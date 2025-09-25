Реакція НАТО на порушення РФ викликала суперечки, - Bloomberg

Союзники по НАТО не можуть узгодити спільну реакцію на порушення повітряного простору Росією та публічно висловлюють різні позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

У вівторок увечері Німеччина застерегла від ризику збиття російських літаків, тоді як президент США Дональд Трамп майже одночасно висловив готовність до більш жорсткої позиції, яку підтримали Польща та країни Балтії. Напередодні прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готова збивати будь-які повітряні загрози та не бачить простору для компромісу в цьому питанні.

Як зазначає видання, розбіжності в підходах виявляють тривожну ситуацію всередині Альянсу, у той час, як Кремль намагається перевірити його єдність. Серія інцидентів із порушенням російськими літаками повітряного простору НАТО спричинила занепокоєння на східному фланзі блоку та за його межами.

Естонія цього тижня закликала до екстрених зустрічей НАТО та Ради Безпеки ООН після того, як три російські МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували над її територією у районі Фінської затоки. Інцидент стався невдовзі після подібних порушень у небі Польщі та Румунії.

Ці випадки посилюють тиск на Альянс, який має виробити чітку й узгоджену відповідь, інакше його потенціал стримування буде поставлений під сумнів.

Водночас Німеччина закликає до обережності. Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що прямі атаки на російські літаки можуть стати частиною "пастки ескалації", яку розставив Путін.

На противагу, інші союзники вимагають демонстрації сили. Президент Латвії Едгарс Ринкевичс закликав НАТО рішуче відповісти на порушення Кремлем повітряного простору.

Ситуація привернула ще більше уваги після інциденту в середу: літак, на борту якого перебувала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час перельоту до Литви, зіткнувся з перебоями в роботі GPS.

"Перебої в роботі GPS є досить поширеним явищем у Східній Європі, особливо з початку війни в Україні. Літак, на борту якого перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зазнав подібного інциденту під час підльоту до аеропорту Пловдива в Болгарії наприкінці серпня, що є одним із сотень подібних інцидентів, про які повідомляється щороку.

Перебої в роботі GPS, які сталися поблизу російського Калінінграда, відбулися після появи кількох великих дронів у понеділок увечері, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена", - пише видання.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Дональд Трамп заявив, що підтримує зусилля союзників НАТО щодо збиття російських літаків. На запитання журналіста він відповів: "Так, підтримую".

Водночас, як повідомляє Bloomberg, офіційна позиція США залишається розпливчатою. Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи підтримає Білий дім військові дії НАТО проти російських літаків над повітряним простором альянсу, зазначивши, що "це залежить від обставин", але підкреслив: "ми дуже рішуче налаштовані на підтримку НАТО".

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо спростував твердження польського прем’єра Дональда Туска про готовність Варшави збивати іноземні літаки. За словами Рубіо, політика НАТО передбачає перехоплення літаків, що не чинять нападів, а не їх обстріл.

У вівторок Альянс оприлюднив заяву, в якій пообіцяв "рішучу" відповідь на російські вторгнення й наголосив на праві використовувати всі наявні можливості, включно з військовими, для самооборони - позиція, близька до твердої риторики Дональда Туска. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до врівноваженості: "не реагувати надмірно, але бути достатньо твердими, бо єдине, що Росія розуміє — це сила".

Паралельно Трамп посилив публічну підтримку України: у дописі в соцмережах він заявив, що, на його думку, Україна за підтримки ЄС "може не лише відбити, а й повернути всі захоплені території, а може й піти далі". Кремль відповів запереченнями; прессекретар президента Дмитро Пєсков запевнив, що Росія зберігає "стійкість і стабільність". Але джерело, ознайомлене з кремлівськими дискусіями, зазначило, що Трамп залишається прихильником ролі "стороннього спостерігача" у війні РФ проти України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав зміну риторики Трампа та заявив, що президент робить "правильні висновки" після невдалих спроб підштовхнути Путіна до миру. Вадефуль застеріг: провокативна політика може мати зворотний ефект — спочатку спровокувати союзників, потім виглядати здивованим у разі ескалації й підірвати довіру до НАТО.