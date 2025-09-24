УКР
Суд залишив Шуфрича під арештом до 5 жовтня

шуфрич

Шевченківський районний суд Києва залишив без змін запобіжний захід для народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, продовживши його арешт до 5 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Адвокати Шуфрича просили замінити арешт на домашній через погіршення стану здоров’я та необхідність медичної реабілітації після операції.

Читайте також: Експрацівника прокуратури Молочного, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою до 20 жовтня

Сторона захисту зазначала, що ризиків тримання під вартою немає, і пропонувала забезпечити носіння електронного пристрою. Сам Шуфрич підтвердив, що сім місяців відчуває постійний біль та складно пересувається.

Прокурори наполягали на продовженні арешту, мотивуючи це існуванням ризиків та небезпек для слідства.
На засіданні також зачитали частину обвинувального акта, у якій йдеться про співпрацю Шуфрича з агентом ФСБ Володимиром Сівковичем під час президентства Януковича.

Також читайте: В Україні через мобілізацію обвинувачених суди зупинили 20 тисяч кримінальних проваджень, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Решту матеріалів обвинувального акта планують озвучити на наступних судових засіданнях.

У вересні 2023 року на підставі матеріалів Служби безпеки України Шуфричу оголосили підозру у державній зраді, а на початку лютого 2024 року йому додатково висунули підозру у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд дозволив податківцям використовувати дані системи обліку РРО під час перевірок

Топ коментарі
+3
****! Я думав він вже помер давно. А він в СІЗО никається.
показати весь коментар
24.09.2025 20:11 Відповісти
+3
Давно Шуфрича не *******
показати весь коментар
24.09.2025 20:16 Відповісти
+2
скоро відпустять.
показати весь коментар
24.09.2025 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****! Я думав він вже помер давно. А він в СІЗО никається.
показати весь коментар
24.09.2025 20:11 Відповісти
Він там не "никається"! Він в санаторії-профілакторії і всі вертухаї на нього моляться. Він їх годує краще за державу. Перебування в СІЗО цьому зраднику України обходиться дешевше ніж охорона на свободі, бо багато людей готові вистрелити йому в голову тільки но він потрапить в поле зору.
показати весь коментар
24.09.2025 20:24 Відповісти
"багато людей готові вистрелити йому в голову"
Я ж кажу - никається.
показати весь коментар
24.09.2025 20:30 Відповісти
"Заникатись" означає що ніхто не знає де ти заховався і де саме твоя "ничка" - нікому невідлме місце де можна знаходитись довгий термін завдяки припасам. СІЗО не "ничка" - припасів нема і всі знають де ти, але тебе охороняють як всередині, так і від зовнішніх атак. Буцім-то для суду "колись". Суд над зрадникм в Україні за зєлєнского це як у Льюіса Керолла в "Алісі" "варення на завтра".
показати весь коментар
24.09.2025 20:37 Відповісти
Добре. Приймається. Заникався від мене, бо я 1) не знав де він знаходиться і 2) не дуже то і шукав .
показати весь коментар
24.09.2025 20:41 Відповісти
Я також думав, що десь зникло, бо таке не дохне, а воно по шконкам, бо "время скользке" Пересидить, падло. На війну ж не проситься? Добровольцем, **** ригональна.
показати весь коментар
24.09.2025 22:27 Відповісти
скоро відпустять.
показати весь коментар
24.09.2025 20:11 Відповісти
а в закон треба внести до ВР - шуфрич ще не зрадник!!!
показати весь коментар
24.09.2025 20:12 Відповісти
це ж нада так комусь на мозоля наступив. всі риги на волі , як сир у маслі а це чудо чрмусь пресують
показати весь коментар
24.09.2025 20:13 Відповісти
А шо ви хтiли, всi риги , як риги, бо пiджали хвоста, а цей оболдуй в Одесi ще й в дюндель выпросив...
показати весь коментар
24.09.2025 20:39 Відповісти
Давно Шуфрича не *******
показати весь коментар
24.09.2025 20:16 Відповісти
Ну молодці , що скотч з морди не знімаєте. Хай і надалі так залишається ...
показати весь коментар
24.09.2025 20:23 Відповісти
Щось про кулініча ні слуху, ні духу!!! Жодне ЗМІ !!! Вже мабуть тихенько обміняли, адже вже давно не говорять кого з України міняють !!!
показати весь коментар
24.09.2025 20:25 Відповісти
Цей покидьок має сам повіситися у камері. Скільки ж отрути ненависті до українців він вилив на наше суспільство, скільки диверсійних вчинків реалізував на користь кацапстану !!! Там ще у Раді бойко бігає...
показати весь коментар
24.09.2025 20:26 Відповісти
Точно!
показати весь коментар
24.09.2025 20:32 Відповісти
«Портновські» з татаровим, бізнесують….
показати весь коментар
24.09.2025 20:27 Відповісти
портновсько-зеленська клоунада .
показати весь коментар
24.09.2025 20:33 Відповісти
Коли вже цьому виродку дадуть довічне. Щось дуже довго розслідують
показати весь коментар
24.09.2025 20:53 Відповісти
 
 