Суд оставил Шуфрича под арестом до 5 октября
Шевченковский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Нестора Шуфрича, продлив его арест до 5 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентов Суспільного.
Адвокаты Шуфрича просили заменить арест на домашний из-за ухудшения состояния здоровья и необходимости медицинской реабилитации после операции.
Сторона защиты отмечала, что рисков содержания под стражей нет, и предлагала обеспечить ношение электронного устройства. Сам Шуфрич подтвердил, что семь месяцев испытывает постоянную боль и сложно передвигается.
Прокуроры настаивали на продлении ареста, мотивируя это существованием рисков и опасностей для следствия.
На заседании также зачитали часть обвинительного акта, в которой говорится о сотрудничестве Шуфрича с агентом ФСБ Владимиром Сивковичем во время президентства Януковича.
Остальные материалы обвинительного акта планируют озвучить на следующих судебных заседаниях.
В сентябре 2023 года на основании материалов Службы безопасности Украины Шуфричу объявили подозрение в государственной измене, а в начале февраля 2024 года ему дополнительно выдвинули подозрение в финансировании Росгвардии в Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я ж кажу - никається.