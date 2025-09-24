РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10368 посетителей онлайн
Новости Усиление кибербезопасности
162 2

Канада выделяет 92 млн грн на кибербезопасность Украины

канада

Канада предоставит Украине новый пакет помощи в размере 92 миллиона гривен для усиления кибербезопасности.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка предоставляется в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, координирующей помощь от 12 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости Украины. Средства будут направлены на защиту объектов критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем для предотвращения атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада готова еще больше усилить санкции против России, - премьер Карни

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди первых бенефициаров: Государственная судебная администрация, Чернобыльская АЭС и Государственная пограничная служба Украины.

Финансирование будет поступать через американскую организацию U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Поддержка партнеров помогает эффективнее противодействовать киберугрозам и обеспечить бесперебойную работу цифрового государства", - отметили в Минцифры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Смесь ранее известных "сливов": В Минцифры опровергли утечку данных 20 миллионов украинцев из "Дії"

Автор: 

Канада (2140) кибербезопасность (681) Минцифры (321)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тьху на них, навить не хватить на "службові" айфони и айпеди для робітників.
показать весь комментарий
24.09.2025 14:26 Ответить
гривень?
показать весь комментарий
24.09.2025 15:08 Ответить
 
 