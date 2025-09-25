Китайські експерти допомагають РФ створювати аналог "Шахеда", - Reuters

Китайські експерти у сфері безпілотників відвідують Росію та беруть участь у технічних розробках безпілотників "Гарпія" на заводу IEMZ "Купол". Підприємство перебуває під західними санкціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на документи та інформацію, отриману від двох європейських чиновників з питань безпеки.

Так, китайські експерти понад 6 разів відвідували виробника зброї IEMZ "Купол" з другого кварталу минулого року. Протягом цього часу "Купол" також отримував партії китайських ударних і розвідувальних дронів через російського посередника.

У вересні минулого року видання задокументувало, що "Купол" розробив у Китаї новий безпілотник "Гарпія-3" за допомогою місцевих фахівців.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не знає про цю співпрацю.

"Китай завжди дотримувався об'єктивної і справедливої позиції щодо питання української кризи, ніколи не надавав летальної зброї жодній зі сторін конфлікту і суворо контролював товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників", - зазначили там.

Документи, зокрема комерційні рахунки-фактури та банківські виписки, свідчать, що минулого року "Купол" отримав понад 10 ударних дронів, виготовлених виробником дронів Sichuan AEE.. Дрони поставила російська оборонна закупівельна компанія TSK Vektor, що перебуває під санкціями ЄС та США.

Видання Reuters також ознайомилося зі звітами "Купола", де описуються льотні випробування безпілотників A60, A100 і A200 на військовому полігоні Чебаркуль у Челябінській області Росії в останньому кварталі 2024 року.

Також, пише автор, група китайських експертів відвідала виробничі потужності компанії "Купол" в Іжевську, щоб зібрати дрони та навчити персонал компанії їх використовувати. Потім експерти відвідали Чебаркуль. Згідно з бронюванням авіаквитків, з якими ознайомилося агентство, китайські експерти мали вилетіти з Челябінська наступного дня після випробувань.

У липні журналісти повідомляли, що "Купол" виготовляє тисячі ударних дронів "Гарпія", використовуючи китайські деталі, зокрема двигуни. Дрони "Гарпія" створюють за зразком іранських дронів Shahed.

Два європейські чиновники заявили, що поставки невеликої кількості китайських ударних безпілотників та присутність китайських експертів можуть свідчити про зацікавленість "Купол" у розширенні виробництва нових моделей безпілотників.

