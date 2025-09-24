УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9753 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
3 513 19

Вибухи у Туапсе: російський порт атакували морські дрони

Туапсе НПЗ

У районі порту міста Туапсе Краснодарського краю Росії пролунали вибухи внаслідок атаки морських дронів.

Про це повідомляє голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко, який закликав людей залишити прибережну смугу, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Атаковано низку об’єктів у Росії, зокрема НПЗ та виробництво БпЛА, - Генштаб ЗСУ

За словами очевидців, у місті чутно вибухи та автоматні черги, також повідомляється про перебої зі зв’язком.

Порт у Туапсе є одним із ключових транспортних вузлів Росії: через нього здійснюється експорт нафти, вугілля, добрив, металопродукції та зернових. Офіційні органи РФ поки не надали коментарів щодо ситуації.

Також читайте: Українські дрони вдруге за тиждень атакували найбільший завод "Газпрому" у Башкортостані (оновлено)

росія (67966) атака (545) дрони (5696)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Гарна новина...
показати весь коментар
24.09.2025 19:14 Відповісти
+8
Жирна ціль. Чекаємо на "теплі" відоси
показати весь коментар
24.09.2025 19:15 Відповісти
+7
Оце справжні санкції.
показати весь коментар
24.09.2025 19:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
24.09.2025 19:14 Відповісти
Жирна ціль. Чекаємо на "теплі" відоси
показати весь коментар
24.09.2025 19:15 Відповісти
Оце справжні санкції.
показати весь коментар
24.09.2025 19:18 Відповісти
Этонемынастамнет
показати весь коментар
24.09.2025 19:24 Відповісти
Где?
🦫🦫🦫🦫
показати весь коментар
24.09.2025 19:26 Відповісти
Заждались
показати весь коментар
24.09.2025 19:25 Відповісти
А не потрібно ніяких відосиків і тим паче рекламувати на що здатний Буданов чи Малюк,а навпаки робити здивоване обличчя і тараторити,що це не ми!!! Можливо чомусь та навчились у кацапні бути примороженими.
показати весь коментар
24.09.2025 19:28 Відповісти
Результат є? Вибухи нікого не цікавлять.
показати весь коментар
24.09.2025 19:31 Відповісти
Неїжпапа, некомпетентність, недбальство і неробство якого призвели до втрати 28 серпня 2025 року українського розвідувального корабля «Сімферополь» у гирлі Дунаю, влаштував серед білого дня для кращих відсотків ганебне дороговартісне шоу на радість місцевій Z-публіці, що радо вітала знищення усіх запущених тим зебілом-піарником в погонах БЕКів в акваторії бухти Новоросійськ та Туапсе .
показати весь коментар
24.09.2025 19:33 Відповісти
Звідкіля інфа? По тим фото, що є, складно сказати, але вибух(и?) в порту є. Питання де саме. Але дим не "нафтовий", на жаль.
показати весь коментар
24.09.2025 20:00 Відповісти
по відєо видно шо
БЕК їхав по прямій як по струнці
це щоб простіше його було розстріляти
показати весь коментар
24.09.2025 20:16 Відповісти
Та ще і по світлу. Ех... Навіть не буду шукати та дивитись. 😟
показати весь коментар
24.09.2025 20:25 Відповісти
Двіжуха
показати весь коментар
24.09.2025 19:43 Відповісти
дрони МАЛЮК- бебі патріотичніші за батька ?
показати весь коментар
24.09.2025 19:44 Відповісти
Ой! А що случілось?
показати весь коментар
24.09.2025 19:56 Відповісти
Сподіваюсь, що це справжній туапсєц. 🤞
показати весь коментар
24.09.2025 19:58 Відповісти
-Граждане отдыхающие просьба за мины не заплывать!
показати весь коментар
24.09.2025 20:12 Відповісти
на БЕКи треба ставити і запускати за 20 км від берега реактивні дрони з наведенням по ШІ
я це пропонував півроку тому куди треба а не в цензор
і тішіна
видно агентів ФСБ повно
показати весь коментар
24.09.2025 20:34 Відповісти
 
 