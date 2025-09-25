РУС
Трамп и Орбан провели беседу. Говорили об энергоресурсах, - Сийярто

Трамп и Орбан провели беседу. Что обсуждали?

Лидер США Дональд Трамп и венгерский премьер Виктор Орбан провели телефонный разговор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index, об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он состоялся на следующий день после того, как президент Штатов заявил, что проведет разговор с Орбаном о покупке российской нефти.

Сийярто отметил, что Трамп и Орбан обсуждали вопросы энергетической безопасности, войну России против Украины, мировую экономику и пошлины.

"Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности - состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопросы энергоснабжения в Центральной Европе. Это произошло несколько часов назад", - сказал он.

Также читайте: Венгрия не перестанет покупать российскую нефть, даже если об этом попросит Трамп, - Сийярто

