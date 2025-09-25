Україна створить експортні платформи у США, Європі та на Близькому Сході, - Зеленський
Україна відкриє експорт своїх нових технологій, але лише для тих країн, на які може розраховувати. У Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході буде створено експортні платформи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це Володимир Зеленський повідомив за результатами зустрічі у Нью-Йорку із представниками провідних американських компаній,
Він зазначив, що одним із головних фокусів зустрічі стала підготовка до зими на тлі посилення російських атак.
Зеленський наголосив, що зміцнення ППО є основним пріоритетом, і Україна отримала хороші сигнали від Президента США та його адміністрації під час зустрічі 23 вересня. Крім того, Україна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній.
"Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав Зеленський.
За словами президента, Україна створить експортні платформи у Сполучених Штатах, Європі, на Близькому Сході та вже отримала відповідну пропозицію також від однієї з африканських країн.
Крім того, під час зустрічі детально обговорювалися всі можливості для збільшення інвестицій американських компаній в Україну.
Зеленський повідомив, що триває підготовка візиту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко до США для більш предметних розмов із бізнесом, інституціями та компаніями.
