46 Відповісти
Сьогодні в ОП згорить крісло під одним маленьким 47-річним хлопчиком-нелохом і вся опешна срань отримає терміновий наказ розшукати і покарати цього неназваного високопосадовця.
показати весь коментар
24.09.2025 13:46 Відповісти
зеср@нь, фас! лідора ображають)))
показати весь коментар
24.09.2025 13:46 Відповісти
Сподіваюсь цю статтю побачить замозакоханий лідор і піде у відставку .
показати весь коментар
24.09.2025 13:47 Відповісти
Скорше, докупить автозаків.
показати весь коментар
24.09.2025 14:43 Відповісти
Цікаво би знати ПІБ цього чиновника. Чи не Кличко часом?
показати весь коментар
24.09.2025 13:48 Відповісти
Зараз буде оскарження з опи не ми в і ми теж без нас би не було чонгара і шатлів
показати весь коментар
24.09.2025 13:49 Відповісти
Та це і так знає кожен українець.
показати весь коментар
24.09.2025 13:49 Відповісти
Якщо це джерело є, його не здадуть, бо зразу ОПа на кинеться на нього, та звинуватить на роботу на кремль, та і саме джерело не зацікавлене в своїй публічності.
показати весь коментар
24.09.2025 13:56 Відповісти
На заході, якщо виходить подібні матеріали, ніхто не оприлюднює джерело. Згадайте Глибоку Глотку.
показати весь коментар
24.09.2025 14:06 Відповісти
Що ж ти так топиш за зеленського-єрмака? Подоляцькі гроші відпрацьовуєш? Стаття правдива, так що міняц орієнтацію, манкурт! 😁
показати весь коментар
24.09.2025 14:31 Відповісти
Та ясно що то Порошенко
показати весь коментар
24.09.2025 13:58 Відповісти
Чудова в нас тепер Україна :правдива і фахова як президент Зеленський; Непродажна і об'єктивна, як журналістка Наталя Мосійчук; розумна як кандидат наук Ківа і Бур'яна; патріотична як Бужанський та Арахамія і щедра, як Міндічі, Шурми та Чернишов. Дякую мудрому наріду, що так класно проголосував у 2019 році.
показати весь коментар
24.09.2025 13:51 Відповісти
Які старі пороки? - хіба раніше такими темпами ******* грошенята
показати весь коментар
24.09.2025 13:51 Відповісти
Так покращення ж. От і покращили... пороки.
показати весь коментар
24.09.2025 14:26 Відповісти
Раніше таких грошенят не було, так що пи*дили що було!
показати весь коментар
24.09.2025 14:53 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 13:53 Відповісти
І все одно вкінці не забули нагадати про "компроміс" імені Трампа. Тобто на заході вважають що після всіх звірств ***** Україні краще здатися на милість окупанту ніж продовжувати боротьбу, бо Зеленський поганий керівник. Мабуть думають що кацапи кращого поставлять. Ну дибіли
показати весь коментар
24.09.2025 13:54 Відповісти
+
показати весь коментар
24.09.2025 13:55 Відповісти
Так то воно так, але на чергових нових виборах цей героїчний український народ знову обере до влади чергових шахраїв, які уміють гарно локшину на вуха вішати. Чому? - тому, що память коротка і шкала цінностей не включає чесність, порядність, відповідальність... Чому зараз цей героїчний народ терпить самозванців: Єрмака, Татарова та інших - вони ж звичайні чиновники, що узурпували владу. Чому не вимагають у Зеленського змін, які він обіцяв? У тому й біда - все напевно буде як завжди.
показати весь коментар
24.09.2025 13:56 Відповісти
Ви ще вірите, що в нього можна щось "вимагати"? Це як у лайна при дорозі вимагати, щоб воно иам не лежало.
показати весь коментар
24.09.2025 14:16 Відповісти
Ні, не вірю, але просто тримаю себе в рамках закону, щоб не звинувачували в провокуванні антидержавного перевороту. Проте в рамках закону схоже на те, що це "глухий кут". Я давно вже говорю, що ця кровава війна вигідна Зеленському і Ко. - і красти можна, і продовжувати своє правління можна без кінця...
показати весь коментар
24.09.2025 14:27 Відповісти
Да, Украина есть до сих пор
Благодаря народу
Точнее - ее ПАССИОНАРНОЙ ЧАСТИ
Вот только имеет ли смысл - гибнуть за ПОРОКИ ВЛАСТИ?
Все пафосные слова про патриотизм
Уместны там
Где ВСЕ живут одной патриотической идеей
Война - понятное дело
Когда- нибудь закончится
В Украине будут после войны
Огромные кладбища патриотов
Будут вдовы
Будут сироты
И будут те, кого война ОСЧАСТЛИВИЛА
СДЕЛАЛА БОГАЧЕ и УСПЕШНЕЕ
Зеленский нанёс Украине огромный урон
Он показал, что можно быть АМОРАЛЬНЫМ И УСПЕШНЫМ
Безыдейным и успешным
Можно быть успешным брехуном
И сверхуспешным КОРРУПЦИОНЕРОМ
Мы так долго идем к УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
А в итоге украинцы выбрали того
Кому ИДЕИ НЕ НУЖНЫ
Он идеи - ненавидит
Он любит только деньги и власть....
Я не хочу ТАКУЮ УКРАИНУ!!!!

