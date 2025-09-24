Канада выделяет 92 млн грн на кибербезопасность Украины

Канада предоставит Украине новый пакет помощи в размере 92 миллиона гривен для усиления кибербезопасности.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка предоставляется в рамках Таллиннского механизма - международной инициативы, координирующей помощь от 12 стран-партнеров в укреплении киберустойчивости Украины. Средства будут направлены на защиту объектов критической инфраструктуры, противодействие киберугрозам, закупку оборудования и создание систем для предотвращения атак.

Канадские партнеры уже выбрали шесть проектов для финансирования, среди первых бенефициаров: Государственная судебная администрация, Чернобыльская АЭС и Государственная пограничная служба Украины.

Финансирование будет поступать через американскую организацию U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), которая имеет опыт реализации технической помощи в Украине.

"Современная война продолжается не только на поле боя, но и в киберпространстве. Поддержка партнеров помогает эффективнее противодействовать киберугрозам и обеспечить бесперебойную работу цифрового государства", - отметили в Минцифры.

