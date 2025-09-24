Канада надає 92 млн грн на кібербезпеку України

Канада надасть Україні новий пакет допомоги у розмірі 92 мільйони гривень для посилення кібербезпеки.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підтримка надається в межах Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, що координує допомогу від 12 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості України. Кошти будуть спрямовані на захист об’єктів критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем для запобігання атакам.

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування, серед перших бенефіціарів: Державна судова адміністрація, Чорнобильська АЕС та Державна прикордонна служба України.

Фінансування надходитиме через американську організацію U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Підтримка партнерів допомагає ефективніше протидіяти кіберзагрозам і забезпечити безперебійну роботу цифрової держави", – зазначили у Мінцифри.

