Вибухи у Туапсе: російський порт атакували морські дрони
У районі порту міста Туапсе Краснодарського краю Росії пролунали вибухи внаслідок атаки морських дронів.
Про це повідомляє голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко, який закликав людей залишити прибережну смугу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очевидців, у місті чутно вибухи та автоматні черги, також повідомляється про перебої зі зв’язком.
Порт у Туапсе є одним із ключових транспортних вузлів Росії: через нього здійснюється експорт нафти, вугілля, добрив, металопродукції та зернових. Офіційні органи РФ поки не надали коментарів щодо ситуації.
