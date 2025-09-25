Украина создаст экспортные платформы в США, Европе и на Ближнем Востоке, - Зеленский

Украина откроет экспорт своих новых технологий, но только для тех стран, на которые может рассчитывать. В Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке будут созданы экспортные платформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Владимир Зеленский сообщил по результатам встречи в Нью-Йорке с представителями ведущих американских компаний ,

Он отметил, что одним из главных фокусов встречи стала подготовка к зиме на фоне усиления российских атак.

Зеленский отметил, что укрепление ПВО является основным приоритетом, и Украина получила хорошие сигналы от Президента США и его администрации во время встречи 23 сентября. Кроме того, Украина имеет сильное производство дронов и более 300 технологических компаний.

"Я думаю, что это новое направление для нашего бизнеса и экономики в будущем. Есть около 30 крупных компаний, которые готовы быть партнерами. И, думаю, в этом году мы откроем экспорт наших новых технологий только для тех стран, на которые можем рассчитывать, то есть не для врагов и не для тех, кто имеет с ними тесные связи", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина создаст экспортные платформы в Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и уже получила соответствующее предложение также от одной из африканских стран.

Кроме того, во время встречи подробно обсуждались все возможности для увеличения инвестиций американских компаний в Украину.

Зеленский сообщил, что идет подготовка визита премьер-министра Юлии Свириденко в США для более предметных разговоров с бизнесом, институтами и компаниями.