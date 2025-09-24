РУС
Атака дронов на регионы РФ
3 458 19

Взрывы в Туапсе: российский порт атаковали морские дроны

Туапсе НПЗ

В районе порта города Туапсе Краснодарского края России прогремели взрывы вследствие атаки морских дронов.

Об этом сообщает глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, который призвал людей покинуть прибрежную полосу, информирует Цензор.НЕТ.

По словам очевидцев, в городе слышны взрывы и автоматные очереди, также сообщается о перебоях со связью.

Порт в Туапсе является одним из ключевых транспортных узлов России: через него осуществляется экспорт нефти, угля, удобрений, металлопродукции и зерновых. Официальные органы РФ пока не предоставили комментариев по ситуации.

Автор: 

Топ комментарии
+10
Гарна новина...
24.09.2025 19:14 Ответить
+7
Жирна ціль. Чекаємо на "теплі" відоси
24.09.2025 19:15 Ответить
+6
Оце справжні санкції.
24.09.2025 19:18 Ответить
Этонемынастамнет
24.09.2025 19:24 Ответить
Где?
🦫🦫🦫🦫
24.09.2025 19:26 Ответить
Заждались
24.09.2025 19:25 Ответить
А не потрібно ніяких відосиків і тим паче рекламувати на що здатний Буданов чи Малюк,а навпаки робити здивоване обличчя і тараторити,що це не ми!!! Можливо чомусь та навчились у кацапні бути примороженими.
24.09.2025 19:28 Ответить
Результат є? Вибухи нікого не цікавлять.
24.09.2025 19:31 Ответить
Неїжпапа, некомпетентність, недбальство і неробство якого призвели до втрати 28 серпня 2025 року українського розвідувального корабля «Сімферополь» у гирлі Дунаю, влаштував серед білого дня для кращих відсотків ганебне дороговартісне шоу на радість місцевій Z-публіці, що радо вітала знищення усіх запущених тим зебілом-піарником в погонах БЕКів в акваторії бухти Новоросійськ та Туапсе .
24.09.2025 19:33 Ответить
Звідкіля інфа? По тим фото, що є, складно сказати, але вибух(и?) в порту є. Питання де саме. Але дим не "нафтовий", на жаль.
24.09.2025 20:00 Ответить
по відєо видно шо
БЕК їхав по прямій як по струнці
це щоб простіше його було розстріляти
24.09.2025 20:16 Ответить
Та ще і по світлу. Ех... Навіть не буду шукати та дивитись. 😟
24.09.2025 20:25 Ответить
Двіжуха
24.09.2025 19:43 Ответить
дрони МАЛЮК- бебі патріотичніші за батька ?
24.09.2025 19:44 Ответить
Ой! А що случілось?
24.09.2025 19:56 Ответить
Сподіваюсь, що це справжній туапсєц. 🤞
24.09.2025 19:58 Ответить
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
24.09.2025 20:12 Ответить
на БЕКи треба ставити і запускати за 20 км від берега реактивні дрони з наведенням по ШІ
я це пропонував півроку тому куди треба а не в цензор
і тішіна
видно агентів ФСБ повно
24.09.2025 20:34 Ответить
 
 