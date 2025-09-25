Реакция НАТО на нарушение РФ вызвала споры, - Bloomberg

Союзники по НАТО не могут согласовать общую реакцию на нарушение воздушного пространства Россией и публично высказывают разные позиции.

Во вторник вечером Германия предостерегла от риска сбивания российских самолетов, тогда как президент США Дональд Трамп почти одновременно выразил готовность к более жесткой позиции, которую поддержали Польша и страны Балтии. Накануне премьер Польши Дональд Туск заявил, что Варшава готова сбивать любые воздушные угрозы и не видит пространства для компромисса в этом вопросе.

Как отмечает издание, разногласия в подходах выявляют тревожную ситуацию внутри Альянса, в то время, как Кремль пытается проверить его единство. Серия инцидентов с нарушением российскими самолетами воздушного пространства НАТО вызвала беспокойство на восточном фланге блока и за его пределами.

Эстония на этой неделе призвала к экстренным встречам НАТО и Совета Безопасности ООН после того, как три российских МиГ-31 в течение 12 минут находились над ее территорией в районе Финского залива. Инцидент произошел вскоре после подобных нарушений в небе Польши и Румынии.

Эти случаи усиливают давление на Альянс, который должен выработать четкий и согласованный ответ, иначе его потенциал сдерживания будет поставлен под сомнение.

В то же время Германия призывает к осторожности. Министр обороны Борис Писториус отметил, что прямые атаки на российские самолеты могут стать частью "ловушки эскалации", которую расставил Путин.

В противовес, другие союзники требуют демонстрации силы. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал НАТО решительно ответить на нарушение Кремлем воздушного пространства.

Ситуация привлекла еще больше внимания после инцидента в среду: самолет, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес во время перелета в Литву, столкнулся с перебоями в работе GPS.

"Перебои в работе GPS являются довольно распространенным явлением в Восточной Европе, особенно с начала войны в Украине. Самолет, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, потерпел подобный инцидент во время подлета к аэропорту Пловдива в Болгарии в конце августа, что является одним из сотен подобных инцидентов, о которых сообщается ежегодно.

Перебои в работе GPS, которые произошли вблизи российского Калининграда, произошли после появления нескольких крупных дронов в понедельник вечером, что привело к закрытию аэропорта Копенгагена", - пишет издание.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что поддерживает усилия союзников НАТО по сбиванию российских самолетов. На вопрос журналиста он ответил: "Да, поддерживаю".

В то же время, как сообщает Bloomberg, официальная позиция США остается расплывчатой. Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, поддержит ли Белый дом военные действия НАТО против российских самолетов над воздушным пространством альянса, отметив, что "это зависит от обстоятельств", но подчеркнул: "мы очень решительно настроены на поддержку НАТО".

Накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг утверждение польского премьера Дональда Туска о готовности Варшавы сбивать иностранные самолеты. По словам Рубио, политика НАТО предусматривает перехват самолетов, не совершающих нападений, а не их обстрел.

Во вторник Альянс обнародовал заявление, в котором пообещал "решительный" ответ на российские вторжения и отметил право использовать все имеющиеся возможности, включая военные, для самообороны - позиция, близкая к твердой риторике Дональда Туска. Президент Финляндии Александр Стубб призвал к уравновешенности: "не реагировать чрезмерно, но быть достаточно твердыми, потому что единственное, что Россия понимает - это сила".

Параллельно Трамп усилил публичную поддержку Украины: в заметке в соцсетях он заявил, что, по его мнению, Украина при поддержке ЕС "может не только отбить, но и вернуть все захваченные территории, а может и пойти дальше". Кремль ответил возражениями; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет "устойчивость и стабильность". Но источник, знакомый с кремлевскими дискуссиями, отметил, что Трамп остается сторонником роли "стороннего наблюдателя" в войне РФ против Украины.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль приветствовал изменение риторики Трампа и заявил, что президент делает "правильные выводы" после неудачных попыток подтолкнуть Путина к миру. Вадефуль предостерег: провокационная политика может иметь обратный эффект - сначала спровоцировать союзников, потом выглядеть удивленным в случае эскалации и подорвать доверие к НАТО.