И
показати весь коментар
24.09.2025 13:57 Відповісти
Зеблан та його команда повинні сидіти
показати весь коментар
24.09.2025 13:57 Відповісти
А ще краще - висіти....
показати весь коментар
24.09.2025 14:06 Відповісти
Захід починає публічно висловлюватись про зекоманду,якою насправді керує ермак,який неофіційно вознісся над всіма структурами,завдяки системі компроматів та особистій розстановці кадрів на вищих щаблях.
Наочно можна порівняти з раннім ссср,коли ніби ленін керував,а фактично сталін,який шляхом підбору кадрів та системи компромату,створив абсолютну диктатуру.
показати весь коментар
24.09.2025 14:02 Відповісти
Де золотий унітаз, там скоро і знайдуть золотий батон і вертоліт доставить небриту харю до Криму на підводний човен.
показати весь коментар
24.09.2025 14:05 Відповісти
Не вірте The Economist!!!

Володимир Зеленський:
Потужний!(як гра Київського Динамо в Лізі чемпіонів);
Стійкий!(як запах перегару від алкоголіка);
Незламний!(як китайський ліхтарик).

Єрмак і Лєщенко підтвердять!🤭😆😂
показати весь коментар
24.09.2025 14:05 Відповісти
компроміс, запропонований Трампом, може бути "кращим, на що можна надіятися"
А що за компроміс? Віддати території і надіятися, що тупін не піде далі? Смішно.
показати весь коментар
24.09.2025 14:08 Відповісти
Так этот самый народ бегом бежал спотыкаясь и вопя про липецькухфабрику,свинарчуков,где-то посредине выбирать себе в начальники зелёных комсомольцев и царя из прастованариду,слугу простых и умных .
показати весь коментар
24.09.2025 14:16 Відповісти
Однозначно! Десять вподобаєк!!!
показати весь коментар
24.09.2025 14:28 Відповісти
Це все ІПСО, The Economist належить (переважно) сім'ї Аньєллі, а вони там всі мафія, судей підкупали, Інтеру 4 ввалили, нелюди. Не вірьте!
показати весь коментар
24.09.2025 14:29 Відповісти
І тут в Зеленського розпочались нервози і психози...
Усі меблі на Банковій розтрощив, увесь посуд перебив - кричить - матюкається - піна з рота йде.
Єрмак пробував заспокоїти - покусав Єрмака.
Лєнку скумбрію позвали - фінгал в Лєнки під оком.
По старій пам'яті - визвали Мендельшу - ніс розквашений - кров тече.
Вже головою об стінку б'ється Зєля, діарея, енурез - весь офіс президента засраний.
Ніхто не знає що робити - всі в шоці...
показати весь коментар
24.09.2025 14:55 Відповісти
 
 