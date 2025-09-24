Взрывы в Туапсе: российский порт атаковали морские дроны
В районе порта города Туапсе Краснодарского края России прогремели взрывы вследствие атаки морских дронов.
Об этом сообщает глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, который призвал людей покинуть прибрежную полосу, информирует Цензор.НЕТ.
По словам очевидцев, в городе слышны взрывы и автоматные очереди, также сообщается о перебоях со связью.
Порт в Туапсе является одним из ключевых транспортных узлов России: через него осуществляется экспорт нефти, угля, удобрений, металлопродукции и зерновых. Официальные органы РФ пока не предоставили комментариев по ситуации.
🦫🦫🦫🦫
БЕК їхав по прямій як по струнці
це щоб простіше його було розстріляти
я це пропонував півроку тому куди треба а не в цензор
і тішіна
видно агентів ФСБ повно