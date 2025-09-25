Перемовини щодо гарантій безпеки не перебувають у глухому куті, - МЗС

Перемовини із партнерами щодо гарантій безпеки та інших важливих речей тривають.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця

"Це не глухий кут. Це те, де ми знаходимося сьогодні в умовах, коли керівництво диктаторської країни не виявляє жодних ознак бажання вести перемовини про мир, незважаючи на весь той аудіоспам, який лунає з вуст Пєскова, Захарової та інших", - сказав він.

За словами Кислиці, це не означає, що між Україною і партнерами зупинилися або зайшли в глухий кут переговори щодо "гарантій безпеки та інших важливих речей, які можна зробити незалежно від того, чи готова Росія в даний момент іти на нормальні мирні перемовини".

Заступник глави МЗС зазначив, що Україна разом з партнерами не повинна чекати миру, щоб створити сильну армію як один із елементів гарантії безпеки або виробляти зброю чи відновлювати економіку в Україні.

В контексті гарантій безпеки Кислиця назвав членство України в ЄС.

"Це ж не просто примха чи політичне бажання. Ми це розглядаємо як частину економічної стабільності й економічної сили України, тому що ЄС – це передусім питання економіки й торгівлі", - пояснив він.

Важливим елементом, за його словами, є також підтвердження готовності США бути частиною гарантій безпеки.

"Адже багато речей, в тому числі у воєнній і воєнно-політичній сферах, без американської підтримки неможливі. Про них не було сенсу говорити, якщо європейські країни не будуть впевнені, що американці разом з нами", - підсумував він.

