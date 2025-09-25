Трамп та Орбан провели розмову. Говорили про енергоресурси, - Сійярто

Лідер США Дональд Трамп та угорський прем'єр Віктор Орбан провели телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Index, про це заяв угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Вона відбулася наступного дня після того, як президент Штатів заявив, що проведе розмову з Орбаном щодо купівлі російської нафти.

Сійярто зазначив, що Трамп та Орбан обговорювали питання енергетичної безпеки, війну Росії проти України, світову економіку та мита.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. Це відбулося кілька годин тому", - сказав він.

