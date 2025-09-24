РУС
369 16

Суд оставил Шуфрича под арестом до 5 октября

шуфрич

Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича, продлив его арест до 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентов Суспільного.

Адвокаты Шуфрича просили заменить арест на домашний из-за ухудшения состояния здоровья и необходимости медицинской реабилитации после операции.

Сторона защиты отмечала, что рисков содержания под стражей нет, и предлагала обеспечить ношение электронного устройства. Сам Шуфрич подтвердил, что семь месяцев испытывает постоянную боль и сложно передвигается.

Прокуроры настаивали на продлении ареста, мотивируя это существованием рисков и опасностей для следствия.
На заседании также зачитали часть обвинительного акта, в которой говорится о сотрудничестве Шуфрича с агентом ФСБ Владимиром Сивковичем во время президентства Януковича.

Остальные материалы обвинительного акта планируют озвучить на следующих судебных заседаниях.

В сентябре 2023 года на основании материалов Службы безопасности Украины Шуфричу объявили подозрение в государственной измене, а в начале февраля 2024 года ему дополнительно выдвинули подозрение в финансировании Росгвардии в Крыму.

+2
****! Я думав він вже помер давно. А він в СІЗО никається.
24.09.2025 20:11 Ответить
+2
скоро відпустять.
24.09.2025 20:11 Ответить
+2
Давно Шуфрича не *******
24.09.2025 20:16 Ответить
****! Я думав він вже помер давно. А він в СІЗО никається.
24.09.2025 20:11 Ответить
Він там не "никається"! Він в санаторії-профілакторії і всі вертухаї на нього моляться. Він їх годує краще за державу. Перебування в СІЗО цьому зраднику України обходиться дешевше ніж охорона на свободі, бо багато людей готові вистрелити йому в голову тільки но він потрапить в поле зору.
24.09.2025 20:24 Ответить
"багато людей готові вистрелити йому в голову"
Я ж кажу - никається.
24.09.2025 20:30 Ответить
"Заникатись" означає що ніхто не знає де ти заховався і де саме твоя "ничка" - нікому невідлме місце де можна знаходитись довгий термін завдяки припасам. СІЗО не "ничка" - припасів нема і всі знають де ти, але тебе охороняють як всередині, так і від зовнішніх атак. Буцім-то для суду "колись". Суд над зрадникм в Україні за зєлєнского це як у Льюіса Керолла в "Алісі" "варення на завтра".
24.09.2025 20:37 Ответить
Добре. Приймається. Заникався від мене, бо я 1) не знав де він знаходиться і 2) не дуже то і шукав .
24.09.2025 20:41 Ответить
скоро відпустять.
24.09.2025 20:11 Ответить
а в закон треба внести до ВР - шуфрич ще не зрадник!!!
24.09.2025 20:12 Ответить
це ж нада так комусь на мозоля наступив. всі риги на волі , як сир у маслі а це чудо чрмусь пресують
24.09.2025 20:13 Ответить
А шо ви хтiли, всi риги , як риги, бо пiджали хвоста, а цей оболдуй в Одесi ще й в дюндель выпросив...
24.09.2025 20:39 Ответить
Давно Шуфрича не *******
24.09.2025 20:16 Ответить
Ну молодці , що скотч з морди не знімаєте. Хай і надалі так залишається ...
24.09.2025 20:23 Ответить
Щось про кулініча ні слуху, ні духу!!! Жодне ЗМІ !!! Вже мабуть тихенько обміняли, адже вже давно не говорять кого з України міняють !!!
24.09.2025 20:25 Ответить
Цей покидьок має сам повіситися у камері. Скільки ж отрути ненависті до українців він вилив на наше суспільство, скільки диверсійних вчинків реалізував на користь кацапстану !!! Там ще у Раді бойко бігає...
24.09.2025 20:26 Ответить
Точно!
24.09.2025 20:32 Ответить
«Портновські» з татаровим, бізнесують….
24.09.2025 20:27 Ответить
портновсько-зеленська клоунада .
24.09.2025 20:33 Ответить
 
 