Новини Угорщина купує російську нафту
Трамп та Орбан провели розмову. Говорили про енергоресурси, - Сійярто

Трамп та Орбан провели розмову. Що обговорювали?

Лідер США Дональд Трамп та угорський прем'єр Віктор Орбан провели телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Index, про це заяв угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Вона відбулася наступного дня після того, як президент Штатів заявив, що проведе розмову з Орбаном щодо купівлі російської нафти.

Сійярто зазначив, що Трамп та Орбан обговорювали питання енергетичної безпеки, війну Росії проти України, світову економіку та мита.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом США. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв з президентом Дональдом Трампом, і вони обговорили кілька питань, зокрема стан війни, можливість миру, глобальні економічні тенденції, ситуацію, що склалася через мита, і, звичайно, питання енергопостачання в Центральній Європі. Це відбулося кілька годин тому", - сказав він.

Також читайте: Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп, - Сійярто

Угорщина (2490) Трамп Дональд (7223) Сійярто Петер (411) Орбан Віктор (636)
Ага... Але консенсусу не знайшли, як і в конфлікті між Росією та Україною... Трамп, скоріш всього, нав"язував Орбану американські нафту і газ, а Орбан "крутив сракою" - бо від США не буде "навару", на "особисті кишенькові витрати" самому Орбану. Але ж "напряму" це Орбан Трампу не скаже... Тому "сторони конструктивно і плодотворно поговорили, але кожна зі сторін "залишилась зі своїм поглядом на розглянуте питання...".
25.09.2025 13:46 Відповісти
 
 