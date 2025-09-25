Китайские эксперты помогают РФ создавать аналог "Шахеда", - Reuters
Китайские эксперты в сфере беспилотников посещают Россию и участвуют в технических разработках беспилотников "Гарпия" на заводе IEMZ "Купол". Предприятие находится под западными санкциями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на документы и информацию, полученную от двух европейских чиновников по вопросам безопасности.
Так, китайские эксперты более 6 раз посещали производителя оружия IEMZ "Купол" со второго квартала прошлого года. В течение этого времени "Купол" также получал партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника.
В сентябре прошлого года издание задокументировало, что "Купол" разработал в Китае новый беспилотник "Гарпия-3" с помощью местных специалистов.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что не знает об этом сотрудничестве.
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по вопросу украинского кризиса, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников", - отметили там.
Документы, в частности коммерческие счета-фактуры и банковские выписки, свидетельствуют, что в прошлом году "Купол" получил более 10 ударных дронов, изготовленных производителем дронов Sichuan AEE. Дроны поставила российская оборонная закупочная компания TSK Vektor, находящаяся под санкциями ЕС и США.
Издание Reuters также ознакомилось с отчетами "Купола", где описываются летные испытания беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области России в последнем квартале 2024 года.
Также, пишет автор, группа китайских экспертов посетила производственные мощности компании "Купол" в Ижевске, чтобы собрать дроны и обучить персонал компании их использовать. Затем эксперты посетили Чебаркуль. Согласно бронированию авиабилетов, с которыми ознакомилось агентство, китайские эксперты должны были вылететь из Челябинска на следующий день после испытаний.
В июле журналисты сообщали, что "Купол" изготавливает тысячи ударных дронов "Гарпия", используя китайские детали, в частности двигатели. Дроны "Гарпия" создают по образцу иранских дронов Shahed.
Два европейских чиновника заявили, что поставки небольшого количества китайских ударных беспилотников и присутствие китайских экспертов могут свидетельствовать о заинтересованности "Купол" в расширении производства новых моделей беспилотников.
