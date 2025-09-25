УКР
Україна створить експортні платформи у США, Європі та на Близькому Сході, - Зеленський

Зеленський про експорт зрої

Україна відкриє експорт своїх нових технологій, але лише для тих країн, на які може розраховувати. У Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході буде створено експортні платформи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі у Нью-Йорку із представниками провідних американських компаній, 

Він зазначив, що одним із головних фокусів зустрічі стала підготовка до зими на тлі посилення російських атак.

Зеленський наголосив, що зміцнення ППО є основним пріоритетом, і Україна отримала хороші сигнали від Президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня. Крім того, Україна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній.

Читайте: Україна має дрони, які можуть пролетіти 2-3 тис. кілометрів, - Зеленський

"Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав Зеленський.

За словами президента, Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.

Також читайте: Україна вже має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї, - Зеленський

Крім того, під час зустрічі детально обговорювалися всі можливості для збільшення інвестицій американських компаній в Україну.

Зеленський повідомив, що триває підготовка візиту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до США для більш предметних розмов із бізнесом, інституціями та компаніями.

Хотелось бы хоть намёк услышать о тех новых технологиях а то честно говоря какие-то смутные сомнения имеются по этому поводу.
показати весь коментар
25.09.2025 16:11 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 16:11 Відповісти
На Ближний восток Украина точно может рассчитывать. Столько помощи получено...аж нисколько.
показати весь коментар
25.09.2025 16:15 Відповісти
Опять передоз
показати весь коментар
25.09.2025 16:16 Відповісти
А можна ці нові і передові технології запровадити в прикордоних росією областях?
Чи не начасі?
показати весь коментар
25.09.2025 16:32 Відповісти
Абир, абирвалг, москвашвєя, явамнічівонєдолжен, *************************, мірвглазахпутіна, діджетелізація, міліарддерев, двадцятьтретійрікперемоги, планперемоги, експортніплатформи..., ..., ...
показати весь коментар
25.09.2025 16:46 Відповісти
 
 