РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9246 посетителей онлайн
Новости Экспорт украинского оружия
252 6

Украина создаст экспортные платформы в США, Европе и на Ближнем Востоке, - Зеленский

Зеленский об экспорте оружия

Украина откроет экспорт своих новых технологий, но только для тех стран, на которые может рассчитывать. В Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке будут созданы экспортные платформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Владимир Зеленский сообщил по результатам встречи в Нью-Йорке с представителями ведущих американских компаний ,

Он отметил, что одним из главных фокусов встречи стала подготовка к зиме на фоне усиления российских атак.

Зеленский отметил, что укрепление ПВО является основным приоритетом, и Украина получила хорошие сигналы от Президента США и его администрации во время встречи 23 сентября. Кроме того, Украина имеет сильное производство дронов и более 300 технологических компаний.

Читайте: Украина имеет дроны, которые могут пролететь 2-3 тыс. километров, - Зеленский

"Я думаю, что это новое направление для нашего бизнеса и экономики в будущем. Есть около 30 крупных компаний, которые готовы быть партнерами. И, думаю, в этом году мы откроем экспорт наших новых технологий только для тех стран, на которые можем рассчитывать, то есть не для врагов и не для тех, кто имеет с ними тесные связи", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украина создаст экспортные платформы в Соединенных Штатах, Европе, на Ближнем Востоке и уже получила соответствующее предложение также от одной из африканских стран.

Также читайте: Украина уже имеет первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия, - Зеленский

Кроме того, во время встречи подробно обсуждались все возможности для увеличения инвестиций американских компаний в Украину.

Зеленский сообщил, что идет подготовка визита премьер-министра Юлии Свириденко в США для более предметных разговоров с бизнесом, институтами и компаниями.

Автор: 

Европа (2047) Зеленский Владимир (22050) США (27966) экспорт (887)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы хоть намёк услышать о тех новых технологиях а то честно говоря какие-то смутные сомнения имеются по этому поводу.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:11 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 16:11 Ответить
На Ближний восток Украина точно может рассчитывать. Столько помощи получено...аж нисколько.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:15 Ответить
Опять передоз
показать весь комментарий
25.09.2025 16:16 Ответить
А можна ці нові і передові технології запровадити в прикордоних росією областях?
Чи не начасі?
показать весь комментарий
25.09.2025 16:32 Ответить
Абир, абирвалг, москвашвєя, явамнічівонєдолжен, *************************, мірвглазахпутіна, діджетелізація, міліарддерев, двадцятьтретійрікперемоги, планперемоги, експортніплатформи..., ..., ...
показать весь комментарий
25.09.2025 16:46 Ответить
 
 