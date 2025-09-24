Суд залишив Шуфрича під арештом до 5 жовтня

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, продовживши його арешт до 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Адвокати Шуфрича просили замінити арешт на домашній через погіршення стану здоров’я та необхідність медичної реабілітації після операції.

Читайте також: Експрацівника прокуратури Молочного, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою до 20 жовтня

Сторона захисту зазначала, що ризиків тримання під вартою немає, і пропонувала забезпечити носіння електронного пристрою. Сам Шуфрич підтвердив, що сім місяців відчуває постійний біль та складно пересувається.

Прокурори наполягали на продовженні арешту, мотивуючи це існуванням ризиків та небезпек для слідства.

На засіданні також зачитали частину обвинувального акта, у якій йдеться про співпрацю Шуфрича з агентом ФСБ Володимиром Сівковичем під час президентства Януковича.

Також читайте: В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Решту матеріалів обвинувального акта планують озвучити на наступних судових засіданнях.

У вересні 2023 року на підставі матеріалів Служби безпеки України Шуфричу оголосили підозру у державній зраді, а на початку лютого 2024 року йому додатково висунули підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд дозволив податківцям використовувати дані системи обліку РРО під час перевірок