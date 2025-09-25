Переговоры о гарантиях безопасности не находятся в тупике, - МИД

Переговоры с партнерами относительно гарантий безопасности и других важных вещей продолжаются.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это не тупик. Это то, где мы находимся сегодня в условиях, когда руководство диктаторской страны не проявляет никаких признаков желания вести переговоры о мире, несмотря на весь тот аудиоспам, который звучит из уст Пескова, Захаровой и других", - сказал он.

По словам Кислицы, это не означает, что между Украиной и партнерами остановились или зашли в тупик переговоры относительно "гарантий безопасности и других важных вещей, которые можно сделать независимо от того, готова ли Россия в данный момент идти на нормальные мирные переговоры".

Заместитель главы МИД отметил, что Украина вместе с партнерами не должна ждать мира, чтобы создать сильную армию как один из элементов гарантии безопасности или производить оружие или восстанавливать экономику в Украине.

В контексте гарантий безопасности Кислица назвал членство Украины в ЕС.

"Это же не просто прихоть или политическое желание. Мы это рассматриваем как часть экономической стабильности и экономической силы Украины, потому что ЕС - это, прежде всего, вопрос экономики и торговли", - сказал он.

Важным элементом, по его словам, является также подтверждение готовности США быть частью гарантий безопасности.

"Ведь многие вещи, в том числе в военной и военно-политической сферах, без американской поддержки невозможны. О них не было смысла говорить, если европейские страны не будут уверены, что американцы - вместе с нами", - подытожил он.

